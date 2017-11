PSG : ses difficultés, son départ et son avenir... Guedes n'a pas encore dit son dernier mot

Prêté par le Paris Saint-Germain au FC Valence cette saison, l'ailier Gonçalo Guedes réalise un super début de saison avec le club espagnol. Revenant sur ses difficultés au PSG, le Portugais a adressé un vrai message pour son avenir.

Gonçalo Guedes pense toujours au PSG.

Actuellement 2e de Liga, le FC Valence réalise un début de saison canon et un jeune talent s'est distingué durant cette période : Gonçalo Guedes. Prêté par le Paris Saint-Germain pour cet exercice après six mois discrets, le Portugais affiche l'étendue de son talent sous les couleurs du club espagnol.

Guedes avait «une énorme pression» au PSG

Recruté pour 30 millions d'euros en provenance de Benfica en janvier 2017, Guedes n'a pas réussi à s'imposer au PSG. Il faut dire que le jeune homme de 20 ans n'a pas vraiment eu sa chance (11 apparitions) et était barré par une forte concurrence à son poste. Malgré tout, le Portugais conserve un bon souvenir de ses débuts à Paris.

«Comment s'est passé mon passage au PSG ? Il a été compliqué parce que je me suis retrouvé parmi des joueurs d'un grand niveau comme Cavani, Thiago Silva, Di María. J'avais une énorme pression, de la bonne pression. Je n'ai pas beaucoup joué mais je me suis entraîné durement, et j'ai beaucoup appris à Paris», a confié Guedes dans les colonnes du quotidien ibérique Marca ce samedi.

Le Portugais se plaît à Valence, mais...

Souhaitant bénéficier d'un temps de jeu important cette saison, l'ailier a décidé de quitter un PSG renforcé par Neymar et Kylian Mbappé puis a profité de l'intérêt du FC Valence pour se relancer. «J'aurais pu rester au PSG mais je n'avais pas d'assurance sur le temps de jeu. A 20 ans, j'ai besoin de jouer. Je n'avais que ça en tête : jouer. J'aurais pu rester avec les meilleurs du monde, mais la priorité, c'était de jouer, j'ai choisi Valence et j'ai eu raison. Je suis bien ici», a-t-il commenté.

De quoi envisager son avenir à Valence ? Peut-être, mais Guedes n'oublie pas Paris et a envoyé un message à ses dirigeants. «Je veux travailler du mieux possible, gagner des minutes et j'aimerai revenir à Paris et jouer avec les meilleurs du monde, mais je suis bien ici. Je suis content, et je ne sais pas ce qui va se passer», a lancé le Lusitanien. Avec son potentiel, le gamin pourrait clairement rendre des services au sein de l'effectif parisien.

