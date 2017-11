Rennes enfonce un peu plus Bordeaux - Débrief et NOTES des joueurs (SRFC 1-0 FCGB)

Sérieux, Rennes a logiquement battu Bordeaux (1-0), ce vendredi, en ouverture de la 12e journée de Ligue 1. Un troisième succès de rang sur la plus petite des marges pour les Bretons qui enfoncent des Girondins méconnaissables et sans victoire depuis le 23 septembre.

Gnagnon fête le but contre son camp de Toulalan.

Et de trois pour Rennes ! Victorieux à une seule reprise lors de leurs neuf premières sorties en Ligue 1, les Bretons ont enchaîné avec un troisième succès de rang sur le score de 1-0 contre Bordeaux, ce vendredi, en ouverture de la 12e journée.

Comme contre Lille et Montpellier, les Rouge et Noir se sont contentés du minimum pour prendre le dessus sur des Girondins complètement à la ramasse, incapables de remporter le moindre succès en championnat depuis le 23 septembre. Au classement, Rennes réalise une belle opération en grimpant au 10e rang, à seulement une unité des Aquitains, 8es.

Malheureux Toulalan...

Mieux entrés dans la rencontre, les Bretons prenaient les devants sur un but contre son camp de Toulalan suite à un coup franc bien exécuté de Khazri (1-0, 11e). Une entame de match rêvée pour les locaux, poussés par un public en grande forme. En face, les Girondins tentaient de se reprendre mais Mendy faisait preuve de maladresse devant le but gardé par Koubek.

Au fil des minutes, les Rennais prenaient confiance. Séduisants sur certaines séquences, les partenaires de Lea Siliki, auteur d'une belle première demi-heure, empêchaient leurs adversaires de pratiquer leur jeu. Jocelyn Gourvennec, exaspéré par l'absence de réaction de ses joueurs, ruminait sur le bord de la touche…

Bordeaux, c'est très faible

Au retour des vestiaires, Christian Gourcuff riait jaune. Après Baal, c'étaient Bensebaini et Traoré, également blessés, qui cédaient leur place. Trois défenseurs touchés sur quatre, l'entraîneur breton ne cachait pas sa frustration. Sur le terrain, les Rouge et Noir maîtrisaient les débats. Tout le contraire des Aquitains, qui multipliaient les fautes dangereuses.

Malgré la faiblesse incroyable de Bordeaux, Rennes n'était pas rassuré et tentait de mettre un deuxième but. En vain. Mais le plus dur avait déjà été fait pour les pensionnaires du Roazhon Park, qui maintenaient les partenaires de l'invisible Malcom à distance. Un troisième succès en trois rencontres, les Rennais peuvent avoir un large sourire. Les Marine et Blanc, eux, doivent se poser de sérieuses questions après cette prestation proche du néant...

La note du match : 4/10

Une rencontre moyenne. Certes, Rennes va mieux et affiche un bien meilleur visage qu'en tout début de saison, mais il n'a pas fallu forcer son talent ce soir pour prendre le dessus sur une équipe de Bordeaux proche du néant. Peu d'occasions, beaucoup de fautes, un but contre son camp, on a vu de meilleurs matchs cette année.

Le but :

- Sur un coup franc au niveau du poteau de corner gauche, Khazri enroule parfaitement son ballon. Malheureux, Toulalan le dévie au premier poteau dans son propre but d'une tête plongeante (1-0, 11e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Joris Gnagnon (7/10)

Grosse impression laissée par l'Ivoirien. Il a parfaitement su gérer Mendy, qui ne lui a pas rendu la vie facile ce soir. Probablement sa meilleure prestation cette saison. De bon augure pour la suite des événements.

RENNES :

Tomas Koubek (5) : soirée tranquille pour le Tchèque, qui n'a pratiquement pas eu de travail à effectuer en dehors de deux tirs non cadrés de Mendy.

Hamari Traoré (6) : un match intéressant du latéral droit, qui a touché énormément de ballons ce soir. Il a fallu que Kamano le blesse pour qu'il cesse son activité. Remplacé à la 55e minute par Romain Danzé (non noté).

Joris Gnagnon (7) : lire commentaire ci-dessus.

Rami Bensebaini (6) : en difficulté depuis le début de la saison, l'international algérien semble bien mieux depuis quelques matchs. Il a réalisé une première période solide avant de céder sa place, blessé. Remplacé à la 46e minute par Jérémy Gelin (6,5), qui a impressionné en se montrant très autoritaire dans ses interventions. A revoir.

Ludovic Baal (6) : comme Traoré, le latéral gauche a livré une copie intéressante jusqu'à sa sortie peu avant la pause, sur blessure. Remplacé à la 41e minute par Afonso Figuereido (5,5), qui n'a pas eu à s'employer pour contenir un Malcom décevant.

Benjamin Bourigeaud (4,5) : à la surprise générale, l'ancien Lensois a été le moins en vue des éléments offensifs rennais. Assez discret, il n'a jamais réussi à faire la différence.

Benjamin André (6) : fidèle à lui-même, le capitaine breton a fait son match. Bon à la récupération, précieux dans le placement, le joueur passé par Ajaccio continue de faire du bon boulot à Rennes.

James Lea Siliki (6,5) : un bon match pour le jeune Rennais. Sans complexe, il s'est distingué avec une belle occasion à la demi-heure de jeu. De quoi le mettre en confiance puisqu'il a réussi à remonter le bloc à de nombreuses reprises grâce à ses belles percées.

Faitout Maouassa (5,5) : l'ex-joueur de Nancy a de la dynamite dans les jambes, c'est une certitude. Mais quel déchet ! Des centres au troisième poteau, des passes mal ajustées, l'ailier a énormément gâché. Malgré tout, son activité a été précieuse dans son couloir.

Wahbi Khazri (6) : le Tunisien s'est rapidement imposé comme le leader technique de cette équipe rennaise. C'est lui qui tire le coup franc menant au but contre son camp de Toulalan. Par la suite, il fournit de gros efforts et arrive toujours à faire sortir ses adversaires de leur match en les provoquant. Le vice qui manquait à cette équipe.

Firmin Mubele (5) : l'attaquant breton a posé de gros soucis à l'arrière-garde bordelaise, souvent en difficulté au niveau de la vitesse. Il a en revanche été moins en vue après la pause, se contentant d'user physiquement ses adversaires avec ses nombreuses courses.

BORDEAUX :

Benoît Costil (4,5) : l'international tricolore espérait probablement un meilleur retour à Rennes. Battu sur le but malencontreux de Toulalan, il n'a rien eu à faire par la suite...

Youssouf Sabaly (3) : quelle déception ! Aucune montée, aucun impact, le joueur passé par le PSG a été méconnaissable ce soir. Le symbole du petit Bordeaux actuel.

Jérémy Toulalan (3) : soirée difficile pour le capitaine aquitain. Buteur contre son camp en début de match, le vétéran bordelais a eu énormément de mal à contenir la vitesse de Mubele. Et pourtant, les attaquants rennais n'ont pas été si dangereux que ça.

Vukasin Jovanovic (6) : une partie solide pour le défenseur central. Il s'est souvent imposé au duel, notamment devant Khazri sur un contre en seconde période. Une des rares satisfactions de la soirée.

Milan Gajic (3,5) : titulaire en lieu et place de Pellenard, le Serbe n'a absolument pas marqué de points ce soir. Beaucoup trop frileux, il n'a rien tenté dans son couloir.

Valentin Vada (3) : pourtant si brillant lors de la seconde partie de la dernière saison, l'Argentin n'est plus que l'ombre de lui-même. Trop peu influent, le milieu est encore une fois passé à côté de son match. Remplacé à la 46e minute par François Kamano (3,5), rapidement averti pour une vilaine faute sur Traoré, il a été beaucoup trop individualiste.

Otavio (6) : le Brésilien a fait son match. Difficile pour lui de briller avec des partenaires aussi moyens à ses côtés.

Jaroslav Plasil (3) : titulaire surprise à la place de Sankharé, le Tchèque n'a plus ses jambes de 20 ans, et cela crève les yeux. Une influence inexistante, un impact physique défaillant, le joueur passé par Monaco a lui aussi livré une piètre prestation. Remplacé à la 46e minute par Younousse Sankharé (4), qui a été très nerveux sur la pelouse.

Malcom (2) : le Brésilien est clairement dans une période compliquée. Ce n'est pas faute d'avoir essayé, mais ce soir encore, il a semblé trop esseulé sur son aile droite. Il a absolument tout raté.

Alexandre Mendy (4) : auteur d'un gros raté à la 17e minute, l'ancien Guingampais, titulaire en pointe, a livré un gros duel avec Gnagnon. Il a été un des plus actifs ce soir et aurait pu égaliser à la dernière minute mais son tir en pivot est passé à côté du but de Koubek. Dommage.

Nicolas De Préville (3) : replacé sur l'aile gauche, l'ancien Lillois a encore une fois été à la peine sur la pelouse du Roazhon Park. Jamais dans le bon tempo, il ne passe pas loin du carton rouge pour une vilaine faute sur André. A côté de la plaque. Remplacé à la 70e minute par Jonathan Cafu (non noté).

RENNES 1-0 BORDEAUX (mi-tps: 1-0) - FRANCE - Ligue 1 / 12e journée

Stade : Roazhon Park - Arbitre : R. Buquet



Buts : J. Toulalan (11e, csc) pour RENNES

Avertissements : B. André (43e) , W. Khazri (80e) , pour RENNES - Otavio (41e) , F. Kamano (47e) , N. de Préville (68e) , V. Jovanovic (70e) , Y. Sankhare (90e) , pour BORDEAUX



RENNES : T. Koubek - H. Traoré (R. Danzé, 55e) , J. Gnagnon , R. Bensebaini (J. Gelin, 46e) , Ludovic Baal (Afonso Figueiredo, 42e) - B. Bourigeaud , B. André , J. Lea Siliki , F. Maouassa - W. Khazri - N. Mubele



BORDEAUX : B. Costil - M. Gajic , J. Toulalan , V. Jovanovic , Y. Sabaly - V. Vada (F. Kamano, 46e) , Otavio , J. Plasil (Y. Sankhare, 46e) - Malcom , A. Mendy , N. de Préville (Jonathan Cafu, 70e)



Mubele a souvent pris Toulalan de vitesse

Le capitaine bordelais a marqué contre son camp en début de match

Taclé par Plasil, Bensebaini est sorti sur blessure à la pause

Khazri a encore une fois été précieux pour Rennes

Pour Gourvennec, cela commence à devenir inquiétant...

Les Rennais ont fêté cette victoire avec leur public