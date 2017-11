Transfert : le Bayern s'interroge sur Ribéry, Draxler favori pour lui succéder ? Youcef Touaitia - Actu Transferts, Mise en ligne: le 03/11/2017 à 20h07 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: En fin de contrat en juin prochain, Franck Ribéry, actuellement blessé, pourrait quitter le Bayern Munich. Sur le déclin, l'ailier français pourrait ne pas être prolongé par ses dirigeants, qui n'ont pas caché leur admiration pour son homologue du Paris Saint-Germain, Julian Draxler. Ribéry bientôt sur le départ du Bayern ? 351 matchs, 111 buts, 7 titres de champion d'Allemagne, 5 Coupes d'Allemagne, 3 Supercoupes d'Allemagne, 1 Ligue des Champions, 1 Supercoupe de l'UEFA et 1 Coupe du monde des clubs. En dix années, Franck Ribéry s'est bâti un palmarès monumental avec le Bayern Munich dont il est, en compagnie d'Arjen Robben et Claudio Pizarro, probablement un des meilleurs étrangers à avoir porté le maillot. Mais aujourd'hui, le Français n'est plus le joueur exceptionnel qu'il était il y a encore quatre années. Rummenigge ouvre la boîte de Pandore Car à 34 ans, les blessures ne le lâchent plus. A tel point que son avenir proche chez l'ogre allemand est remis en question. En effet, à sept mois du terme de son contrat, l'ex-international tricolore pourrait voir son aventure se terminer avec le Bayern. «C'est un joueur extrêmement méritant qui apprécie beaucoup le club et les supporters. Mais le football est un sport de compétition et on doit se poser les bonnes questions. La question c'est : est-ce que Franck Ribéry représente le futur du club ou avons-nous besoin d'un nouveau joueur ?» , s'est interrogé Karl-Heinz Rummenigge sur Sky Sports Allemagne. Si pour le moment, rien n'est gravé dans le marbre, le dirigeant germanique se donne le temps de la réflexion. «Nous ne déciderons pas aujourd'hui de son avenir. Et d'ailleurs, il est blessé en ce moment. Ce ne serait pas humain d'engager des discussions sur le sujet en ce moment» , a précisé le finaliste de la Coupe du monde 1982, conscient qu'un joueur du calibre de Ribéry mérite le plus grand respect. Mais personne n'est dupe. Une telle sortie, alors que le Bayern a traversé une période compliquée en début de saison, n'est pas innocente et ne devrait pas rassurer le natif de Boulogne-sur-Mer. Draxler, le remplaçant idéal ? Surtout, le quintuple champion d'Europe, qui a besoin d'un renouvellement de ses cadres, ne le cache pas : il recherche activement un élément offensif aussi prometteur que confirmé. Et un nom ressort irrémédiablement lorsque l'on dresse la liste des joueurs qui offrent ce profil : Julian Draxler (24 ans). Repositionné dans le rôle de milieu relayeur suite à l'arrivée de Neymar, le champion du monde 2014 enchaîne les bonnes performances avec le Paris Saint-Germain. Mais le fait qu'il ne soit pas un titulaire indiscutable en dépit de ses qualités indéniables pourrait le faire réfléchir sur son avenir. Une occasion sur laquelle souhaite bondir le Bayern. A ce titre, Hasan Salihamidzic s'est montré transparent, avouant que Draxler faisait partie des joueurs ciblés par les Roten. «Les bons joueurs allemands sont fondamentalement toujours intéressants» , a indiqué le directeur sportif munichois dans les colonnes de Bild. Pour cela, il faudra se montrer très convaincant, car si le PSG a besoin de liquidités l'été prochain afin de rentrer dans les clous du fair-play financier, il n'est pas sûr que l'Allemand soit le premier candidat à une vente. A moins d'une offre mirobolante, même si de ce côté, le Bayern n'est pas friand des grosses dépenses... Quel avenir pour Ribéry ? Le Bayern peut-il arracher Draxler au PSG ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





