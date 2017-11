ASSE-OL : les Lyonnais se jugent "meilleurs", Ruffier prévient !

Avant le derby de dimanche, les Lyonnais ont affiché leur confiance ce vendredi en conférence de presse. L'OL s'estime «meilleur» que Saint-Etienne. Mais Stéphane Ruffier rappelle qu'un derby ne se joue pas uniquement sur la qualité technique.

Ruffier est motivé pour le derby de dimanche

La soirée s'annonce chaude dimanche (21h) en Ligue 1 avec le derby entre l'AS Saint-Etienne et l'Olympique Lyonnais à Geoffroy-Guichard. A un peu plus de 48h de ce choc, les Lyonnais affichent un grand optimisme après avoir battu Everton (3-0) en Ligue Europa jeudi soir.

N. Febir - «on est meilleur qu'eux»

«Il y a toujours une pression particulière dans ces matchs. On reste sur une bonne série et il faut que le groupe soit serein. On a beaucoup de qualités. Je pense qu'on est meilleur qu'eux si on fait les choses ensemble et qu'on se montre agressif» , a déclaré Nabil Fekir (24 ans) en conférence de presse. Avec cinq victoires consécutives toutes compétitions confondues, l'OL est en effet en pleine confiance alors que l'ASSE reste sur trois matchs sans victoire (2 nuls et 1 défaite).

L'entraîneur lyonnais Bruno Genesio rejoint son capitaine. «Il a raison mais il faut le montrer sur le terrain» , a prévenu le coach des Gones, avant de nuancer les propos de son joueur : «Je lutte contre l'excès de confiance qui peut gagner le groupe. Un derby se joue sur d'autres valeurs que les aspects tactiques ou techniques. Mais c'est bien d'aborder ce match avec confiance.»

S. Ruffier - «il n'y a pas de favori»

En face, les Verts seront tout aussi déterminés. Stéphane Ruffier (31 ans) rappelle que tout peut arriver dans un derby. «Dans un derby, il n'y a pas de favori, a lancé le portier des Verts devant les médias. La vérité, elle est sur le terrain. Un derby, il ne faut pas en parler. Il faut le gagner. Et ce n'est pas forcément la meilleure équipe qui le remporte. C'est surtout une question de motivation, de détermination et d'envie.»

«Ne vous inquiétez pas : nous serons motivés» , a assuré Ruffier. Sixième de Ligue 1 et pointé du doigt pour son jeu décevant, Saint-Etienne peut s'appuyer sur sa réussite à domicile dans le derby ces dernières années avec trois victoires consécutives dans son antre et n'est qu'à quatre longueurs de son éternel rival au classement. Une motivation supplémentaire.

