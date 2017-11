OM : Evra "fait une Cantona", la presse française et étrangère ne loupe pas le pétage de plombs... Romain Rigaux - Actu Europa League, Mise en ligne: le 03/11/2017 à 11h56 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Le coup de pied adressé par Patrice Evra à un supporter de l'Olympique de Marseille avant la rencontre face au Vitoria Guimaraes (0-1) jeudi fait beaucoup parler dans la presse française et étrangère. De nombreux médias font leur Une avec ce geste. Evra a craqué... Il fallait s'en douter, le geste scandaleux de Patrice Evra (36 ans) fait beaucoup parler dans la presse ce vendredi matin. Et les médias français ne sont pas les seuls à revenir sur le coup de pied adressé par le défenseur de l'Olympique de Marseille à l'un de ses «supporters» puisque la presse étrangère évoque également ce triste épisode. «Indéfendable» et «mauvais kung-fu panda» En France, L'Equipe fait sa Une avec la photo du geste d'Evra en titrant «Insupportable» . On peut faire le parallèle avec la Une du 27 janvier 1995 lorsque le quotidien sportif revenait sur le high-kick d'Eric Cantona à un supporter adverse de Crystal Palace avec le titre «Indéfendable» . «Un geste insensé, qui pourrait être son dernier sous les couleurs de l'OM» , peut-on lire dans le journal. «Jusque-là, à l'OM, il faisait n'importe quoi le lundi et pas grand-chose le reste de la semaine. Mais hier soir, il a brisé le tabou absolu» , écrit Vincent Duluc. De son côté, La Provence, très proche de l'OM, titre «Un soir de cauchemar» . Le quotidien provençal lance sur son site un «Evra, mauvais kung-fu panda» en référence à l'animal choisi par le latéral gauche pour dénoncer le racisme. «De quoi finir, à 36 ans, une carrière de façon pathétique» , écrit le quotidien régional en rappelant les 9 mois de suspension pris par Cantona à l'époque. «"Moi, j'aime où il y a la merde", confiait-il avec élégance dans nos colonnes. Là, il s'y est mis tout seul» , glissent nos confrères. «Evra does a Cantona» En Angleterre, les médias ont aussi fait le parallèle avec le King. «Evra fait une Cantona» , titrent la plupart des tabloïds outre-Manche, comme le Daily Mirror et le Daily Star. La presse anglaise tient visiblement une nouvelle expression, reprise par le Daily Express qui parle même de «disgrâce» . Même le très sérieux Times relate l'incident en Une de sa page sports : «L'ancienne star de Manchester United Evra frappe un fan dans la tête» . En Italie, où Evra a joué sous les couleurs de la Juventus Turin ces dernières années, La Gazzetta dello Sport affiche le Marseillais en Une avec pour titre : «Evra à la Cantona» . Au Portugal, où se déroulait le match de l'OM contre le Vitoria Guimaraes (0-1), A Bola lâche un «Honteux» , tandis que Record évoque une «agression» et un geste «insolite» . Pas vraiment une bonne image pour Marseille, qui se serait bien passé dans cet épisode... La Une de L'Equipe du 27 janvier 1995 et du 3 novembre 2017 La Une de la Provence Evra en Une de la page sport du Daily Express... ... mais aussi du Daily Star, du Daily Mail et du Times La Gazzetta dello Sport en parle aussi «Honteux» pour A Bola Que vous inspire ce geste d'Evra ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





