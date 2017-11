Lille : un coach espagnol contacté, la menace se précise pour Bielsa !

Dans l'impasse avec Lille, 19e de Ligue 1, l'entraîneur Marcelo Bielsa se retrouve de plus en plus clairement menacé. D'après le journal As, les dirigeants nordistes auraient pris contact avec l'Espagnol Javi Gracia pour éventuellement lui succéder.

Marcelo Bielsa dans une position de plus en plus inconfortable à Lille.

«Marcelo, en tant qu'entraîneur, est et se sent responsable des résultats. La pression qu'il se met est une pression normale. Bielsa sur un siège éjectable ? Non parce qu'on veut travailler avec lui.» Dimanche encore, avant la défaite face à l'Olympique de Marseille (0-1), la sixième de la saison déjà, le propriétaire de Lille Gerard Lopez renouvelait sa confiance à l'entraîneur Marcelo Bielsa.

En dépit d'un début de saison catastrophique sanctionné par une 19e place en Ligue 1 (avec un match en moins), 3 buts marqués seulement lors des 9 derniers matchs de championnat, plus de victoire depuis la première journée (3-0 contre Nantes) et des choix tactiques déroutants, le technicien a été confirmé dans ses fonctions. Officiellement du moins.

Contact noué avec Javi Gracia

Mais en coulisses, les dirigeants nordistes envisageraient de se séparer d'«El Loco», comme l'affirmait le quotidien L'Equipe en début de semaine malgré le démenti du LOSC. Jeudi, le journal espagnol As est allé dans le même sens en ajoutant que les Dogues ont activé une piste pour éventuellement lui succéder. En effet, le directeur général lillois, Marc Ingla, aurait pris contact avec l'entraîneur Javi Gracia. Passé par la Grèce puis notamment Almería, Osasuna et Malaga au pays, le technicien espagnol est libre depuis son départ du Rubin Kazan en juin dernier.

Décision prise après Metz dimanche ?

Bien sûr, il s'agit d'une simple prise de température et il est beaucoup trop tôt pour affirmer que les discussions entre Gracia et Lille vont déboucher sur une collaboration. Mais cette information confirme que la menace se précise pour Bielsa, surtout que les relations se tendent de plus en plus avec ses joueurs à l'instar de Kevin Malcuit, écarté dimanche…

Deux facteurs jouent néanmoins en faveur de l'ancien coach de l'OM. D'une part, son LOSC a démontré des progrès dans le jeu malgré la défaite face au club phocéen, affichant son visage le plus séduisant depuis bien longtemps. D'autre part, limoger le technicien aurait un coût conséquent puisque celui-ci réclamerait 14 millions d'euros pour partir avant la fin de son contrat, qui court jusqu'en juin 2019. Le déplacement chez la lanterne rouge, Metz, s'annonce déterminant dimanche (17h) en championnat.

D'après vous, Lille doit-il remercier Marcelo Bielsa ? Si oui, un coach étranger est-il la bonne solution ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous…