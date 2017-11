Ligue Europa : l'OM continue de tourner, Lyon pour le second round, Nice veut réagir... Présentations et compos probables Damien Da Silva - Actu Europa League, Mise en ligne: le 02/11/2017 à 10h02 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: A l'occasion de la 4e journée de l'Europa League, l'Olympique de Marseille et Lyon vont tenter de l'emporter pour faire un grand pas vers la qualification. Dans une spirale négative, l'OGC Nice va tenter de se relancer sur la pelouse de la Lazio Rome. Une belle carte à jouer pour l'OM et Germain. Après la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco, place désormais à l'Europa League ce jeudi. A l'occasion de la 4e journée de la compétition, l'Olympique de Marseille, Lyon et Nice ont l'opportunité de se rapprocher d'une qualification pour la suite du tournoi. Mais la situation reste différente pour les trois clubs français. L'OM, le turnover se poursuit Comme depuis le début de la saison, l'entraîneur marseillais Rudi Garcia va profiter de la C3 pour faire tourner son effectif. Alors que cette tactique a plutôt bien fonctionné sur les trois premiers matchs, le coach phocéen devrait ainsi faire souffler Rami, Sakai, Zambo Anguissa, Thauvin, Ocampos ou encore Mitroglou face au Vitoria Guimaraes ce jeudi (21h05 sur W9 et beIN Sports 2) en vue du match contre Caen dimanche (17h) en Ligue 1. «On sait qu'on va jouer une très bonne équipe, dans leur stade, mais on vient pour gagner, pour faire un pas important vers la qualification. Voilà pourquoi on l'aborde nous aussi comme un match crucial», a pourtant assuré Garcia. Avec une victoire, l'OM pourrait être quasiment qualifié si le RB Salzbourg domine Konyaspor. Un bel enjeu pour certains éléments qui ont besoin de marquer des points comme Sarr, Lopez, Sanson ou Germain. Les équipes probables : Guimaraes : Silva - Aurelio, Jubal, Valente, Konan - Celis, Wakaso - Heldon (c), Ramos, Raphinha - Martins. OM : Mandanda - Sarr, Abdennour, Rolando, Amavi - Kamara, Gustavo (c) - Lopez, Sanson, Njie - Germain. Le classement du Groupe I : 1. RB Salzbourg - 7 points (+3)

2. Marseille - 6 points (+1)

3. Konyaspor - 3 points (-2)

4. Vitoria Guimaraes - 1 point (-2) Lyon prêt pour le second round ! Après un premier match très disputé et marqué par une bagarre générale, l'Olympique Lyonnais va retrouver Everton ce jeudi (19h sur beIN Sports 1) au Parc OL. Vainqueurs en Angleterre (2-1), les Rhodaniens disposent d'une belle occasion d'enfoncer les Toffees, en grande difficulté dans ce Groupe E. Après le licenciement de Ronald Koeman, le club anglais se déplace à Lyon avec l'obligation de l'emporter pour se relancer. «Pour moi, ce match aller est totalement évacué, a assuré Bruno Génésio. Je ne l'ai même pas évoqué avec mes joueurs. Ce qui compte, c'est comment aborder ce match retour au niveau tactique ou de l'état d'esprit. Et il ne faut pas penser à ce qui s'est passé au match aller.» Comme l'OM, Lyon pourrait être quasiment qualifié avec un succès si l'Atalanta s'impose dans le même temps face à l'Apollon Limassol. Reste à savoir si les Gones seront totalement concentrés sur ce match à trois jours du derby face à l'AS Saint-Etienne en L1... Les équipes probables : Lyon : Lopes - Rafael, Marcelo, Diakhaby, Mendy - Tousart, Ndombele - Cornet, Fekir (c), Depay - Traoré. Everton : Pickford - Kenny, Holgate, Williams (c), Martina - Lennon, Schneiderlin, Sigurdsson, Gueye, Vlasic - Calvert-Lewin. Le classement du Groupe E : 1. Atalanta Bergame - 7 points (+5)

2. Lyon - 5 points (+1)

3. Limassol - 2 points (-2)

4. Everton - 1 point (-4) Nice, une série à stopper... Et enfin, l'OGC Nice va défier la Lazio Rome ce jeudi (21h05 sur beIN Sports 1). Sur une série de 5 défaites consécutives toutes compétitions confondues, les Aiglons vont se déplacer en Italie pour défier une équipe en grande forme, qui reste à l'inverse sur 8 victoires de suite toutes compétitions confondues. Malgré tout, le Gym peut y croire face à une Lazio remaniée. «Les joueurs sont déçus, comme tout le monde, mais ne sont pas abattus, a confié Lucien Favre. Ça va prendre du temps, mais on va se relever, c'est sûr. Par le travail vient la confiance, qui amène à son tour de meilleurs résultats. (...) Chaque fois, depuis le début de la phase de poule, ils changent cinq ou six joueurs, en effet. Je pense qu'ils vont faire la même chose contre nous.» Malgré des absences importantes (Cardinale, Seri, Saint-Maximin), Nice pourrait réaliser un gros coup sur le terrain de la Lazio. Les équipes probables : Lazio Rome : Strakosha - Bastos, Luiz Felipe, Radu - Patric, Milinkovic-Savic, Morgia, Lulic (c), Lukaku - Nani, Caicedo. Nice : Benitez - Souquet, Dante (c), Le Marchand, Burner - Koziello, Mendy, Walter -Lees-Melou - Balotelli, Pléa. Le classement du groupe K : 1. Lazio - 9 points (+5)

2. Nice - 6 points (+5)

3. Vitesse Arnhem - 1 point (-4)

4. Zulte-Waregem - 1 point (-6) Que pensez-vous des matchs de l'Olympique de Marseille, de Lyon et de Nice ? Les clubs français vont-ils l'emporter ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





