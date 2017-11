PSG : Neymar et Emery, la situation se détériore...

Débarqué cet été au Paris Saint-Germain, l'attaquant Neymar n'apprécie pas les méthodes de son entraîneur Unai Emery. En privé, le Brésilien se plaindrait ouvertement du technicien espagnol, notamment de son fonctionnement. Une situation délicate à gérer pour le club de la capitale.

Neymar et Emery, c'est toujours tendu.

Entre Neymar et Unai Emery, ça ne va pas mieux ! Juste avant le Classico contre l'Olympique de Marseille (2-2), une première histoire avait été révélée avec le mécontentement du Brésilien par rapport à la décision du technicien espagnol de raccourcir une séance d'entraînement.

Par la suite, le média auriverde UOL Esporte a assuré que l'ancien joueur du FC Barcelone était lassé des longues séances vidéos de son coach, qui durent parfois plus de 30 minutes. Même si Emery a désamorcé cette polémique en conférence de presse, les relations entre les deux hommes sont bel et bien tendues.

Neymar en a marre d'Emery !

En effet, le quotidien régional Le Parisien confirme ce jeudi le malaise ambiant entre l'attaquant et le coach. Car si le joueur de 25 ans ne laisse pas transparaître sa frustration à l'entraînement, il se montrerait très clair en privé. Ainsi, le Brésilien a critiqué les méthodes du Basque auprès de ses partenaires et n'a pas caché son agacement en coulisses.

«Neymar n'en peut plus d'Emery et il le répète à longueur de journée», a assuré un habitué du camp des Loges. Pourquoi une telle lassitude de la part de Neymar ? Le joueur le plus cher de l'histoire du football ne se sent pas considéré à sa juste valeur et a l'impression d'être traité comme un joueur lambda par Emery. L'histoire des penalties, où l'entraîneur parisien a finalement choisi l'alternance entre le Brésilien et Cavani, serait d'ailleurs à l'origine de cette situation délicate...

L'Espagnol doit faire attention...

Recruté pour 222 millions d'euros cet été, Neymar incarne bien évidemment le présent et l'avenir du PSG. Et autant le dire tout de suite, les dirigeants parisiens n'ont pas autant investi sur lui pour le laisser dans un environnement inconfortable. Si Emery, sous contrat jusqu'en juin 2018, n'améliore pas ses relations avec sa star, le technicien ibérique risque d'être rapidement sur la sellette. Gérer l'égo d'un tel joueur, c'est aussi la marque des grands coachs.

