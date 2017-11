Ligue des Champions : les chiffres impressionnants du PSG !

Avec cinq nouveaux buts inscrits mardi soir en Ligue des Champions contre Anderlecht, le Paris Saint-Germain a amélioré un peu plus des statistiques impressionnantes cette saison. Le club de la capitale est la meilleure attaque et la meilleure défense de la compétition.

Neymar brille avec le PSG en Ligue des Champions

Comme on pouvait s'y attendre, le Paris Saint-Germain n'a fait qu'une bouchée d'Anderlecht mardi soir lors de la 4e journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions. Cette large victoire 5-0 s'est accompagnée d'une prestation très aboutie du club de la capitale qui a évolué à son meilleur niveau durant toute la rencontre.

«Nous sommes ravis, l'équipe a joué 90 minutes à fond. Nous avons su nous créer des opportunités dès le début. Et même jusqu'à la fin» , a souligné Unai Emery, satisfait de ne pas avoir vu son équipe lever le pied en seconde période. Assuré d'être qualifié en cas de succès, le Paris SG a continué de pousser pour marquer et améliorer un peu plus des statistiques impressionnantes en C1 cette saison.

Un record en C1 et une «MCN» au top

5-0 contre le Celtic Glasgow, 3-0 contre le Bayern Munich, 4-0 puis 5-0 contre Anderlecht... Paris totalise 17 buts en quatre rencontres de la phase de groupes. Une première dans l'histoire de la compétition puisque le précédent record était détenu par Manchester United avec 16 buts en 1998-1999. Cette saison-là, les Red Devils avaient ensuite remporté la coupe aux grandes oreilles. Le PSG est aussi la seule équipe à ne pas avoir encore encaissé de but.

Sur les 17 buts inscrits, dix sont à mettre à l'actif de Neymar (4), buteur hier face aux Mauves, Edinson Cavani (4) et Kylian Mbappé (2). Avant les autres matchs de cette 4e journée ce mercredi soir, seul Chelsea a marqué plus de buts (11) que le trio offensif parisien à ce stade de la compétition ! A noter que Neymar a marqué lors de chaque match de Ligue des Champions avec le PSG. Preuve que les dirigeants parisiens ont, pour le moment, bien fait de casser leur tirelire pour le Brésilien. Mais il faudra faire les comptes en fin de saison.

L'attaque la plus prolifique d'Europe

On notera que toutes compétitions confondues, Paris est l'équipe la plus prolifique d'Europe avec 3,31 buts inscrits par match en moyenne. C'est devant Manchester City (3,0 b/m), la Lazio Rome (2,8 b/m), le FC Valence (2,64 b/m), Dortmund (2,56 b/m) ou encore Naples (2,56 b/m). Reste désormais à savoir si le PSG conservera ce rythme au printemps, là où on l'attend vraiment. Réponse dans quelques mois.

Que vous inspirent les prestations du PSG ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...