Ligue des Champions : Monaco doit retrouver la recette de l'exploit... Présentation et compos probables

Dernière de son groupe G, l'AS Monaco doit s'imposer contre Besiktas ce mercredi (18h) en Ligue des Champions pour espérer se qualifier pour les huitièmes de finale. Le club de la Principauté est condamné à l'exploit sans deux éléments très importants du onze de Leonardo Jardim.

L'AS Monaco espère un grand Lemar contre Besiktas

Tout va très vite dans le football. Demi-finaliste de la Ligue des Champions la saison dernière, l'AS Monaco se retrouve aujourd'hui au bord du précipice. Incapable de remporter le moindre match lors de la phase aller, le club de la Principauté est dernier du groupe G avec un seul point au compteur et forcé de réaliser un exploit sur la pelouse de Besiktas ce mercredi (18h).

Gagner pour rester en course

Battue à domicile (1-2) par le club turc, comme elle l'avait été par le FC Porto (0-3), l'ASM n'a pas fait le poids face à ses deux principaux concurrents de sa poule. Pour se qualifier, les hommes de Leonardo Jardim devront commencer par aller chercher un succès en Turquie.

Une défaite à Istanbul ne les condamnerait pas mathématiquement mais la tâche serait ensuite très, très compliquée. Monaco ne pourrait alors plus rattraper le club stambouliote, qui totaliserait 12 points, et peut se retrouver à 6 points du RB Leipzig ou 5 points du FC Porto s'il y a un vainqueur entre ces deux équipes ce soir.

Monaco va mieux, mais Falcao n'est pas là

«Seule la victoire nous intéresse» , a assuré Jardim en conférence de presse. «L'une de nos grandes forces est de croire en nous. Sinon, on ne serait jamais arrivés en demi-finale la saison dernière. C'est la force de Monaco» , a poursuivi le technicien portugais. Depuis le match aller, Monaco va mieux et vient d'enchaîner deux victoires contre Caen (2-0) et Bordeaux (2-0). Le champion de France en titre a retrouvé sa solidité et il en aura besoin ce soir.

Dans le 4-2-3-1 désormais utilisé par Jardim, qui a abandonné un 4-4-2 jugé trop fragile suite aux nombreux départs de cet été, on ne retrouvera pas Radamel Falcao. Blessé, l'attaquant colombien est absent. C'est aussi le cas de Djibril Sidibé. Cela fait tout de même beaucoup, même si le club de la Principauté comptera sur l'expérience d'Andrea Raggi dans le couloir droit de la défense et la fougue de Keita Baldé en attaque. Cela sera-t-il suffisant dans la chaude ambiance du Vodafone Park ? A Monaco de créer un nouvel exploit en Ligue des Champions.

Les équipes probables :

Besiktas : Fabricio - Gonül, Pepe, Tosic, Adriano - Arslan, Hutchinson - Quaresma, Talisca, Babel - Tosun.

Monaco : Subasic - Raggi, Glik, Jemerson, Jorge - Tielemans, Fabinho - Lopes, Moutinho, Lemar - Baldé.

Quel est votre pronostic pour cette rencontre ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...