Toujours sans inspiration, les Verts s'en contenteront - Débrief et NOTES des joueurs (TFC 0-0 ASSE)

Pas de vainqueur ce dimanche entre Toulouse et Saint-Etienne (0-0) dans le cadre de la 11e journée de Ligue 1. Les Stéphanois n'ont pas rassuré dans le jeu mais se contenteront de ce point face à une formation toulousaine dominatrice mais pas assez inspirée devant.

Hamouma et les Verts n'ont pas marqué à Toulouse

Au terme d'une rencontre assez décevante, Toulouse et Saint-Etienne ont assez logiquement partagé les points (0-0) ce dimanche dans le cadre de la 11e journée de Ligue 1. Les Toulousains ont globalement dominé la rencontre à domicile mais n'ont pas été réellement dangereux. Tout comme les Stéphanois, encore très décevants dans le jeu et sans véritable animation offensive.

Ruffier et Bamba sauvent les Verts

Manque de rythme, déchet technique, occasions rares... On s'est longtemps ennuyé devant le spectacle proposé sur la pelouse du Stadium durant la première demi-heure. Dominés par une équipe toulousaine qui manquait de précision dans la dernière passe, les Verts s'offraient tout de même la première occasion par Hamouma, qui avait fait le plus dur en éliminant Lafont mais ne parvenait pas à redresser le ballon pour trouver le cadre. La seule opportunité des Stéphanois au cours des 45 premières minutes...

Après la demi-heure, le TFC se montrait enfin plus dangereux. Pour sa première intervention précieuse, Ruffier devait sortir le grand jeu avec une main ferme sur une frappe du gauche de Jean qui prenait le chemin des filets. Les hommes de Pascal Dupraz poussaient mais ne parvenaient pas à prendre l'avantage avant le retour aux vestiaires, la faute à un sauvetage de Bamba sur sa ligne sur une tête de Jullien juste avant la pause.

L'ASSE gâche ses opportunités

La seconde période n'a été guère beaucoup plus emballante. Aucune des deux équipes n'a réellement pris de risques et l'ASSE ne montrait rien dans le jeu. Les hommes d'Oscar Garcia manquaient tout de même le coche sur deux opportunités d'Hamouma et Monnet-Paquet, tandis que Delort loupait le cadre sur une tête.

Malgré dix dernières minutes un peu plus débridées, à cause de la fatigue, le score ne bougeait plus. Diop, seul au second poteau, gâchait notamment une grosse opportunité sur une tête directement dans les bras de Ruffier. Si les Stéphanois se rassurent un peu avec ce point pris après la défaite contre Montpellier, le bilan est toujours aussi pauvre dans le jeu. Le TFC enchaîne un quatrième match sans défaite en championnat.

La note du match : 3/10

Les deux équipes ont eu beaucoup de mal à mettre du rythme dans ce match. Résultat, le spectacle proposé a été décevant. Les Toulousains ont tout de même animé la fin du premier acte avec deux belles occasions. En seconde période, on ne s'est pas beaucoup plus régalé, et seules les dix dernières minutes ont été animées puisque la fatigue a créé des espaces. Mais, au final, on n'aura eu aucun but.

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Christopher Jullien (7/10)

Le grand défenseur toulousain a réalisé un gros match ce dimanche. Toujours bien placé pour stopper les offensives stéphanoises, il a pris le dessus à chaque fois dans son défi physique face à ses adversaires. Il a même pris ses responsabilités lorsque son équipe manquait d'inspiration pour organiser le jeu par ses relances capables de casser les lignes. Il aurait pu marquer sans un sauvetage de Bamba sur sa ligne.

TOULOUSE :

Alban Lafont (6,5) : peu inquiété en première période, hormis sur l'action d'Hamouma, il est décisif dans le second acte en s'interposant face à ce même Hamouma et Monnet-Paquet.

Kelvin Amian (6) : très solide dans son couloir droit, il n'a jamais été pris à défaut par les attaquants stéphanois. Placé à gauche en seconde période, il a poursuivi sur sa lancée avec plusieurs tacles autoritaires.

François Moubandje (non noté) : auteur d'un début de match très sérieux dans son couloir gauche, même s'il laisse filer Hamouma sur la première occasion stéphanoise, il se blesse assez rapidement en retombant mal. Au vu des images, on se demande comment il a pu rester quelques minutes de plus sur le terrain... Remplacé à la 31e par Steeve Yago (5,5), qui a fait le job.

Christopher Jullien (7) : lire le commentaire-ci dessus.

Issa Diop (6) : pas toujours impeccable dans la relance, il n'a pas fait de grosses erreurs et rend tout de même une bonne copie. Il pourra regretter son action gâchée en fin de match avec sa tête dans les bras de Ruffier.

Alexis Blin (6) : il n'a pas ménagé ses efforts au milieu de terrain pour faire le pressing sur les milieux adverses et récupérer des ballons.

Somália (5) : dans un rôle plus axial, il fait le boulot pour perturber la construction du jeu des Stéphanois. Il a été précieux dans la récupération mais son apport offensif a été un peu plus décevant.

Gianelli Imbula (5) : intéressant au milieu de terrain par sa conservation du ballon en première période, on aurait aimé le voir se projeter vers l'avant plus souvent. Il a joué plus haut après la pause mais n'a pas su profiter d'un centre de Somalia. On attend toujours mieux de sa part. Remplacé à la 61e par Ola Toivonen (non noté).

Andy Delort (5) : une belle générosité de la part de l'ancien Caennais qui avait un rôle ingrat dans un jeu dos au but. Néanmoins, il n'a pas toujours fait les bons choix et n'a pas inquiété Ruffier.

Corentin Jean (6) : sa vivacité et ses déplacements ont posé beaucoup de problèmes aux défenseurs stéphanois et notamment à Mbengue. Une belle frappe repoussée par Ruffier en première période. Précieux. Remplacé à la 76e par Yaya Sanogo (non noté).

Max-Alain Gradel (5,5) : sur son côté gauche, l'Ivoirien a fait souffrir son ancien club en faisant régulièrement la différence en première période. Un peu moins en vue durant la seconde période.

ST ETIENNE :

Stéphane Ruffier (6,5) : le gardien stéphanois a répondu présent en première période avec une parade sur tir de Jean. Après la pause, il a fait les interventions nécessaires.

Cheikh M'Bengue (3,5) : en difficulté face à Jean dans son couloir et très peu inspiré dans les phases de possession avec trop de déchet dans ses transmissions. Après 2-3 passes manquées pour ses attaquants, il a décidé de rester finalement derrière...

Gabriel Silva (4) : dans son couloir droit, il a eu du mal à contenir Gradel et n'a pas proposé grand-chose offensivement.

Kévin Théophile Catherine (5) : il a livré un gros combat face à Delort. Plus en difficulté face à des attaquants plus vifs comme Jean et Gradel, il a tout de même réalisé quelques bonnes interventions.

Léo Lacroix (6,5) : le défenseur suisse a joué juste et effectue un retour précieux devant Delort en seconde période.

Habib Maïga (4) : beaucoup de déchet dans ses transmissions et de ballons perdus au milieu de terrain. Il aura peu pesé dans cette rencontre.

Bryan Dabo (4) : brouillon, l'ancien Montpelliérain a semblé parfois ne pas savoir quoi faire du ballon. Il a perdu 27 ballons dans ce match, personne n'a fait pire. C'est trop pour un milieu de terrain, même si on soulignera son envie en seconde période. Il a terminé avec des crampes. Remplacé à la 87e par Alexander Soderlund (non noté).

Vincent Pajot (5) : avec 23 ballons récupérés, le milieu stéphanois s'est surtout distingué à la récupération. Pour le reste, il n'a pas montré grand-chose dans le jeu.

Hernani (3) : aligné sur un côté, on l'a assez peu vu. Il n'a pas le profil pour évoluer à ce poste et s'est surtout distingué lorsqu'il avait le jeu devant lui dans une position axiale, avec une notamment une belle ouverture au-dessus de la défense pour Hamouma. On ne retiendra que cela de son match. Remplacé à la 76e par Kevin Monnet-Paquet (non noté).

Jonathan Bamba (5) : il n'avait pas les jambes pour réaliser une grosse prestation mais il a été intéressant sur les contres et réalise un sauvetage sur sa ligne avant la pause. Décisif défensivement.

Romain Hamouma (4) : s'il s'offre la seule occasion stéphanoise de la première période, il n'a pas été en réussite ensuite. En seconde période, il oblige Lafont à réaliser son premier arrêt à la... 78e minute. Globalement, sa prestation reste plutôt décevante.

TOULOUSE 0-0 ST ETIENNE (mi-tps: 0-0) - FRANCE - Ligue 1 / 11e journée

Stade : Stadium Municipal - Arbitre : J. Brisard



Buts :

Avertissements : C. Jullien (45+1e) , O. Toivonen (79e) , pour TOULOUSE - C. M'Bengue (35e) , D. Maïga (66e) , K. Théophile Catherine (74e) , pour ST ETIENNE



TOULOUSE : A. Lafont - K. Adou , I. Diop , C. Jullien , F. Moubandje (S. Yago, 32e) - Somália , A. Blin , G. Imbula (O. Toivonen, 61e) , M. Gradel - C. Jean (Y. Sanogo, 76e) , A. Delort



ST ETIENNE : S. Ruffier - Gabriel Silva , K. Théophile Catherine , L. Lacroix , C. M'Bengue - B. Dabo (A. Søderlund, 88e) , V. Pajot , D. Maïga - R. Hamouma , J. Bamba , Hernani (K. Monnet-Paquet, 76e)



