Transfert : le PSG place ses pions pour De Bruyne

Le Paris Saint-Germain n'a pas oublié Kevin De Bruyne. Approché en 2015, le milieu offensif de Manchester City a vu revenir le PSG ces derniers jours, intéressé par un transfert l'été prochain.

De Bruyne plaît toujours au PSG

En recrutant Neymar et Kylian Mbappé cet été, le Paris Saint-Germain a rappelé à tous ses grandes ambitions. Et si les dépenses du club de la capitale ont fait couler beaucoup d'encre, le leader du championnat de France n'est pas rassasié. L'été prochain, le Paris SG compte bien réaliser un autre gros coup.

Paris ressort le dossier De Bruyne

Pour cela, les dirigeants parisiens placent leurs pions dès à présent. Le profil recherché ? Un milieu offensif axial. Si le nom de Philippe Coutinho, plutôt attendu du côté du FC Barcelone, a déjà été évoqué, Goal annonce ce lundi du mouvement pour Kevin De Bruyne (26 ans).

L'intérêt du PSG pour le Belge n'est pas nouveau puisqu'il était déjà courtisé en 2015 lors de son départ de Wolfsburg. Finalement, Paris avait choisi Angel Di Maria et De Bruyne avait rejoint Manchester City pour 75 millions d'euros. Emballé par les prestations flamboyantes du Diable Rouge avec les Skyblues depuis le début de la saison, le club parisien pointe à nouveau le bout de son nez.

De Bruyne proche de prolonger avec City

Le timing n'est pas anodin puisque l'agent de De Bruyne, Patrick De Koster, annonçait récemment des discussions pour une prolongation de contrat. «Son salaire ? Je ne peux pas dire. Mais si vous pensez à ce que Neymar et Mbappé sont payés, vous pouvez imaginer...» , déclarait le représentant. Paris s'est donc invité dans les négociations, prêt à profiter d'un éventuel désaccord entre le joueur et son club. Mais ça ne semble pas en prendre le chemin.

D'après nos confrères, l'ancien joueur de Chelsea, sous contrat jusqu'en juin 2021, est aujourd'hui très bien chez les Skyblues sous les ordres de Josep Guardiola. Les négociations entre De Bruyne et Manchester City ont bien avancé, et sa prolongation serait sur le point d'être finalisée avec un salaire estimé à 14 millions d'euros par an. En tout cas, Paris continue d'afficher ses ambitions et s'est placé sur ce dossier, au cas où... Car rien ne dit que la situation du Belge sera la même en fin de saison, même en cas de prolongation. On le sait, tout va très vite dans le football.

Pour vous, De Bruyne serait-il la recrue idéale pour le PSG ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...