Transfert : s'offrir Kane pour un montant record, le Real s'y prépare déjà

Si Karim Benzema lui donne satisfaction, Florentino Perez ne cache plus son admiration pour Harry Kane. Le président du Real Madrid s'attend à devoir débourser une somme record l'été prochain pour s'offrir l'attaquant anglais de Tottenham.

Varane et Kane pourraient bien être coéquipiers la saison prochaine.

Enorme depuis trois saisons maintenant avec Tottenham, Harry Kane (24 ans), déjà en tête du classement des buteurs de Premier League cette saison avec 8 buts, plaît beaucoup au Real Madrid, on le sait. L'international anglais (23 sélections, 12 buts) fait même déjà figure de priorité aux yeux du Real Madrid en vue de la saison 2018-19.

Si pour l'ancienne star du football anglais Gary Lineker, il n'y a pas photo entre l'actuel avant-centre des Merengue, Karim Benzema, et celui qui pourrait être son successeur, Harry Kane donc, Florentino Perez est lui plus mesuré. Publiquement, le président du Real continue d'afficher son soutien au Français, qu'il apprécie toujours autant. Mais il est impossible pour lui de ne pas faire savoir tout le bien qu'il pense de l'attaquant vedette des Spurs.

«Un joueur magnifique»

«Je pense que c'est un joueur magnifique. D'autant qu'il est jeune et qu'il a devant lui de nombreuses années pour progresser. Mais nous sommes ravis de toute l'équipe que nous avons, y compris de Benzema» , a ainsi indiqué le dirigeant madrilène au micro de la radio Cadena Cope. Pour s'offrir Kane l'été prochain, Perez sait qu'il va devoir signer un gros chèque. Un énorme chèque même. A-t-il déjà demandé le prix de l'Anglais à son homologue de Tottenham, Daniel Levy ?

«Non, parce que si je demande, il me dira 250 millions» , a ainsi plaisanté le président du Real. Il plaisantait à moitié à vrai dire. Car Perez sait que pour compter Kane dans ses rangs, il lui faudra très probablement établir un nouveau record et effacer ainsi Neymar et ses 222 millions d'euros des tablettes.

«Merci d'avoir gagné la Coupe d'Europe avec mes joueurs»

«Kane vaut plus que ce que le PSG a dépensé pour Neymar, donc Kane vaut plus que 222 millions d'euros» , prévenait ainsi Levy il y a une dizaine de jours. L'amitié entre les deux clubs facilitera les négociations, mais n'abaissera pas le montant du futur transfert pour autant.

«Nous sommes devenus amis avec Tottenham en raison du temps passé à essayer de recruter Luka Modric et Gareth Bale, a rappelé Perez. Nous avons noué une bonne amitié et Monsieur Levy, à chaque fois que nous gagnons la Coupe d'Europe, me dit la même chose : 'Merci d'avoir gagné la Coupe d'Europe avec mes joueurs.'» Kane pourrait bien dans quelques mois venir chasser Bale de ces joueurs majeurs passés de Tottenham au Real.

