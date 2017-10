PSG : Mbappé, des propos qui font jaser... Romain Rigaux - Actu Ligue 1, Mise en ligne: le 23/10/2017 à 10h31 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Après le match nul (2-2) contre l'OM, Kylian Mbappé s'est fait remarquer par ses déclarations sur l'arbitrage et l'importance du clasico devant les médias. Habituellement salué pour ses interventions médiatiques, l'attaquant parisien a moins fait l'unanimité dimanche soir. Mbappé remonté contre M. Buquet Kylian Mbappé (18 ans) a sans doute vécu son premier gros couac dimanche soir face à l'Olympique de Marseille (2-2). Sur le terrain tout d'abord avec une prestation très décevante notée 3/10 par la rédaction de Maxifoot (voir les notes). En dehors du pré ensuite avec des déclarations assez étonnantes de la part du jeune attaquant parisien. Généralement salué pour sa maturité et sa manière de dire ce qu'il pense devant les médias, le gamin de Bondy a beaucoup fait parler ces dernières heures pour ses propos lâchés après la rencontre. Tout d'abord concernant l'arbitre Ruddy Buquet. Averti d'un carton jaune pour avoir réclamé un penalty avec un peu trop de véhémence après une main de Jordan Amavi dans la surface, l'ancien Monégasque pointe du doigt les décisions de l'homme en noir. Les critiques contre l'arbitre «Il faut que les arbitres se mettent au niveau. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'il n'a pas été au niveau comme nous. Sauf qu'on a le mérite de le reconnaître. On ne peut pas discuter avec eux, on a l'impression qu'ils sont supérieurs à nous et c'est un problème. (...) C'est un problème, mais je pense qu'il y a une commission qui pourra régler ça. Ce dimanche, on a un joueur qui a été sanctionné (Neymar) et l'arbitre a fait une erreur. Donc, pourquoi les arbitres ne pourraient pas être sanctionnés aussi ?» , s'est demandé Mbappé. L'international français nous avait peu habitués à de telles critiques. Son entraîneur Unai Emery a, lui, évoqué le sujet avec plus de tact. Au moment de commenter l'expulsion de Neymar, l'Espagnol demande surtout aux arbitres de protéger les grands joueurs sur le terrain. «Il n'est pas en confettis mais si tous les matchs, il subit de la provocation, de l'agressivité... Je crois que c'est un travail de tous de protéger les joueurs importants, et ce, dans les deux équipes, parce que Payet aussi est un bon joueur» , a expliqué le coach parisien. K. Mbappé - «peut-être un peu trop facile dans ce match» D'autres propos de Mbappé retiendront l'attention. Pour expliquer la mauvaise prestation de son équipe, il a reconnu que le PSG n'avait peut-être pas préparé ce clasico comme il se devait. «On est entrés peut-être un peu trop facile dans ce match, a-t-il reconnu. Peut-être que c'est de notre faute, on se remettra en question en temps et en heure. Il y a eu un problème sur la manière d'aborder le match.» Pas sûr que les supporters parisiens seront contents de l'apprendre. D'ailleurs, Marco Verratti a immédiatement tenté de corriger le tir. «Je pense qu'il s'est mal exprimé. On savait, on avait parlé avant le match. On a expliqué que c'est un match différent des autres» , a rectifié l'Italien. Quant aux Marseillais, ils grinceront sans doute des dents en entendant la suite des déclarations de Mbappé. «Marseille a fait un bon match. Ils attendaient ce match, on aurait dû l'attendre aussi un peu plus. Eux c'est le match de l'année. Il n'avait pas la même importance pour nous», a-t-il glissé. «Quand je signe, on ne me dit pas de gagner le clasico» «Je suis Français mais il y a d'autres objectifs au club. Quand je signe, on ne me dit pas de gagner le clasico. L'objectif est de gagner des titres» , a-t-il ajouté. Si Mbappé n'a pas tort de préciser que seuls les trophées compteront à la fin de la saison, ses propos sont maladroits au sortir d'un match raté de sa part. «Après, il est très jeune. C'est bien aussi d'avoir des joueurs qui ne pensent pas beaucoup à l'importance du match et qui sont tranquilles dans la tête» , a conclu Verratti. En tout cas, les déclarations de Mbappé ne manqueront pas de faire parler. Dans un camp, comme dans l'autre. Que pensez-vous des propos de Mbappé ? Etes-vous d'accord avec lui, ou non ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





