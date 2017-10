Golden Boy : une victoire écrasante de l'évidence Mbappé !

Finaliste face notamment à Ousmane Dembélé, l'attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé a été logiquement nommé ce lundi Golden Boy 2017, soit le meilleur joueur de moins de 21 ans. Il s'agit d'un véritable plébiscite pour le Tricolore, qui a réalisé au passage un nouveau record.

Kylian Mbappé, le Golden Boy 2017.

Comme pour le Ballon d'Or 2017, qui sera normalement remporté par Cristiano Ronaldo, il n'y avait aucun suspense concernant le vainqueur du Golden Boy 2017, trophée qui récompense le meilleur joueur de moins de 21 ans.

Sans surprise, c'est bien l'attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé qui a remporté cette distinction individuelle remise par le média italien Tuttosport.

Mbappé, un triomphe logique

Auteur d'une seconde partie de saison 2016-2017 exceptionnelle avec l'AS Monaco, le natif de Bondy a été logiquement préféré à ses rivaux. Buteur à 26 reprises et auteur de 11 passes décisives avec la formation princière après la trêve hivernale, Mbappé a été récompensé par rapport à son importance dans la belle saison de Monaco, champion de France et demi-finaliste de la Ligue des Champions.

Et le jeune talent de 18 ans n'a laissé aucune chance à ses concurrents. En effet, Mbappé a récolté 291 voix sur un maximum de 300 ! Les journalistes européens ont plébiscité le Parisien, qui a ainsi réalisé un record historique. Dans la suite de ce classement, l'ailier du FC Barcelone Ousmane Dembélé s'est classé à la 2e place alors que le buteur de Manchester United Marcus Rashford a terminé à la 3e position. Pourtant initialement annoncé parmi les trois finalistes, l'attaquant de Manchester City Gabriel Jesus a finalement échoué au pied du podium.

Et maintenant, il faut confirmer !

Troisième joueur français à remporter cette distinction après Paul Pogba (2013) et Anthony Martial (2015), l'international tricolore va désormais devoir confirmer. Et à l'image des galères du milieu de terrain Renato Sanches, lauréat en 2016 et actuellement prêté à Swansea après une saison noire au Bayern Munich, gagner le Golden Boy n'assure rien pour la suite. Mais avec son talent et ses bons débuts au PSG, Mbappé semble destiné à briller. Le premier trophée individuel d'une longue série...

Le top 10 du Golden Boy 2017



