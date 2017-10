Déterminé, l'OL décolle enfin - Débrief et NOTES des joueurs (Everton 1-2 Lyon)

Une fois encore rejoint au score, l'Olympique Lyonnais a su faire preuve de mental pour s'imposer à Everton 2-1 ce jeudi en Ligue Europa. Les Gones décrochent leur première victoire cette saison en C3 et se donnent un peu d'air à la 2e place.

Enfin une victoire pour les Gones en C3.

Après deux matchs nuls, l'Olympique Lyonnais était conscient de se trouver à la croisée des chemins avant de se rendre en Angleterre ce jeudi à l'occasion de la 3e journée de la Ligue Europa. Et les Gones ont saisi la balle au bond en s'imposant 2-1 contre Everton au terme d'une belle débauche d'énergie.

Sous une pluie battante, les hommes de Bruno Genesio entraient bien dans la partie et Marçal obtenait rapidement un penalty indiscutable après un vilain tacle d'Holgate. Fekir le transformait avec sang-froid (0-1, 6e). Bien lancés, les Lyonnais profitaient de la lenteur de la défense adverse pour mettre la pression en ce début de partie.

L'OL commence fort puis baisse de rythme...

Peu à peu, l'OL laissait plus le ballon à l'adversaire et les Toffees, en difficulté en ce début de saison, commençaient à montrer le bout de leur nez, mais Lopes jaillissait parfaitement pour contrer Mirallas. Le gardien rhodanien repoussait encore la tentative de Klaassen. Lyon ripostait par Depay mais son coup-franc dévié échouait sur la barre puis le Néerlandais perdait son duel face à Pickford.

Les Anglais et Williams étaient chauds !

Everton rentrait des vestiaires avec de meilleures intentions et Lopes devait s'employer coup sur coup avec une manchette puis face à Lookman à bout portant. Maolida avait une belle opportunité en contre mais il se heurtait au retour de Schneiderlin. Alors que les Anglais poussaient mais sans se montrer très dangereux, les esprits s'échauffaient lorsque Williams déclenchait une bagarre générale après une charge sur Lopes (voir ici).

Traoré redonne l'avntage

Quelques minutes plus tard, le Gallois était à la retombée d'un coup-franc de Sigurdsson pour égaliser de la tête (1-1, 69e)… Sur le même type d'action, l'Islandais trouvait le poteau de Lopes dans la foulée. L'OL avait eu chaud et passait d'un extrême à l'autre en quelques instants puisque Traoré, à la conclusion d'une superbe action collective, redonnait l'avantage d'une belle Madjer (1-2, 75e) ! Derrière, Lopes sauvait les meubles sur une tête de Calvert-Lewin pour permettre à l'OL de consolider sa 2e place du groupe E avec 3 points d'avance sur l'Apollon Limassol et 4 sur Everton.

La note du match : 6,5/10

Il régnait une drôle d'ambiance à Goodison Park où les fans sont logiquement frustrés après le début de saison de leur équipe ! La pluie battante en première période n'a toutefois pas douché l'enthousiasme des 22 acteurs et on a globalement assisté à une partie rythmée avec des occasions et des rebondissements. L'agressivité souvent excessive des locaux et la petite bagarre générale à l'heure de jeu noircissent un peu le tableau.

Les buts :

- Servi par Depay, Marçal arrive lancé côté gauche dans la surface. Holgate surgit et vient le faucher. Ce penalty évident est transformé par Fekir en bas au ras du poteau gauche d'un Pickford parti du bon côté (0-1, 6e).

- Après une faute évitable d'Aouar sur Vlasic, Sigurdsson frappe un coup-franc légèrement décalé à droite. L'Islandais trouve Williams, libre de tout marquage dans la surface et qui bat Lopes de la tête à bout portant (1-1, 69e).

- Cornet enrhume Martina et Williams côté droit. L'Ivoirien centre pour Traoré qui devance Keane et bat Pickford d'une Madjer au ras du premier poteau (1-2, 76e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Anthony Lopes (8/10)

Encore un match impeccable du gardien lyonnais qui a maintenu le navire à flot lorsque sa défense a connu quelques moments d'égarement, comme face à Mirallas puis Klaassen avant la pause. Puis en signant deux arrêts coup sur coup au retour des vestiaires. Sur la fin, le Portugais sauve encore les meubles avec une superbe parade sur la tête de Calvert-Lewin. Battu à bout portant par Williams, il ne peut rien sur le but anglais.

EVERTON :

Jordan Pickford (5) : battu sur penalty puis à bout portant, le gardien d'Everton ne peut pas grand-chose sur les deux buts encaissés. L'Anglais a au contraire maintenu l'espoir en remportant plusieurs duels notamment face à Depay et Fekir.

Mason Holgate (4) : le jeune latéral droit a plombé les siens d'entrée en provoquant un penalty après une faute aussi grossière qu'évitable sur Marçal. Fébrile dans son couloir, il a été plus en vue offensivement et percuté.

Michael Keane (4) : le défenseur central a du mal en ce début de saison et cela s'est encore vu ce soir. En difficulté sur les ballons dans son dos, l'Anglais a aussi perdu des duels importants et Traoré le devance sur le but du 2-1.

Ashley Williams (5) : on peut déplorer son attitude mais le capitaine des Toffees est passé à deux doigts de permettre à son équipe de décrocher le match nul. D'abord en déclenchant une bagarre générale (le carton rouge n'aurait pas été volé) puis en égalisant dans la foulée. Pour le reste, même s'il a parfois été pris de vitesse, le défenseur central a colmaté les brèches dans l'arrière-garde de son équipe et réalisé plusieurs interventions salvatrices. Dépassé en revanche sur le dernier but.

Rhu-endly Martina (4,5) : à l'image du dernier but où il se fait mettre dans le vent, le latéral gauche s'est souvent retrouvé dépassé ce soir. Brouillon offensivement.

Morgan Schneiderlin (6) : un match intéressant pour le milieu de terrain. Généreux à la récupération et auteur d'un bon retour dans sa surface, le Français a aussi tenté d'orienter le jeu, notamment avec des transversales. Blessé et remplacé à la 57e par Gylfi Sigurðsson (non noté). L'Islandais a failli tout changer sur deux coups-francs. Il est passeur décisif sur le premier puis trouve le poteau sur le second.

Tom Davies (5) : remuant, le jeune milieu de terrain s'est aussi montré très brouillon. Des jaillissements intéressants mais aussi beaucoup de pertes de balle et une agressivité parfois mal contenue.

Nikola Vlasic (4,5) : le Croate s'est retrouvé à l'affût de la moindre opportunité et il a obtenu des fautes bien placées mais il n'est pas parvenu à prendre à défaut la défense de l'OL.

Davy Klaassen (4) : match compliqué pour le Néerlandais, très nerveux dès le début de la partie avec des interventions limites et plusieurs mauvaises passes. Le milieu de terrain est allé mieux ensuite et il se heurte à un grand Lopes avant la pause. En difficulté face à Fekir, Koeman a préféré le sortir à la mi-temps. Remplacé à la 46e par Ademola Lookman (5,5) auteur d'une entrée pleine d'envie. Pour le meilleur, avec plusieurs incursions. Mais aussi pour le pire avec quelques interventions trop vigoureuses.

Kevin Mirallas (5,5) : lorsque son équipe souffrait en début de match, le Belge aura été l'un des rares à tenter de sonner la charge, mais il se heurte à Lopes. Plus discret après la pause et remplacé à la 68e par Sandro Ramírez (non noté).

Dominic Calvert-Lewin (4,5) : match compliqué pour le jeune attaquant qui a été bien contenu par la défense lyonnaise. Il a la balle d'égalisation sur la fin mais Lopes sort un arrêt exceptionnel.

LYON :

Anthony Lopes (8) : lire le commentaire ci-dessus.

Kenny Tete (5,5) : un match plutôt maîtrisé du Néerlandais, qui s'est bien battu pour fermer son couloir. Le latéral droit a aussi réalisé des interventions qui ont permis de soulager sa défense mais il a parfois eu du mal face au jeu physique des Anglais et perd 2-3 ballons dangereux.

Marcelo (5,5) : match globalement solide du défenseur central, très présent dans les duels mais la relance plein axe du Brésilien a failli coûter cher avant la pause.

Mouctar Diakhaby (4,5) : titulaire pour la 3e fois consécutive, le défenseur central a encore manqué de sérénité sur certaines interventions et il laisse trop de liberté à Williams sur le but. A part cette action, le Gone a tenu bon, notamment dans le domaine aérien, et il a signé quelques interventions salvatrices.

Fernando Marçal (6) : le latéral gauche obtient le penalty dès les premières minutes et il a causé pas mal d'ennuis à la défense d'Everton qui a multiplié les fautes. Un peu moins serein défensivement en revanche et parfois dépassé dans son couloir.

Lucas Tousart (5,5) : le milieu de terrain a mis beaucoup d'engagement à la récupération et rendu une copie globalement maîtrisée même s'il a plus souffert après la pause.

Houssem Aouar (6) : cette fois aligné dans le coeur du jeu, le jeune Lyonnais a encore affiché un visage intéressant en soulageant son équipe grâce à sa touche technique et en remontant bien le ballon sur les contres. Intéressant aussi dans l'impact physique avec de bons jaillissements. Il provoque en revanche le coup-franc très évitable qui entraîne l'égalisation. Une erreur de jeunesse finalement sans conséquence.

Bertrand Traore (6) : transparent en début de partie, l'ailier burkinabè a relevé la tête ensuite, mieux combiné avec Tete et percuté davantage. L'ancien de l'Ajax a terminé fort et c'est lui qui offre la victoire à l'OL.

Nabil Fekir (6,5) : ce soir encore, c'est le capitaine lyonnais qui a guidé son équipe. En patron, le Tricolore ouvre le score sur penalty dès la 6e minute. Sa technique et sa qualité de passe ont ensuite permis de servir ses partenaires dans les meilleures conditions. Cible privilégiée de Toffees agressifs, il a subi beaucoup de coups. Remplacé à la 61e par Jordan Ferri (non noté), qui manque une balle de break sur la fin.

Memphis Depay (4,5) : relancé, le Néerlandais n'a pas encore affiché un visage pleinement satisfaisant ce soir. S'il débute bien en lançant Marçal sur l'action du penalty, il a souvent eu tendance à la jouer trop facile. L'ancien Red Devil a également perdu un duel important face à Pickford avant la pause. Remplacé à la 89e par Tanguy NDombèlé (non noté).

Myziane Maolida (5) : titulaire en l'absence de Mariano, le jeune attaquant est parvenu à exister dans ce match grâce à sa vitesse et ses décrochages. Mais il a manqué de tranchant face au but adverse, ce qui nuance un peu le bilan. Remplacé la 70e par Maxwell Cornet (non noté), passeur décisif pour Traoré.

