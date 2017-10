Manchester City : De Bruyne régale, Guardiola ne peut qu'admirer...

Kevin De Bruyne marche sur l'eau avec Manchester City depuis le début de la saison. Encore étincelant ce week-end contre Stoke City (7-2), le milieu offensif belge impressionne et laisse son entraîneur Josep Guardiola admiratif.

Guardiola prend soin de son joyau

Après huit journées de Premier League, Manchester City occupe la tête du classement avec sept victoires, un nul et 22 points au compteur. Impressionnants offensivement, les Skyblues totalisent déjà 29 buts et ils ont terrassé Stoke City (7-2) ce week-end grâce à un grand Kevin De Bruyne. Encore une fois.

Guardiola est «spectateur»

Impliqué sur quatre des sept buts de Manchester City, avec notamment deux passes décisives, De Bruyne est sur un nuage en ce début de saison. Avec deux buts et six passes décisives toutes compétitions confondues, le milieu offensif belge régale à chacune de ses sorties. Samedi, son entraîneur Josep Guardiola a tout simplement savouré la prestation XXL du Diable Rouge.

«Je suis un spectateur. Je suis manager, mais je suis un spectateur comme vous, a encensé le technicien catalan en conférence de presse. Donc quand c'est Kevin, on s'attend à ce qu'il tire ou à ce qu'il fasse quelque chose, mais on ne s'attend pas à ce qu'il joue dans la même position que celle d'où il a reçu le ballon. C'est pourquoi je suis un spectateur. Tout ce que vous aimez, je l'apprécie aussi.» Et difficile de ne pas aimer ce que propose l'ancien joueur de Wolfsburg.

32 passes décisives en Premier League avec Manchester City

Excellent dans le jeu court et long, exceptionnel techniquement et capable de sortir des passes aussi lumineuses qu'inattendues, De Bruyne est actuellement l'un des meilleurs joueurs en Europe. Et ce n'est pas un hasard si son nom a été retenu dans la liste des 30 nommés pour le Ballon d'Or. «Kevin est juste un joueur incroyable. C'est un plaisir de jouer avec ce type de joueur. Il nous a montré qu'il était un des meilleurs joueurs du monde» , a assuré son coéquipier Bernardo Silva.

Avec deux passes décisives ce week-end, De Bruyne a porté son total à 32 assists en Premier League depuis son arrivée à City en septembre 2015. Personne ne fait mieux sur cette période. Il est loin le temps où José Mourinho critiquait ses statistiques à Chelsea (2012-2014). «Il m'a montré les statistiques ainsi qu'à cinq autres joueurs : passes, buts, pourcentage de passes, passes décisives, dribbles… Il voulait prouver que je n'étais pas au niveau des autres joueurs. Je lui ai simplement répondu : "Désolé, ce n'est pas logique, j'ai moins joué que les autres"» , avait raconté le Belge, qui n'a disputé que neuf matchs chez les Blues. Una mauvaise expérience déjà oubliée.

