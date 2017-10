Bayern : déjà la fin de l'aventure pour James Rodriguez ?

Prêté cet été pour deux ans par le Real Madrid, le milieu offensif James Rodriguez connait une période délicate au Bayern Munich. Affecté par le départ de Carlo Ancelotti, le Colombien pourrait déjà quitter le club allemand...

James Rodriguez, déjà un échec au Bayern Munich ?

«J'ai vu des matchs de James Rodriguez au Real Madrid. Je le connais bien, mais pas personnellement. Quand il va revenir de sélection, je vais lui parler et je vais lui donner des conseils sur le jeu. James ne parle pas allemand. Le foot allemand est très différent du foot sud-américain. C'est très dur pour un jeune. Il doit savoir qu'ici il aura de l'aide.»

Dès son arrivée à la tête du Bayern Munich, Jupp Heynckes a tenté d'envoyer un message à James Rodriguez. Prêté pour deux ans par le Real Madrid, le milieu offensif avait bien débuté son aventure en Allemagne, avec une belle performance face à Schalke (3-0) mi-septembre, mais le départ de Carlo Ancelotti a tout changé...

James très affecté...

Déjà utilisé avec parcimonie sous les ordres du technicien italien (238 minutes disputées depuis le début de la saison), l'ancien Monégasque aurait particulièrement mal vécu le licenciement d'Ancelotti selon le média ibérique Don Ballon. Recruté par le Bayern cet été en raison de l'insistance du Transalpin, le joueur de 26 ans ne se verrait pas finir la saison en Allemagne !

En effet, James envisagerait sérieusement un départ et penserait même à relancer sa carrière en Major League Soccer, où les franchises de New York City FC et d'Orlando City lui plaisent. Reste à savoir les positions respectives du Bayern et du Real, qui auront bien évidemment leur mot à dire concernant l'avenir de James.

Un talent à relancer

Sur le papier, la situation actuelle du Colombien ressemble tout de même à un énorme gâchis. A l'image de ses saisons au FC Porto et à Monaco ou encore à son Mondial 2014, James dispose d'un potentiel énorme et son talent reste encore perceptible sur certaines séquences. A seulement 26 ans, le Sud-Américain peut encore relancer sa carrière, mais il doit pour cela évoluer dans un contexte parfait. En mission pour un an au Bayern, Heynckes pourra-t-il retenir puis relancer James ?

Que pensez-vous de la situation de James Rodriguez ? Doit-il quitter le Bayern Munich après le départ de Carlo Ancelotti ?