PSG : Krychowiak affiche encore sa rancoeur envers Emery...

Après une première saison ratée au Paris Saint-Germain, le milieu de terrain Grzegorz Krychowiak a été prêté pour un an à West Bromwich Albion. Déçu par l'entraîneur parisien Unai Emery, le Polonais conserve une énorme rancoeur envers le technicien espagnol.

Grzegorz Krychowiak conservera un souvenir amer de son aventure au Paris Saint-Germain. Recruté pour environ 30 millions d'euros lors de l'été 2016, le milieu de terrain a été un véritable flop pour le club de la capitale avec des performances décevantes lors de ses 19 apparitions toutes compétitions confondues.

Indésirable, l'international polonais a été envoyé en prêt à West Bromwich Albion l'été dernier et conserve une certaine rancoeur envers son ancien entraîneur Unai Emery.

Peu après son départ, Krychowiak avait d'ores et déjà exprimé sa frustration par rapport au technicien espagnol, qui avait été pourtant à l'origine de sa venue au PSG. Mais par la suite, Emery n'a pas été totalement franc selon le joueur de 27 ans. «J'ai parlé avec le coach de ma situation mais à chaque fois que je lui parlais, j'étais déçu. Je sentais qu'on ne me disait pas la vérité, je ne comprends pas pourquoi», a-t-il déploré pour The Telegraph.

«Le coach me connaît très bien, on a travaillé ensemble pendant deux ans à Séville et il m'a conseillé ensuite de venir au PSG, où je ne joue pas. Mais c'est le football et la chose la plus importante pour moi est la saison à venir et les prochains matchs. Pour les joueurs, la chose la plus importante est de jouer et ce n'était pas mon cas. Donc, j'ai voulu retrouver le plaisir et jouer au football. Revenir au PSG ? Je ne sais pas», a avoué ensuite l'ancien Rémois.

Le Polonais voulait se tester en Premier League

Si son avenir à Paris semble totalement bouché, le Polonais se projette surtout sur les échéances à venir avec son pays, qui disputera la Coupe du monde 2018. Désireux de retrouver un temps de jeu important, Krychowiak a choisi WBA pour également découvrir la Premier League.

«J'ai parlé avec mon agent seulement deux jours avant que signe concernant la possibilité de jouer en Premier League et j'ai pris ma décision par rapport à ça. West Brom joue les 10 premières places mais, de ce que j'ai vu récemment, l'équipe peut faire bien mieux. J'avais des opportunités dans d'autres pays, avec d'autres clubs, mais la Premier League et l'opportunité de découvrir ce championnat ont été très importants pour moi quand j'ai pris ma décision», a-t-il commenté. Titulaire à 5 reprises avec WBA, Krychowiak retrouve du plaisir loin de Paris et d'Emery...

