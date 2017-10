Transfert : le plan de Manchester City pour Alexis Sanchez

Manchester City prépare son offre pour Alexis Sanchez. Le club mancunien va tenter un transfert de l'attaquant d'Arsenal en janvier, mais proposera bien moins que cet été.

Alexis Sanchez pourrait quitter Arsenal en janvier

«Un départ cet hiver ? Dans ce type de situation, il faut envisager toutes les solutions. Donc oui, c'est possible.» Interrogé jeudi sur les éventuels départs en janvier de Mesut Özil et Alexis Sanchez, en fin de contrat en juin, l'entraîneur d'Arsenal, Arsène Wenger, a ouvert la porte. Si le premier semble toutefois vouloir rester, l'attaquant chilien va sans doute animer la rubrique des transferts.

Manchester City veut devancer la concurrence

Dans les dernières heures du mercato estival, Manchester City était proche de boucler l'arrivée de Sanchez pour 65 millions d'euros. Mais l'échec d'Arsenal dans le dossier Thomas Lemar (Monaco) a fait capoter le transfert du joueur de 28 ans. Comme évoqué depuis plusieurs semaines, les Skyblues ont l'intention de repasser à l'action dès cet hiver et n'ont sans doute pas manqué les propos de Wenger.

Mais pourquoi payer un transfert cet hiver pour un joueur libre six mois plus tard ? Pour éviter une trop forte concurrence l'été prochain. Manchester City est bien conscient que la lutte sera acharnée en fin de saison pour un joueur de ce niveau et gratuit. Si Chelsea est toujours intéressé en Angleterre, le Paris Saint-Germain est aussi annoncé sur les rangs de l'ancien Barcelonais. Le PSG serait même disposé à lui offrir une prime à la signature de 10 millions d'euros pour accompagner un salaire XXL.

Pas plus de 22 M€ ?

L'actuel leader de la Premier League entend donc devancer ses concurrents sur ce dossier, quitte à faire un effort financier en payant une indemnité de transfert. Mais pas à n'importe quel prix. Selon le Daily Mirror, les Skyblues n'ont pas l'intention de dépasser les 22 millions d'euros pour racheter les six derniers mois de contrat du Gunner. Cela reste tout de même une belle somme pour un joueur qui sera libre six mois plus tard.

Mais une telle offre sera-t-elle suffisante pour convaincre Arsenal ? Le club londonien a pris le risque de le garder cet été - en sachant très bien que Sanchez pouvait partir libre un an plus tard - et pourrait juger préférable de le conserver six mois de plus. Les finances du club londonien sont saines et il peut se permettre de faire une croix sur une vingtaine de millions d'euros. Affaire à suivre...

