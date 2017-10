PSG : Nasri ne comprend pas Ben Arfa, mais tacle aussi le club...

Interrogé sur la situation d'Hatem Ben Arfa au Paris Saint-Germain, Samir Nasri s'est dit étonné par le choix du milieu offensif. Mais il estime aussi que le PSG aurait pu s'entendre financièrement avec son joueur.

Ben Arfa s'entraîne avec la réserve du PSG cette saison

Poussé vers la sortie cet été, Hatem Ben Arfa a choisi de rester au Paris Saint-Germain, qui refusait de lui payer les salaires de sa dernière année de contrat. Un choix étonnant sportivement pour un joueur de 30 ans qui venait de passer une saison compliquée dans la capitale puisqu'il ne faisait déjà plus partie des plans d'Unai Emery à la fin de l'exercice 2016-2017.

S. Nasri - «les gens t'oublient forcément»

Aujourd'hui, Ben Arfa ne joue plus du tout pour le Paris SG et s'entraîne avec la réserve. Emery ne le convoque plus depuis le début de la saison et ne le fera pas dans les mois à venir. En clair, Ben Arfa a gâché six mois supplémentaires dans sa carrière. Chose que Samir Nasri a beaucoup de mal à comprendre. «Je ne comprends pas ça. Et pour n'importe quel footballeur» , lance le milieu offensif de 30 ans dans une interview accordée à Canal+.

L'ancien Marseillais est bien placé pour en parler puisqu'il a décidé de rejoindre Antalyaspor cet été alors que Josep Guardiola ne comptait toujours pas sur lui à Manchester City à son retour d'un prêt au FC Séville. «En ayant fait une quasi saison blanche au PSG, tu ajoutes une deuxième saison, les gens t'oublient forcément. Tu n'auras plus les mêmes demandes. Quand tu es footballeur et quand tu aimes ça, tu as besoin de jouer. Moi, je ne me contenterai jamais d'être sur un banc ou en réserve» , assure-t-il.

«Quand on est capable de payer 220 ou 180 millions d'euros un joueur...»

Néanmoins, Nasri pense que Ben Arfa n'est pas le seul fautif dans cette histoire puisqu'il estime aussi que le PSG a manqué de classe avec son joueur. «Paris aurait pu faire un effort, lui donner la moitié de son année pour qu'il puisse partir et que tout le monde soit content. Cela a été un caprice de la direction du club de le prendre, donc il fallait faire un effort» , estime le natif de Marseille.

Et Nasri glisse un petit tacle au passage : «Quand on est capable de payer 220 ou 180 millions d'euros un joueur, on peut donner la moitié d'une année à Hatem Ben Arfa, ça ne leur coûte rien du tout.» Mais avec ses dépenses estivales, le PSG compte aujourd'hui ses sous pour trouver une solution concernant le fair-play financier. Au final, "HBA" semble tout de même être le grand perdant...

