Pologne : Lewandowski, un triplé et deux sacrés records de buteur !

Avec son triplé lors de la victoire de la Pologne contre l'Arménie (6-1) jeudi, Robert Lewandowski est devenu le meilleur buteur de l'histoire de sa sélection. Et personne n'a fait mieux que le Polonais et ses 15 buts dans l'histoire des éliminatoires européens.

Lewandowski est tout en haut du classement des buteurs

Insatiable Robert Lewandowski. Alors qu'il empile les buts avec le Bayern Munich depuis quatre saisons, l'attaquant polonais se montre aussi redoutable en sélection. L'avant-centre de 29 ans a encore brillé jeudi en inscrivant un triplé lors de la victoire écrasante de la Pologne contre l'Arménie (6-1) dans les éliminatoires de la Coupe du monde 2018.

Le Bavarois n'est pas près d'oublier cette soirée. En inscrivant ses 48e, 49e et 50e buts en sélection, Lewandowski entre encore un peu plus dans l'histoire de son pays. Il est ainsi devenu le meilleur buteur de l'histoire de la Pologne en dépassant W?odzimierz Lubanski (48 buts entre 1963 et 1980) ! Un total atteint en 90 rencontres avec les Aigles blancs. Mais ce n'est pas le seul record de sa soirée.

Lewandowski à la lutte avec Ronaldo

Avec son triplé jeudi, Lewandowski a porté son total à 15 buts dans ces éliminatoires du Mondial en Russie. En tête du classement des buteurs, il est ainsi devenu le meilleur buteur de l'histoire des éliminatoires européens, avec un but de plus que Predrag Mijatovic (14 buts avec la Yougoslavie en éliminatoires du Mondial 1998) et Cristiano Ronaldo, auteur de 14 buts dans ces éliminatoires.

Si l'ancien du Borussia Dortmund aura l'occasion d'améliorer son record dimanche lors de la réception du Monténégro, le chasseur de records portugais n'est pas loin. L'attaquant du Real Madrid a encore deux matchs à disputer contre Andorre (7 octobre) et la Suisse (10 octobre). La lutte entre les deux hommes s'annonce bouillante !

Que pensez-vous de ces records de Lewandowski ? Selon vous, Ronaldo finira-t-il devant le Polonais ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...