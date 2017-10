PSG : inquiet, Trapp pense à un départ, un prétendant déjà à l'affût !

Soucieux d'accumuler du temps de jeu pour avoir une chance de participer au Mondial 2018 avec l'Allemagne, le gardien Kevin Trapp envisagerait de quitter le Paris Saint-Germain cet hiver, révèle le quotidien Le Parisien. Le Borussia Dortmund est déjà prêt à le rapatrier.

Numéro deux, Kevin Trapp commence à se faire du souci.

«La concurrence avec Areola ? Je suis convaincu que ce sera comme la saison dernière et que je vais y arriver au bout du compte.» Rétrogradé gardien numéro 2 du Paris Saint-Germain après des erreurs durant la préparation estivale, Kevin Trapp (27 ans) faisait part de sa confiance début septembre.

Mais depuis, le nouveau portier titulaire, Alphonse Areola (24 ans), a globalement rendu des copies solides, se mettant notamment en évidence face au Bayern Munich (3-0) en Ligue des Champions. Même si l'entraîneur Unai Emery ne l'a pas annoncé publiquement, le Tricolore dispose désormais clairement d'une longueur d'avance sur l'Allemand.

Le Mondial 2018 en ligne de mire

Dans ce contexte, l'ancien portier de l'Eintracht Francfort aurait revu ses plans et songerait de plus en plus à un départ cet hiver si sa situation n'évolue pas d'ici là, annonce le quotidien Le Parisien ce vendredi. En effet, Trapp a bien l'intention de participer au Mondial 2018 avec sa sélection. Or, pour atteindre cet objectif, le Francilien, convoqué pour cette fois en l'absence de Manuel Neuer (Bayern Munich), est conscient qu'il a besoin de disposer de temps de jeu car Marc-André ter Stegen (FC Barcelone) et Bernd Leno (Bayer Leverkusen) le devancent dans la hiérarchie.

Dortmund prêt à débourser 15 M€ ?

Cela tombe bien, le Borussia Dortmund, pas satisfait des performances de Roman Bürki, s'intéresse toujours au natif de Merzig. Selon la même source, l'actuel leader de Bundesliga serait prêt à mettre 15 millions d'euros sur la table pour s'offrir le portier, sous contrat jusqu'en juin 2020. Avantage non négligeable pour le BvB, Trapp n'a pour l'instant pas disputé de match en C1 avec le PSG et il serait donc éligible pour la compétition avec Dortmund en cas de transfert.

A priori, le club de la capitale ne s'opposera pas à un départ de l'Allemand, sous réserve de recruter un nouveau gardien numéro deux. Dans le cadre du fair-play financier, une vente du portier représenterait même une rentrée d'argent bienvenue. Mais le calendrier est chargé avant la trêve hivernale et en cas de blessure ou de méforme d'Areola, Trapp n'est pas sans savoir que les cartes peuvent être redistribuées, lui qui avait perdu sa place en début de saison dernière avant de la reconquérir durant l'hiver…

Que pensez-vous d'un éventuel départ de Kevin Trapp cet hiver ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous…