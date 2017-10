OM : les Marseillais fiers de leur caractère, Nice calme l'emballement

Au terme d'un derby renversant, l'Olympique de Marseille est parvenu à s'imposer sur la pelouse de Nice (4-2) dimanche soir après avoir été mené 2-0 au bout d'un quart d'heure de jeu. Si Marseille met en avant son caractère, les Niçois estiment être les principaux fautifs.

Gros duel entre Balotelli et Rami

Dimanche soir, les supporters de l'Olympique de Marseille ont sans doute pensé revivre un nouveau cauchemar en voyant leur équipe menée 2-0 sur la pelouse de Nice après seulement 16 minutes de jeu. Une entame de match catastrophique faisant ressurgir les vieux démons de la correction pas si lointaine de Monaco (1-6). Mais cette fois-ci, l'OM a su réagir pour l'emporter 4-2.

Le «gros mental» de l'OM

«On a fait preuve de caractère, d'un gros mental» , s'est félicité Rudi Garcia après la rencontre. «A 2-0 aussi rapidement on a pris un coup sur la tête. Soit vous lâchez le match et vous en prenez cinq, soit vous essayez de vous battre et vous revenez dans le match. C'est ce qu'on a fait et bien fait» , a déclaré Florian Thauvin pour mettre en avant lui aussi le mental de son équipe.

«On a affiché un bel état d'esprit. On a été pas mal critiqué ces derniers temps. Contre Nice, on a montré qu'on ne lâcherait rien. Je suis vraiment fier de mon équipe, on a fait un très bon match» , a poursuivi l'ailier phocéen. Difficile de ne pas être admiratif de cette remontée marseillaise. Mais du côté de Nice, on pointe surtout les erreurs commises face aux Olympiens.

L. Favre - «ce n'est pas l'OM, c'est nous»

«A 2-0, ils ne doivent plus voir la balle. On ne doit pas prendre des risques inconsidérés. On n'a pas bien géré tactiquement. La force de caractère de l'OM ? Non, ce n'est pas leur force de caractère, c'est nous. On ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes» , a réagi Lucien Favre, remonté par la mauvaise prestation de ses joueurs. «Prendre un but ça arrive, à 2-1 il fallait se mobiliser, dire : "Hé, ho, les gars ! Il ne faut pas se déconcentrer !" Je ne suis pas content de la gestion.»

«L'OM est une bonne équipe mais elle ne m'a pas impressionné, a renchéri Pierre Lees-Melou. On avait très bien commencé ce derby, en étant efficace avec deux buts. Ensuite, nous avons fait des erreurs bêtes. On ne doit jamais perdre ce match. On a donné à l'OM les armes pour nous tuer. C'est limite faute professionnelle.» En souffrance à l'image de son équipe après une bonne entame, Jean Michaël Seri tient un discours similaire : «C'est nous qui perdons ce match parce qu'à 2-0, on ne voyait pas comment on pouvait ne pas gagner.»

R. Garcia - «on a été bons, surtout»

S'il est vrai que les Niçois sont totalement passés à côté de leur match après leur deuxième but, il fallait encore que l'OM parvienne à en profiter, trois jours après une prestation insipide contre Salzbourg (0-1) en Ligue Europa. «Je pense qu'on a été bons, surtout. Le but de Lees-Melou (sur l'égalisation), s'il ne le prend pas, c'est Clinton Njie qui marque derrière» , précise Garcia. «Il ne faudra pas oublier ce match» , a glissé Thauvin.

Si les supporters marseillais ne sont pas près de l'oublier après ce derby assez fou, l'OM devra évidemment s'appuyer dessus pour la suite de la saison alors qu'il occupe actuellement la 3e place au classement et pourra travailler sereinement durant la trêve internationale. Mais, à Marseille, la sérénité est un luxe qu'il n'est jamais facile de maintenir. Surtout que la réception du Paris Saint-Germain (22 octobre) va rapidement arriver.

Que pensez-vous de la réaction marseillaise dans cette rencontre après l'entame ratée ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...