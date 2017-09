OM : son passage à vide, les attentes, la concurrence... Les confidences de Germain Damien Da Silva - Actu Ligue 1, Mise en ligne: le 30/09/2017 à 16h31 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Débarqué cet été à l'Olympique de Marseille en provenance de l'AS Monaco, l'attaquant Valère Germain a réalisé des débuts réussis en Europa League avant de buter en Ligue 1. Malgré la pression et la concurrence, le buteur ne s'inquiète pas et reste sûr de ses qualités. Valère Germain a livré ses vérités. Lors d'un été agité pour l'Olympique de Marseille, qui a longtemps cherché le fameux «grand attaquant», Valère Germain a souvent tenu la baraque. Rapidement recruté en provenance de l'AS Monaco, l'attaquant a réalisé des débuts satisfaisants en étant l'un des acteurs majeurs de la qualification de l'OM en Europa League avec 5 buts inscrits lors des qualifications. Malheureusement, le joueur de 27 ans peine depuis à confirmer. Muet depuis le 24 août dernier, Germain n'a toujours pas débloqué son compteur en Ligue 1 et a même passé quelques matchs sur le banc au profit de Clinton Njie. Une situation difficile, mais loin d'être inquiétante pour le champion de France 2017. Germain sait faire le dos rond... Se reposant sur son expérience à Monaco, Germain refuse de tirer la sonnette d'alarme et s'attend à des jours meilleurs. «Quand j'étais à Monaco l'an dernier, il m'a fallu attendre huit ou neuf matchs pour marquer mon premier but en Ligue 1. C'était à Metz. J'avais mis quelques buts en tours préliminaires de Ligue des champions, mais j'avais connu une période délicate en septembre», a confié l'avant-centre pour le quotidien régional La Provence. Bien conscient des attentes des supporters, le fils de Bruno Germain, ancien de l'OM, sait que la patience des fans marseillais avec lui aura des limites. D'ailleurs, il comprend la récente gronde des supporters après les lourds revers face à Monaco (1-6) et Rennes (1-3) en L1. «Les supporters de l'OM sont très exigeants. Ils vivent pour leur équipe de foot. Les supporters attendent de nous qu'on mouille le maillot. Ils savent qu'on ne gagnera pas tous les matchs et qu'on peut passer à côté, mais en prendre 6 à Monaco ! Pour un supporter qui a fait le déplacement, qui s'est cassé le cul toute la semaine pour venir au match... C'est compliqué. Et je le comprends», a-t-il assuré. Le buteur prêt à affronter la concurrence Si la pression ne semble pas être un problème pour Germain, ce dernier va tout de même devoir faire avec la concurrence de Njie, mais surtout de Kostas Mitroglou, acheté pour 15 millions d'euros lors du dernier du mercato d'été. Mais fidèle à sa philosophie, l'ex-Niçois a bien l'intention de se battre pour conserver sa place. «A Amiens, le coach m'avait prévenu qu'il me laisserait au repos. L'équipe a bien tourné, Clinton a marqué deux buts. Le coach a voulu rester dans la continuité contre Toulouse. C'est normal. Si j'avais marqué deux buts et que je m'étais retrouvé sur le banc le match suivant, cela aurait été difficile. Mitroglou ? Peut-être qu'on sera partenaire sur le terrain, car il y a la possibilité de jouer à deux. Ça dépendra de l'adversaire, de la forme du moment», a analysé le natif de Marseille. Pour marquer des points, Germain serait bien inspiré d'être décisif dès dimanche (21h sur Canal +) face à Nice en clôture de la 8e journée de L1. Que pensez-vous des premiers pas de Valère Germain à l'OM ? Peut-il s'imposer à la pointe de l'attaque phocéenne ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





