Monaco : Jardim explique les difficultés monégasques

Battue à domicile par le FC Porto (3-0) mardi en Ligue des Champions, l'AS Monaco a confirmé ses difficultés contre Montpellier (1-1) vendredi en championnat. Lucide après la rencontre, l'entraîneur Leonardo Jardim a ciblé les défauts de son équipe.

Leonardo Jardim sait pourquoi Monaco n'y arrive plus.

La lourde défaite à Louis-II contre le FC Porto (3-0) n'était donc pas un accident. Trois jours après ce revers en Ligue des Champions, l'AS Monaco a été tenue en échec par Montpellier (1-1) vendredi en championnat.

Au-delà de la mauvaise affaire sur le plan comptable, puisque le Paris Saint-Germain peut reprendre trois points d'avance en tête, les champions de France ont montré un visage inquiétant cette semaine. Même une victoire à l'arraché contre le MHSC n'aurait pas dissimulé leurs difficultés.

Jardim a repéré deux problèmes

Pour commencer, l'ASM, orpheline de Tiémoué Bakayoko et Benjamin Mendy, souffre dans l'impact physique. Cela n'a pas échappé à Leonardo Jardim qui regrette un manque d'agressivité. «Ce qui a toujours été bon à Monaco, même lors des premières années, c'est que l'équipe a toujours été agressive, a souligné l'entraîneur monégasque sur beIN SPORTS. Elle venait chercher les ballons, elle gagnait les duels... Mais depuis le début de la saison, quand l'adversaire laisse des espaces, on joue bien. Mais quand il n'y a pas d'espace, on manque de cette agressivité.»

Autre défaut constaté depuis les départs de Bernardo Silva et Kylian Mbappé, Monaco manque de dynamisme sur les côtés, surtout en phase de transition. «En deuxième période, Montpellier est un peu plus sorti. Et à trois ou quatre reprises, on a eu les espaces pour marquer le deuxième but et peut-être tuer le match mais les joueurs n'ont pas fait les appels. Il a manqué cette transition offensive» , a noté le Portugais.

Le Portugais réclame du temps

Après un mercato aussi animé, tout le monde s'attendait à une équipe monégasque moins compétitive en ce début de saison. En conférence de presse, Jardim, qui a assumé le nul contre Montpellier, a d'ailleurs réclamé du temps pour «formater les jeunes joueurs. (…) Pour qu'un Lemar ou Bakayoko sortent, il faut du temps pour les préparer» , a-t-il ajouté. L'autre problème, c'est que certains cadres n'évoluent pas à leur meilleur niveau.

On pense notamment à Fabinho, qui a peut-être besoin de digérer son faux départ, ou à la charnière centrale composée de Kamil Glik et Jemerson, apparue fébrile cette semaine. Sans parler de Thomas Lemar qui doit retrouver le rythme après son retour de blessure. Autant dire que la trêve internationale arrive au bon moment pour Monaco, capable de réagir à tout moment. Justement, le calendrier exige une réaction puisque Lyon et le Besiktas attendent désormais l'ASM. Deux matchs déjà capitaux…

