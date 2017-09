Monaco l'a bien cherché - Débrief et NOTES des joueurs (Monaco 1-1 Montpellier)

Très décevante ce vendredi soir, l'AS Monaco a mené au score contre Montpellier avant de concéder le nul dans le temps additionnel (1-1). Un point mérité pour le MHSC qui a posé des problèmes durant toute la rencontre à cette équipe monégasque.

Falcao et l'ASM ont craqué contre Montpellier

Trois jours après la gifle face au FC Porto (0-3), l'AS Monaco avait à coeur de se relancer en championnat ce vendredi contre Montpellier en ouverture de la 9e journée de Ligue 1. Mission ratée pour le club de la Principauté qui a concédé un nul (1-1) au terme d'une prestation très décevante face à des Montpelliérains valeureux.

Monaco bousculé

Les Monégasques ont eu énormément de mal à entrer dans leur match face à des Montpelliérains rigoureux en défense. Mais le MHSC ne s'est pas contenté de défendre puisqu'il s'est même procuré les meilleures opportunités, comme sur ce tir de Mendes bien repoussé par Subasic. Quelques minutes auparavant, Sessegnon avait gâché une énorme occasion en loupant le cadre. Preuve de la petite forme de l'ASM, les hommes de Leonardo Jardim avaient concédé 10 tirs en une demi-heure de jeu. Une première cette saison.

Et Falcao surgit...

Et alors que Monaco peinait toujours à approcher du but adverse, Falcao donnait finalement l'avantage aux locaux sur son premier ballon touché dans la surface ! Au terme d'un contre éclair, le Colombien se jetait devant le but et Lecomte ne pouvait que repousser derrière sa ligne (1-0, 38e). Quel réalisme ! Un résultat presque inattendu à la pause tant le club de la Principauté avait eu du mal à mettre en place son jeu dans cette première période.

... mais l'ASM craque

En seconde période, l'ASM a affiché plus de rigueur défensive et n'hésitait pas à laisser le ballon à Montpellier pour procéder en contres. Les Montpelliérains tentaient de mettre plus de rythme sans parvenir à inquiéter Subasic. Mais à force de subir, les Monégasques finissaient par craquer dans le temps additionnel sur une tête de Camara (1-1, 90e+2) ! Plutôt mérité pour le MHSC. Avec un seul tir cadré, Monaco ne pouvait pas vraiment espérer mieux...

La note du match : 5,5/10

Malgré les opportunités montpelliéraines en début de match, le spectacle a été assez décevant en première période puisque Monaco bafouillait son football et Montpellier se montrait de moins en moins dangereux. Falcao a fait preuve de réalisme pour animer le premier acte avec un but. La seconde période a été surtout animée en fin de rencontre avec la pression montpelliéraine et l'égalisation de Camara.

Les buts :

- Côté droit au niveau de la ligne médiane, Jovetic trouve Lopes d'un ballon au-dessus de la défense montpelliéraine. L'ailier monégasque est seul et peut entrer dans la surface côté droit pour centrer à ras de terre au second poteau. Falcao se jette et Lecomte repousse le ballon, mais celui-ci avait franchi la ligne (1-0, 38e).

- Sur un long ballon d'Hilton dans la surface, Bérigaud remet de la tête pour Camara qui marque d'un coup de tête devant Subasic (1-1, 90e+2).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Jérôme Roussillon (7/10)

Très belle prestation de la part du latéral gauche qui n'a cessé de monter dans son couloir pour apporter des solutions et délivrer de bons centres. En seconde période, il a même évolué en position d'attaquant dans l'axe. Un match plein !

MONACO :

Danijel Subasic (5) : auteur d'un bel arrêt en première période, il n'a finalement pas eu énormément de travail ensuite mais il s'incline face à Camara en fin de rencontre.

Almamy Touré (3) : très décevant dans son couloir droit. Il n'a pas apporté grand-chose offensivement et n'a pas toujours été très bien placé défensivement. Ce qui a eu le don d'agacer Jardim.

Djibril Sidibé (5) : placé côté gauche, il a tenté d'apporter toujours autant sur le plan offensif. Sur son mauvais pied, il a raté quelques contrôles et n'a pas été en réussite dans ses centres. Résultat : un match moyen.

Kamil Glik (6) : en début de match, le Polonais a parfois manqué de lucidité sur des interventions loin de son but, mais il n'a jamais lâché et il a plutôt bien compensé le placement parfois hasardeux de Touré. Une belle intervention à l'entrée de sa surface en seconde période.

Jemerson (4,5) : il s'est dépensé sans compter pour récupérer des ballons, mais n'a pas toujours été serein sur les accélérations des Montpelliérains. Beaucoup de relances ratées.

Yoeri Tielemans (4,5) : convaincant lors de ses apparitions, le Belge a effectué un match moyen. Sans être mauvais, mais sans briller. Il perd un ballon qui offre une grosse occasion à Montpellier en première période.

Rony Lopes (5) : assez peu en vue durant la première demi-heure, le Portugais est sorti de sa boîte pour délivrer une passe décisive à Falcao suite à un bon appel dans la profondeur. Remplacé à la 70e par Rachid Ghezzal (non noté).

Fabinho (4,5) : le milieu brésilien semblait manquer de jus en première période, avec assez peu d'impact dans les duels et trop de déchet dans ses transmissions. Plus tranchant après la pause, avec quelques percées ballon au pied dont il a le secret, mais sans évoluer à son meilleur niveau.

Thomas Lemar (4) : incertain ces derniers jours, l'international français n'a pas convaincu ce soir avec peu de différences ballon au pied et du déchet dans ses passes. Il se loupe totalement sur un centre en seconde période alors que l'ASM avait l'opportunité de se mettre à l'abri. Remplacé à la 87e par Keita Baldé (non noté).

Stevan Jovetic (5) : intéressant dans ses déplacements et ses prises de balle, mais il n'a pas réussi à être décisif. Remplacé à la 81e par Joao Moutinho (non noté).

Falcao (6) : ce n'est certainement pas le meilleur match de l'attaquant colombien, mais Monaco peut encore le remercier d'avoir marqué ce soir. En première période, il n'a pas hésité à descendre pour toucher le ballon et montrer à ses partenaires comment orienter le jeu intelligemment. Il marque sur le seul tir cadré de l'ASM. Diablement efficace !

MONTPELLIER :

Benjamin Lecomte (5) : soirée plutôt tranquille pour le gardien montpelliérain puisque Monaco n'a cadré qu'un tir, sur le but de Falcao. Il n'a donc pas eu beaucoup d'arrêts à effectuer.

Ruben Aguilar (5) : très présent dans son couloir droit, il s'est dépensé sans compter. Néanmoins, il a perdu beaucoup de ballons (23) et il lâche Falcao sur l'ouverture du score.

Daniel Congré (6,5) : match sérieux de la part du défenseur montpelliérain qui est souvent resté solide sur ses appuis pour stopper les attaquants monégasques.

Hilton (7) : toujours aussi performant, l'expérimenté Brésilien a été précieux, même s'il laisse passer le ballon entre ses jambes sur le but de Falcao. C'est son long ballon qui amène l'égalisation en fin de match.

Pedro Mendes (6,5) : il a lui aussi réalisé un match solide. Il a répondu présent dans les duels et s'offre même une occasion en première période.

Jérôme Roussillon (7) : lire le commentaire ci-dessus.

Paul Lasne (6) : bon match de la part du milieu de terrain. Il a souvent bien distribué le jeu. Remplacé à la 88e par Facundo Piriz (non noté).

Ellyes Skhiri (6) : très performant à la récupération et auteur d'une belle frappe près du montant en fin de première période. Il rend une bonne copie.

Stéphane Sessègnon (5,5) : dans ses appels et son placement, le milieu béninois a été bon. Dommage qu'il ne fasse pas toujours les bons choix et manque de lucidité dans le dernier geste, comme sur son occasion ratée en première période.

Isaac Mbenza (4,5) : de l'impact et de bonnes accélérations en début de partie, puis il s'est fait plus discret ensuite. Remplacé à la 89e par Kevin Bérigaud (non noté), passeur décisif.

Rodrigue Casimir Ninga (5) : très intéressant en début de rencontre avec plusieurs courses qui ont fait mal aux défenseurs monégasques, il s'est éteint au fil de la rencontre. Remplacé à la 71e par Souleymane Camara (6), buteur décisif.

MONACO 1-1 MONTPELLIER (mi-tps: 1-0) - FRANCE - Ligue 1 / 8e journée

Stade : Stade Louis II. - Arbitre : T. Chapron



Buts : Falcao (38e) pour MONACO - S. Camara (90+2e) pour MONTPELLIER

Avertissements : Fabinho (36e) , Jemerson (53e) , A. Touré (55e) , pour MONACO - E. Skhiri (18e) , pour MONTPELLIER



MONACO : D. Subasic - A. Touré , K. Glik , Jemerson , D. Sidibé - Rony Lopes (R. Ghezzal, 71e) , Y. Tielemans , Fabinho , T. Lemar (K. Baldé, 89e) - Falcao , S. Jovetic (João Moutinho, 81e)



MONTPELLIER : B. Lecomte - Pedro Mendes , Hilton , D. Congré - R. Aguilar , S. Sessègnon , E. Skhiri , P. Lasne (F. Píriz, 89e) , J. Roussillon - I. Mbenza (K. Bérigaud, 90e) - C. Ninga (S. Camara, 73e)



Falcao se jette pour ouvrir le score (1-0, 38e)

La joie du Colombien

Camara égalise en toute fin de match (1-1, 90e+2)

Encore un match difficile pour Lemar