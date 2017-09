Lyon : le bashing "anti-Genesio", les résultats du début de saison... Aulas monte au créneau !

Alors que Bruno Genesio est encore la cible de critiques, Jean-Michel Aulas tient à apporter son soutien à son entraîneur. Le président de l'OL défend les résultats de son coach en ce début de saison.

Aulas a toujours confiance en Genesio

Le match nul (1-1) concédé par l'Olympique Lyonnais face à l'Atalanta Bergame jeudi soir en Ligue Europa ne va pas rassurer les supporters. Et cela ne risque pas d'arranger la situation de Bruno Genesio, critiqué par une frange de fans très hostiles sur les réseaux sociaux notamment. C'est dans ce contexte que Jean-Michel Aulas a décidé de voler au secours de son coach.

Aulas ne comprend pas le «bashing anti-Genesio»

Malgré quelques coups de pression ces dernières semaines, le président de l'OL accorde toujours sa confiance à Genesio. «Je ne sais pas pourquoi un tel bashing anti-Bruno» , s'étonne Aulas au micro d'OL TV. «Certaines personnes ne comprennent pas la situation parce qu'ils ne sont pas à l'entraînement, au coeur du club au quotidien. Il y a une petite frange des supporters qui expriment des insatisfactions. On les écoute et on analyse pour savoir ce qui peut être pris en compte» , a-t-il poursuivi.

Pour défendre son entraîneur, Aulas s'appuie sur les chiffres du début de saison. «On pourrait avoir plus de points. On a pris beaucoup de buts en fin de match par un manque de concentration. Mais ceci étant, on a le plus grand total de points en championnat depuis 2011-12» , assure Aulas. «Nous sommes à 12 points avec une seule défaite à Paris. On est deuxièmes en Europa League avec deux points de retard. On a toutes les possibilités après ce match de se qualifier. Ce bashing n'est donc pas justifié.»

Aulas pas chaud pour un coach étranger

S'il est vrai que Lyon n'a perdu qu'un seul match cette saison, «JMA» oublie cependant de préciser qu'il n'en a gagné que trois en neuf rencontres officielles. «Il y une qualité de jeu qui s'améliore de match en match avec, c'est vrai, un manque de résultat, comme hier, lié à des faits de jeu, des erreurs d'inattention ou des consignes qui ne sont pas respectées. C'est un paradoxe qui ne doit pas faire oublier la réalité, à savoir que nous avons une très bonne équipe» , affirme le patron du club rhodanien.

Et à ceux qui réclament l'arrivée d'un entraîneur étranger, Aulas leur laisse peu d'espoir. «Les gens demandent un coach étranger, c'est la mode car quelques médias en parlent. On a vu que le Bayern, avec des moyens très supérieurs à ceux de l'OL, avait perdu 3 à 0 à Paris. On a vu aussi que dans d'autres clubs la stratégie d'avoir un coach étranger n'était pas forcément la meilleure» , explique-t-il. S'il n'est pas totalement à l'abri - en fonction des futurs résultats - , Genesio, et ses «causeries magnifiques» , a pour le moment la totale confiance de son patron. Une manière de ramener le calme avant le déplacement de dimanche (17h) à Angers en championnat.

Que vous inspirent les propos d'Aulas ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...