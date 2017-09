Bayern : 5 cadres ont provoqué la chute d'Ancelotti...

Après l'humiliation subie face au Paris Saint-Germain (0-3) en Ligue des Champions, le Bayern Munich a décidé de se séparer de son entraîneur Carlo Ancelotti. En réalité, le technicien italien a été poussé vers la sortie en raison de la gronde de 5 cadres de l'effectif allemand.

Carlo Ancelotti a payé ses relations avec certains cadres.

La gifle reçue par le Bayern Munich sur le terrain du Paris Saint-Germain (0-3) en Ligue des Champions mercredi n'était finalement qu'une excuse pour se débarrasser de Carlo Ancelotti. Car si ce mauvais résultat a aidé à justifier le licenciement du technicien italien, les dirigeants allemands ont été poussés à prendre cette décision par certains cadres.

Hoeness livre les coulisses de cette décision

En effet, au micro de la radio locale, le président bavarois Uli Hoeness a expliqué qu'Ancelotti avait été démis de ses fonctions en raison de ses relations compliquées avec certains joueurs. En réalité, 5 cadres du groupe actuel ont même demandé son départ auprès des dirigeants ! «Ancelotti avait cinq joueurs contre lui», a avoué Hoeness.

«En tant qu'entraîneur, vous ne pouvez pas avoir de joueurs contre vous. Dans ma vie, j'ai appris une chose : l'ennemi que vous avez le plus proche est le plus dangereux. C'est pourquoi nous avons dû agir», a-t-il justifié. Si le patron du Bayern n'a pas dévoilé les noms des cadres qui ont milité pour le départ d'Ancelotti, la presse allemande a avancé quelques pistes.

La presse allemande sort des noms...

Selon le média Bild, Mats Hummels, Jérôme Boateng, Arjen Robben, Franck Ribéry et Thomas Müller sont les 5 joueurs en question. Ce n'est pas forcément une surprise puisque les éléments mentionnés ont eu quelques différends avec Ancelotti par le passé. On notera qu'Hummels, Robben et Ribéry étaient remplaçants face à Paris et il ne serait donc pas étonnant d'apprendre qu'ils aient poussé pour son départ à la suite de ce fiasco. Désormais, le Bayern va devoir s'activer pour trouver un remplaçant de qualité à Ancelotti. En espérant qu'il s'entendra mieux avec les cadres...

Que pensez-vous de ces révélations ? Le club a-t-il eu raison d'écouter les cadres en virant Carlo Ancelotti ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...