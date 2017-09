L'OL de nouveau accroché ! - Débrief et NOTES des joueurs (Lyon 1-1 Atalanta)

Déjà accroché par l'Apollon Limassol (1-1) lors de son premier match d'Europa League, l'Olympique Lyonnais doit de nouveau se contenter du match nul contre l'Atalanta Bergame (1-1). Là encore, les Gones dominaient et menaient pourtant au score…

Nabil Fekir a mené le jeu lyonnais.

Cela commence à devenir une mauvaise habitude pour l'Olympique Lyonnais. Dominatrice et devant au score contre l'Apollon Limassol (1-1) en Europa League, puis face à Dijon en Ligue 1 (3-3), la formation rhodanienne est retombée dans ses travers en affrontant l'Atalanta Bergame (1-1) ce jeudi.

Un résultat mérité pour les Italiens, solidement installés en 3-5-2 dans leur moitié de terrain en première période. Ce sont donc les Gones qui prenaient la plupart des initiatives au cours de ce premier acte, notamment par l'intermédiaire de leur attaquant Mariano Diaz, auteur de deux grosses frappes lointaines sorties par le gardien Berisha ! Mis en difficulté, le portier albanais était ensuite sauvé par sa barre sur une tête lobée et chanceuse de Tete.

Traoré en deux temps

Finalement, l'OL, qui aurait pu être mené après une énorme occasion signée Hateboer, ouvrait le score juste avant la pause grâce à Traoré en deux temps (1-0, 45e) ! Après le scénario de la 1ère journée à Limassol (1-1), on pensait que Lyon avait retenu la leçon et que les locaux allaient enfoncer le clou en seconde période. Eh non ! L'Atalanta inversait complètement la physionomie du match et obligeait l'OL à défendre.

Un mur inefficace

Du coup, Gomez ne tardait pas à égaliser sur un coup-franc direct (1-1, 57e). Grâce à un mur loin d'être irréprochable ! On le sentait venir… Et cela aurait pu être pire pour les hommes de Genesio, qui réagissaient tardivement, notamment avec une grosse frappe de Ndombélé ! Ou sur un centre de Tete dévié par Caldara près de son but. Insuffisant pour s'imposer… L'OL enchaîne un deuxième match nul dans cette phase de groupes avant d'affronter Everton. De quoi provoquer les sifflets du Groupama Stadium...

La note du match : 6/10

Loin d'être maladroites balle au pied, les deux équipes nous ont offert un match agréable avec du rythme, des buts et du suspense. Le tout dans une belle opposition de style.

Les buts :

- Servi par Mendy dos au but, Aouar lance Fekir en une touche. Le capitaine lyonnais dribble de Roon de l'extérieur du pied gauche et centre pour Traoré, dont la Madjer est repoussée par le gardien Berisha. Le Burkinabé n'a plus qu'à fusiller le portier albanais pour ouvrir le score (1-0, 45e).

- Sur un coup-franc à l'entrée de la surface côté gauche, Gomez, légèrement décalé par un coéquipier, voit sa frappe passer à travers le mur et finir au fond des filets (1-1, 57e).

Les NOTES des Lyonnais

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Nabil Fekir (7/10)

Non convoqué par le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps, le capitaine de l'OL n'a pas semblé perturbé. Au contraire, il n'a pas hésité à prendre le jeu à son compte, quitte à venir chercher les ballons très loin du but. Ce qui ne l'a pas empêché de faire la différence puisqu'il est à l'origine du but de Traoré, après un dribble dont il a le secret.

LYON :

Anthony Lopes (5) : pas du tout sollicité, le gardien lyonnais a simplement constaté les dégâts en voyant son mur s'ouvrir sur le but de Gomez… Frustrant.

Kenny Tete (6,5) : très bon match du latéral droit. Puissant, il a bien fermé son côté et a apporté le danger devant. Sa tête touche la barre de Berisha. Et l'un de ses nombreux centres a failli déboucher sur un but contre son camp.

Marcelo (6) : toujours aussi solide, le défenseur central n'a pas laissé l'attaquant Petagna respirer. En revanche, il a abusé des longs ballons à la relance. D'autant qu'il n'a pas toujours été précis.

Jérémy Morel (6,5) : sans lui, l'OL aurait peut-être perdu ce match. L'ancien Marseillais a réalisé deux superbes sauvetages, dont un tacle parfait malgré le bon crochet de Gomez dans la surface. Un match très propre.

Ferland Mendy (5,5) : très actif, le latéral gauche a quasiment joué ailier. On ne comptait même plus le nombre de percées tentées. Il s'est même retrouvé en position de frappe à plusieurs reprises et a donc tenté sa chance, sans succès.

Lucas Tousart (6,5) : dès l'entame de match, le milieu défensif a montré à ses adversaires qui était le patron dans l'entrejeu. Son impact physique et son volume de jeu lui ont permis de récupérer de nombreux ballons et de vite relancer vers l'avant. Précieux.

Tanguy Ndombélé (6) : comme face au PSG, l'ancien joueur d'Amiens a fait admirer sa frappe de balle ! Sur la trajectoire du ballon, le gardien Berisha aura sûrement mal aux doigts pendant quelques heures… Sa puissance a été utile pour casser les lignes balle au pied, mais avec un peu trop de déchet dans ses transmissions.

Bertrand Traoré (5,5) : auteur du seul but lyonnais en deux temps, l'ailier burkinabé n'a pas confirmé après son excellent début de match. Lorsque les défenseurs italiens ont compris qu'il revenait systématiquement sur son pied gauche, ça s'est compliqué pour lui. Remplacé à la 85e par Maxwel Cornet (non noté).

Nabil Fekir (7) : voir commentaires ci-dessus.

Houssem Aouar (5) : discret en première période, le jeune Lyonnais s'est davantage lâché après la pause. Bien aidé par sa complicité avec Mendy, il a permis de créer des décalages grâce à sa finesse technique. Remplacé à la 70e par Memphis Depay (non noté), auteur d'une excellente entrée avec plein d'envie et un petit pont sur le défenseur Masiello au passage. Apparemment, sa mise à l'écart l'a reboosté.

Mariano Díaz (5,5) : souvent esseulé à la pointe de l'attaque, notamment en raison des décrochages de Fekir, le Dominicain s'est tout de même procuré des occasions. Ses frappes lointaines mais puissantes ont mis le gardien Berisha en difficulté. Toujours cette tendance à oublier ses coéquipiers… Remplacé à la 70e par Myziane Maolida (non noté), qui a perdu son un contre un avec un défenseur italien dans la surface. Dommage.

LYON 1-1 ATALANTA BERGAME (mi-tps: 1-0) - LIGUE EUROPA - Groupe E / 2e journée

Stade : Groupama Stadium - Arbitre : D. Siebert



Buts : B. Traoré (45e) pour LYON - A. Gómez (57e) pour ATALANTA BERGAME

Avertissements : K. Tete (56e) , pour LYON - B. Cristante (27e) , M. de Roon (38e) , J. Ilicic (71e) , pour ATALANTA BERGAME



LYON : Anthony Lopes - K. Tete , Marcelo , J. Morel , F. Mendy - L. Tousart , T. NDombèlé - B. Traoré (M. Cornet, 85e) , N. Fekir , H. Aouar (M. Depay, 70e) - Mariano Díaz (M. Maolida, 70e)



ATALANTA BERGAME : E. Berisha - J. Palomino , M. Caldara , A. Masiello - H. Hateboer , B. Cristante (T. Castagne, 46e) , M. de Roon , R. Freuler , L. Spinazzola - A. Petagna (J. Ilicic, 62e) , A. Gómez



