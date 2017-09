Nice : Sneijder, un énorme flop ? Ça en prend le chemin...

Décevant lors de ses débuts avec l'OGC Nice puis blessé, Wesley Sneijder n'a pas du tout convaincu son entraîneur Lucien Favre. Et le milieu offensif néerlandais aura bien du mal à inverser la tendance.

Sneijder semble promis au banc à Nice

Après Hatem Ben Arfa en 2015 et Mario Balotelli en 2016, l'OGC Nice s'est encore fait remarquer sur le marché des transferts durant l'été 2017 en recrutant Wesley Sneijder (33 ans). Un coup de maître pensait-on à l'époque alors que le milieu offensif néerlandais arrivait libre sur la Côte d'Azur après avoir résilié son contrat avec Galatasaray. Quelques mois plus tard, l'enthousiasme est retombé.

Celui qui avait inscrit 5 buts et délivré 15 passes décisives dans le championnat turc la saison passée n'est clairement pas au niveau depuis le début de l'exercice. Même s'il faut prendre en compte une blessure à la cheville qui l'a privé de trois matchs, le Néerlandais arrivé en surpoids n'a disputé que trois rencontres avec le Gym, sans convaincre.

Pas de place pour lui dans le 4-4-2

A entendre le discours de Lucien Favre, le Batave aura toutes les peines du monde à voir son temps de jeu grimper en flèche. «Il était en retard dans sa préparation. Après, il a eu une blessure. Il est peu à peu prêt, mais un système de jeu a été établi entre-temps. Alors que son rôle préférentiel est surtout d'évoluer en neuf et demi, pour le moment, on joue surtout en 4-4-2. Voilà, j'ai expliqué» , a déclaré le coach niçois en conférence de presse.

On peut le comprendre ainsi : Sneijder n'a pas sa place dans le 4-4-2 de Favre. Le technicien suisse l'a d'ailleurs confirmé aux journalistes néerlandais : «Pour l'instant, c'est comme ça. La saison est encore longue, tout peut arriver, mais il faudrait changer de schéma.» Et on voit mal l'OGCN laisser tomber un système qui a porté ses fruits avec trois victoires (Monaco, Zulte-Waregem, Rennes) et un nul (Angers), alors que le Gym avait concédé cinq défaites lors de ses huit premiers matchs, avec un seul succès.

Sneijder pas convoqué contre le Vitesse Arnhem

Hors de forme, trop lent et pas assez impliqué dans le travail défensif, Sneijder a pour le moment peu de chances de redevenir un titulaire. Surtout avec un Mario Balotelli qui ne fait pas du travail défensif une priorité et profite de la débauche d'énergie d'Alassane Pléa. Favre a d'ailleurs décidé de ne pas convoquer l'ancien joueur de l'Inter Milan pour le match de Ligue Europa contre le Vitesse Arnhem ce jeudi (19h, beIN Sports 2). Cela en dit long sur la situation du natif d'Utrecht...

