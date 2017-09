Ligue Europa : ambition et curiosité pour l'OM, Lyon sous pression, Nice veut confirmer... Présentations et compos probables Romain Rigaux - Actu Europa League, Mise en ligne: le 28/09/2017 à 10h09 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Marseille, Lyon et Nice jouent en Ligue Europa ce jeudi soir dans le cadre de la deuxième journée de la phase de poules. Alors que l'OL reçoit l'Atalanta et que l'OGCN accueille le Vitesse Arnhem, l'OM se déplace à Salzbourg. Payet et l'OM jouent en Autriche ce soir Après l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain, c'est au tour de l'Olympique de Marseille, l'Olympique Lyonnais et l'OGC Nice de représenter la France sur la scène européenne ce jeudi soir. Les trois clubs français ont rendez-vous pour la 2e journée de la phase de poules de la Ligue Europa. L'OM vise la passe de quatre, Mitroglou est enfin là... Pour Marseille, c'est l'occasion de confirmer, sous peine de retomber dans le doute. Après trois victoires consécutives (Konyaspor, Amiens, Toulouse), le club phocéen se rend en Autriche pour y affronter le RB Salzbourg (19h, beIN Sports 1), peut-être l'adversaire le plus coriace de son groupe. «Ils ont joué les tours préliminaires de Ligue des Champions, c'est certainement la meilleure équipe d'Autriche, elle a fait le doublé ces quatre dernières années» , a prévenu Rudi Garcia. En cas de victoire, l'OM peut se détacher dans cette poule I, où il compte deux points d'avance sur son adversaire du soir et le Vitoria Guimaraes. On devrait donc voir une équipe compétitive sur la pelouse, avec quelques changements tout de même puisque Bouna Sarr est pressenti au poste de latéral droit et Boubacar Kamara devrait débuter au milieu de terrain. Morgan Sanson et Valère Germain pourraient retrouver une place de titulaire ce soir. Présent pour la première fois dans le groupe, la recrue offensive Kostas Mitroglou pourrait entrer en cours de jeu pour disputer ses premières minutes. Des débuts attendus par de nombreux curieux. Les équipes probables : Salzbourg : Walke - Lainer, Caleta-Car, Miranda, Ulmer - Berisha, Samassekou, Haidara - Wolf - Dabbur, Gulbrandsen. Marseille : Mandanda - Sarr, Rami, Rolando, Amavi - Luiz Gustavo, Kamara - Thauvin, Payet, Sanson - Germain. Lyon doit réagir Tenu en échec par l'Apollon Limassol (1-1) lors de son entrée dans la compétition, Lyon est dans l'obligation d'obtenir un bon résultat contre l'Atalanta Bergame (21h05, beIN Sports 1 et W9). Ce ne sera pas chose aisée face à une formation italienne qui a corrigé Everton (3-0) lors de la 1ère journée. Surtout que l'OL reste sur un nul contre Dijon (3-3) et une défaite contre le PSG (0-2) depuis son résultat décevant à Chypre. Ecarté le week-end dernier, Memphis Depay est de retour dans le groupe mais devrait débuter sur le banc, le jeune Houssem Aouar ayant séduit en son absence. «Face à Dijon, dans l'animation offensive, il y a eu beaucoup de mieux, notamment sur les côtés où on a pu observer certaines affinités et complémentarités» , note Bruno Genesio. L'entraîneur lyonnais ne devrait donc pas chambouler ce qui a fonctionné, surtout dans un match où l'obligation de résultat est réelle. Les équipes probables : Lyon : Lopes - Tete, Marcelo, Morel, Mendy - Ndombélé, Tousart - Traoré, Fekir, Aouar - Mariano. Atalanta : Berisha - Masiello, Caldara, Palomino - Hateboer, Cristante, De Roon, Freuler, Spinazzola - Petagna, Gomez. Nice est lancé Après un début de saison difficile, Nice a retrouvé des couleurs ces dernières semaines depuis sa victoire dans le derby contre Monaco (4-0). Derrière, le Gym avait obtenu un étincelant succès 5-1 sur la pelouse de Zulte-Waregem pour son entrée en lice dans la C3. Il faudra confirmer ce soir (19h, beIN Sports 2) contre le Vitesse Arnhem à l'Allianz Riviera pour continuer à prendre de précieux points dans un groupe où les Aiglons sont favoris avec la Lazio Rome. «Ce n'est pas une équipe facile : elle a gagné sur le terrain de l'Ajax, ce qu'on n'a pas su faire (2-2 lors du 3e tour préliminaire de la C1). Vitesse, c'est très bon à la récupération, ça va très vite devant, avec des flèches sur les côtés, ils sont bien équilibrés. C'est athlétique, aussi» , a prévenu Lucien Favre en conférence de presse. Bien renseigné, le coach niçois n'a donc pas l'intention de se faire surprendre et devrait aligner une équipe qui marche bien en 4-4-2, et sans Wesley Sneijder, non convoqué. Les équipes probables : Nice : Cardinale - Souquet, Dante, Le Marchand, Jallet - Saint-Maximin, Koziello, Seri, Lees-Melou - Balotelli, Pléa. Vitesse Arnhem : Pasveer - Dabo, Kasjia, Miazga, Büttner - Foor, Serero, Bruns - Rashica, Matavz, Linssen. Quels sont vos pronostics pour ces rencontres ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





