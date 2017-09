PSG : Kurzawa, stop ou encore ?

Assez décevant depuis le début de la saison, Layvin Kurzawa peine à retrouver son meilleur niveau sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Alors que Yuri Berchiche pousse derrière, le Français joue peut-être déjà gros contre le Bayern Munich ce mercredi (20h45) en Ligue des Champions.

Kurzawa peine à convaincre depuis le début de la saison

Intronisé numéro 1 dans la hiérarchie au poste de latéral gauche du Paris Saint-Germain après le départ à la retraite de Maxwell, Layvin Kurzawa (25 ans) ne répond pas aux attentes en ce début de saison. L'ancien Monégasque est même menacé par Yuri Berchiche (27 ans), arrivé cet été dans un rôle de doublure. Mais jusqu'à quand ?

Des stats dans le jeu en baisse

Lors de sa dernière apparition sous le maillot du PSG, le 17 septembre dernier contre Lyon (2-0), Kurzawa est sorti sous les sifflets du Parc des Princes. Le défenseur parisien cédait sa place après une prestation très décevante qui confirmait ses difficultés du début de saison. A savoir un faible apport offensif qui ne suffit plus à masquer ses lacunes défensives.

Sur la même période, l'international français effectue en moyenne six passes de moins par match de Ligue 1 par rapport à la saison dernière et affiche un taux de réussite de 88%, soit moins aussi qu'en 2016-2017 (90%), d'après des statistiques de Squawka relayées par L'Equipe. Moins présent dans le jeu alors que Paris effectue 23 passes de plus par match en moyenne, il est moins tranchant dans ses montées et peu précis dans ses centres. D'ailleurs, il n'a pas encore délivré la moindre passe décisive en championnat dans cet exercice.

Berchiche attend son heure

Forcément, la question se pose concernant le statut de Kurzawa. Alors que Berchiche a été séduisant contre Metz (5-0), puis moins brillant comme toute son équipe à Montpellier (0-0), l'Espagnol peut-il passer devant ? «Yuri est venu pour cette concurrence dans le couloir gauche. Nous avons trois matchs importants à venir donc je pense que j'aurais besoin des deux joueurs» , a indiqué Unai Emery, qui n'est pas du genre à établir une hiérarchie en public.

«Je suis en concurrence sur un poste avec un international français qui a beaucoup de talent et que personnellement j'aime beaucoup. Mais je suis tranquille car tout au long de l'année, il y aura des opportunités pour tout le monde» , a indiqué Berchiche au Mundo Deportivo. Ce mercredi soir (20h45) contre le Bayern Munich, Kurzawa devrait débuter dans le onze de départ. Mais attention à ne pas se louper face aux Bavarois. Sinon le scénario Aurier-Meunier pourrait bien se reproduire cette saison dans l'autre couloir.

