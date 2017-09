Bayern : Ancelotti lâche des indices sur son plan face au PSG

A la veille du match de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich, Carlo Ancelotti croit savoir comment gêner son ancien club. L'entraîneur bavarois a expliqué une partie de son plan en conférence de presse.

Ancelotti retrouve le Paris SG mercredi

Le Paris Saint-Germain s'offre son premier gros choc de la saison en Ligue des Champions ce mercredi (20h45) avec la réception du Bayern Munich. L'occasion pour le club de la capitale de retrouver son ancien entraîneur Carlo Ancelotti, qui a bien l'intention de gêner cette formation parisienne au Parc des Princes.

«On a une stratégie claire qu'on veut voir, et on va voir si on est capable d'utiliser cette stratégie» , a annoncé le technicien italien en conférence de presse ce mardi. Quelle est cette stratégie ? Le coach du club bavarois a lâché quelques indices : une équipe rigoureuse défensivement qui ne partira pas à l'abordage du but adverse.

Un Bayern compact

«Il faudra rester compact, créer des espaces et ne pas en laisser à Neymar, Cavani et Mbappé. Pour ce type de match, on doit commencer à défendre bien, oui, mais aussi à attaquer bien. L'équilibre est le plus important pour éviter les contres de Paris, ce sera une chose très importante» , a expliqué Ancelotti. Il ne faudra donc pas s'attendre à une formation allemande trop offensive et prête à prendre de gros risques derrière. Mais Paris devra composer avec un gros pressing : «C'est une des qualités dont on a besoin quand on défend».

Bien évidemment, l'un des hommes à surveiller pour le Bayern sera Neymar, la recrue star du PSG qui fait son retour dans le groupe après avoir manqué le dernier match de championnat contre Montpellier (0-0), samedi. Le champion d'Allemagne en titre a-t-il prévu un plan anti-Neymar ? «Il ne faut pas se focaliser sur Neymar, toute l'équipe est importante. Il y a de très bons joueurs à tous les postes. Tout le monde est dangereux, ce serait une erreur de se focaliser que sur Neymar» , a assuré Corentin Tolisso. Sinon, Edinson Cavani et Kylian Mbappé ne se gêneront pas pour en profiter.

