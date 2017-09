Chelsea : Diego qui ? Morata ferait presque déjà oublier Costa

Auteur de bons débuts avec Chelsea, l'attaquant Alvaro Morata a recueilli les louanges de son entraîneur Antonio Conte et de la presse pour qui il commence déjà à faire oublier son prédécesseur Diego Costa. Le milieu de terrain Cesc Fabregas, lui, n'est pas de cet avis.

Alvaro Morata réalise des débuts convaincants chez les Blues.

Recruté pour 80 millions d'euros par Chelsea cet été, l'attaquant Alvaro Morata (24 ans) est arrivé avec deux étiquettes, celle du successeur de Diego Costa, devenu indésirable, mais aussi celle de plan B après l'échec Romelu Lukaku, chipé par Manchester United.

Et après quelques difficultés durant la préparation, le transfuge du Real Madrid signe de bons débuts à Londres comme en attestent ses stats avec 6 buts en 6 matchs de Premier League.

En tête du classement des buteurs

Samedi, l'international espagnol a même réalisé son premier coup d'éclat sous ses nouvelles couleurs en s'offrant un triplé face à Stoke City (4-0) ! Une performance qui a hissé la recrue en tête du classement des buteurs du championnat à égalité avec Sergio Agüero (Manchester City) et Lukaku (MU). Son nouvel entraîneur, Antonio Conte, ne cache pas sa satisfaction.

«Je l'aime bien parce que c'est un joueur complet et qu'il a encore de la marge pour s'améliorer tactiquement, physiquement, et techniquement. Il est très impliqué», a noté l'Italien devant la presse. «C'est un joueur très poli, j'aime ça et j'aime aussi que ce soit un bon finisseur, il sent le but à tout instant.» Encensé par son coach, l'ancien Turinois a également eu droit aux éloges de la presse anglaise.

«Diego qui ?», se demande le Daily Mail

«Diego qui ? Un Morata en feu avec un but en 90 secondes alors que Chelsea a dit adieu à Diego Costa avec un succès contre Stoke City», s'est amusé le Daily Mail, pendant que «Chelsea continue de montrer qu'il y a une vie après Diego Costa» commentait plus sobrement le London Evening Standard. Alors déjà oublié le double champion d'Angleterre ? Pas pour tout le monde !

«Ces dernières années, en tant que pur 9, personne n'a été meilleur que Diego Costa», a souligné le milieu de terrain des Blues, Cesc Fabregas (30 ans), lundi dans les colonnes du journal Marca. «Je m'entendais à la perfection avec lui. Il connaissait mon football, il savait lire mes passes et le plus important, il les récupérait. Il est très important pour un vestiaire. C'est un personnage qui anime un vestiaire.» On l'a compris, à l'instar de l'ancien Gunner avec qui il formait un sacré duo en 2014-2015, le tempétueux Costa a encore ses partisans à Stamford Bridge. Et pour convaincre ceux-là, Morata va devoir continuer à collectionner les buts…

D'après vous, Alvaro Morata va-t-il faire oublier Diego Costa sur la durée ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous…