Lyon : chahuté par Aouar, Depay ne compte rien lâcher

Ecarté samedi contre Dijon (3-3) en Ligue 1, l'ailier de l'Olympique Lyonnais Memphis Depay a vu Houssem Aouar, aligné à sa place, marquer des points en son absence. Mais l'entourage du Néerlandais assure que celui-ci est loin de baisser les bras.

Depay loin du niveau attendu à Lyon...

Cela lui pendait au nez ! Décevant depuis le début de la saison, l'ailier Memphis Depay (23 ans) a été écarté du groupe de l'Olympique Lyonnais pour la réception de Dijon (3-3) samedi en Ligue 1.

Aouar saisit la balle au bond

Trop individualiste et brouillon en dépit de statistiques correctes (1 but et 3 passes décisives en 6 matchs de L1), l'international néerlandais avait déjà reçu quelques piqûres de rappel de la part de son entraîneur Bruno Genesio, que ce soit oralement ou avec des choix plus forts comme sa mise sur le banc à Nantes (0-0) fin août.

Et samedi, le remplaçant du Batave, le jeune Houssem Aouar (19 ans), n'a pas manqué de saisir sa chance ! Aligné sur l'aile gauche, le Gone a dignement fêté sa première titularisation parmi l'élite en inscrivant sa première réalisation en Ligue 1 après avoir déjà joué les avant-derniers passeurs sur le premier but rhodanien. Intéressant de par sa qualité technique, le Lyonnais a montré une capacité à participer au jeu collectif supérieure à celle de l'ancien Red Devil.

Depay touché dans son orgueil

«On a vu l'arrivée d'un futur grand joueur avec Houssem Aouar», a même prédit le président de l'OL, Jean-Michel Aulas, après la rencontre. Plus mesuré, le coach adjoint Gérald Baticle n'en a pas moins apprécié l'apport de la jeune pousse. «Houssem a fait un match intelligent avec des choix intéressants. Il a fait parler sa grande touche technique. Il a du caractère, on a vu de la personnalité. Il franchit des paliers…»

Des commentaires encourageants donc pour Aouar, meneur de jeu de formation, qu'on pourrait très vite voir à nouveau démarrer un match. Mais malgré la prestation de son jeune rival, Depay n'a aucune intention de se laisser abattre. Touché dans son orgueil, comme l'espérait sans doute Genesio, l'Oranje a promis de mettre les bouchées doubles. «Memphis se sent vraiment bien à Lyon. Il va tout faire pour revenir à 100%. Ça peut arriver ce genre de passage et il est jeune», a relativisé un de ses proches ce lundi dans les colonnes de L'Equipe. «Memphis Depay est toujours fort quand il est dos au mur». Enfin le déclic ? L'OL, qui a investi 16,5 millions d'euros sur le joueur en janvier dernier, l'espère…

