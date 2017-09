OM : Ocampos, enfin le déclic ?

Auteur d'un très bon match lors de la victoire de Marseille contre Toulouse (2-0) dimanche, Lucas Ocampos a marqué de précieux points. L'Argentin doit passer un cap avec l'OM cette saison, et il semble bien lancé.

La belle émotion d'Ocampos après son but contre Toulouse

Lucas Ocampos n'était pas forcément celui que l'on attendait le plus dimanche soir lors de la victoire de l'Olympique de Marseille contre Toulouse (2-0), en clôture de la 7e journée de Ligue 1. En effet, les regards se portaient davantage vers Dimitri Payet, Florian Thauvin ou Clinton Njie. Et pourtant, c'est bien l'Argentin qui souvent le plus malmené les Toulousains sur la pelouse du Stade Vélodrome.

Passeur décisif et buteur

Impliqué sur les deux buts marseillais, avec de la réussite, Ocampos a d'abord profité d'un ballon remis involontairement par Corentin Jean pour le glisser à Thauvin sur le premier but. Sur le second, il reprend un corner de Payet du genou, permettant à l'OM de faire le break. Une belle réponse à son entraîneur Rudi Garcia qui lui demandait d'être plus décisif.

«Lucas a juste besoin de devenir plus efficace sur les stats, les buts et les passes décisives. Une fois que ce sera fait, il passera un cap» , déclarait le coach marseillais en conférence de presse avant la rencontre. Pour sa deuxième titularisation de la saison en Ligue 1, Ocampos s'est aussi beaucoup dépensé, se montrant dangereux sur plusieurs situations avec notamment une bicyclette encore tentée mais ratée. Son but n'était qu'une juste récompense des efforts fournis durant toute la partie.

Ocampos répond à la confiance de Garcia

Remplacé à la 77e minute complètement carbonisé, le maillot plein de terre et le souffle court, Ocampos a marqué des points à un poste d'ailier gauche où personne n'apparaît comme un titulaire indiscutable dans le 4-2-3-1 mis en place dorénavant par Garcia. Il lui faudra confirmer alors que la concurrence en attaque sera encore plus rude lorsque Kostas Mitroglou sera rétabli. En attendant, l'Argentin répond à la confiance accordée par son coach cet été.

Prêté au Genoa et au Milan AC la saison passée, Ocampos ne semblait plus avoir d'avenir à Marseille en juin dernier. Annoncé parmi les possibles partants, l'ailier argentin était pourtant revenu avec la ferme intention de s'imposer. Et sa détermination affichée dès les matchs de préparation a convaincu Garcia de le conserver, lui qui a plutôt choisi de laisser partir Rémy Cabella en prêt à Saint-Etienne.

Pour Ocampos, l'occasion est belle de confirmer les espoirs placés en lui depuis son arrivée en France en 2012, lorsqu'il a quitté River Plate pour rejoindre Monaco. Payé 11 millions d'euros, il était devenu le joueur le plus cher de l'histoire de la Ligue 2. A seulement 23 ans, le natif de Quilmes peut échapper à l'étiquette d'éternel espoir s'il parvient à enchaîner les belles prestations cette saison.

Que pensez-vous d'Ocampos ? Peut-il s'installer comme titulaire à l'OM cette saison ? Pour vous, qui doit tirer les penalties au PSG ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...