PSG : comment Al-Khelaïfi a tenté de convaincre Cavani de laisser les penalties à Neymar...

Al-Khelaïfi a discuté avec Cavani

Une semaine après, la brouille entre Neymar (25 ans) et Edinson Cavani (30 ans) fait toujours parler. Et ce lundi, le journal espagnol El Pais apporte de nouvelles précisions concernant cet épisode houleux au Paris Saint-Germain. Le quotidien explique comment Nasser Al-Khelaïfi a tenté de régler ce qui pouvait être aussi une histoire de gros sous.

Le deal proposé à Cavani

S'il termine meilleur buteur de Ligue 1 cette saison, Cavani percevra une prime d'un million d'euros. On comprend alors pourquoi l'Uruguayen n'a pas forcément envie d'être privé des penalties alors que Radamel Falcao notamment compte bien lui disputer ce titre cette saison. Pour le convaincre de laisser les penalties à Neymar, Al-Khelaïfi aurait alors proposé à El Matador d'être assuré de toucher cette fameuse prime, même sans terminer meilleur buteur à la fin de l'exercice. Réponse du joueur : un non catégorique.

La proposition d'Al-Khelaïfi part sans doute d'un bon sentiment en voulant assurer la prime à son buteur et en tentant de faire plaisir à sa nouvelle star. Mais elle est un peu maladroite. Cavani a expliqué qu'il n'était pas intéressé par l'argent et a tenu à rappeler qu'il avait gagné, grâce à son ancienneté et ses performances, le droit de tirer les penalties. Est-ce que cela signifie que l'Uruguayen est toujours le tireur numéro 1 ? Pour cela, il faudra attendre le prochain penalty alors qu'Unai Emery assure avoir tranché.

Thiago Silva cherche la taupe

Selon El Pais, Neymar était «en colère» après la réponse de son coéquipier. Depuis, le Brésilien a présenté ses excuses et tout devrait donc rentrer dans l'ordre. Mais cet épisode au départ assez banal, et qui a forcément plus d'impact dans un club comme Paris, met en lumière certaines maladresses en interne. Il prouve aussi que, finalement, tout ce qui se passe au PSG finit généralement par se savoir. Chose qui agace Thiago Silva (33 ans).

Le défenseur central du club de la capitale souhaite trouver la taupe trop bavarde. «On en a parlé entre nous. C'est vrai qu'ici, c'est un peu plus difficile pour que ça reste entre nous. Chaque fois qu'il se passe quelque chose, tout sort dans la presse le jour suivant. Je ne sais pas ce qui se passe mais si on trouvait cette personne qui parle...» , a lâché le capitaine parisien dans des propos rapportés par 20 Minutes. En tout cas, la décision d'Emery pour les penalties n'a pas filtré.

