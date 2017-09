Séduisant, Marseille relève la tête ! - Débrief et NOTES des joueurs (OM 2-0 TFC)

Après une belle performance, l'Olympique de Marseille a dominé Toulouse (2-0) en clôture de la 7e journée de Ligue 1. Séduisant, le club phocéen a réalisé son match le plus aboutie de ce début de saison.

La belle joie de Thauvin et Njie sur l'ouverture du score.

A l'image du public du Stade Vélodrome, l'Olympique de Marseille a réalisé son meilleur match de ce début de saison pour soutenir son ancien président Bernard Tapie, gravement malade. En clôture de la 7e journée de Ligue 1, le club phocéen a dominé logiquement Toulouse (2-0).

Grâce à cette belle performance, Marseille confirme sa meilleure forme et enchaîne un 3e succès consécutif toutes compétitions confondues pour remonter à la 5e place du classement. Inexistant sur cette partie, le TFC stagne à la 14e position.

Thauvin concrétise la domination de l'OM

Dès les premières minutes, les Marseillais réalisaient une belle entame en mettant une grosse pression sur les Toulousains. Malgré plusieurs situations intéressantes, l'OM ne parvenait pas à être dangereux à cause notamment de la maladresse de Njie. Avec un jeu séduisant, les Marseillais enchaînaient les vagues mais Lafont tenait bon avec de multiples arrêts devant Njie, Ocampos ou encore Thauvin !

Et logiquement, sur une action assez confuse avec de nombreux contres dans la surface, Thauvin glissait le ballon dans le but (1-0, 33e). Ouverture du score méritée ! Sous les chants des supporters, l'OM maîtrisait parfaitement les débats jusqu'à la pause. Au retour des vestiaires, Toulouse revenait avec des meilleures intentions et bousculait Marseille... mais cette embellie était de courte durée et l'OM reprenait rapidement sa forte domination.

Ocampos chanceux, l'OM enchaîne

A l'heure de jeu, Ocampos profitait d'un centre de Payet sur corner pour inscrire un but chanceux de la cuisse (2-0, 61e) ! Dans la foulée, Payet délivrait un nouveau caviar pour Njie, mais le Camerounais ratait totalement son duel avec Lafont... Contre le cours du jeu, le TFC était proche de relancer la partie, mais Mandanda s'interposait devant Cahuzac.

De quoi enflammer la fin de partie ? Pas du tout, Toulouse ne parvenait pas à renverser la situation... En maîtrise, l'OM contrôlait les débats et était proche d'inscrire un 3e but mais Lafont effectuait une superbe parade face à Germain. Finalement, Marseille enregistrait une victoire méritée face à un TFC assez faible.

La note du match : 7/10

Un match plaisant, mais à sens unique. Avec une équipe de Marseille très largement dominatrice, le spectacle proposé a été intéressant, mais pas pour les fans de Toulouse. Avec un bloc bien en place et avec une attaque inspirée, le club phocéen a effectué son match le plus aboutie de la saison avec un visage séduisant.

Les buts :

- Sur une incursion de Thauvin dans la surface, l'ailier bénéficie de plusieurs contres favorables et Jean remet le ballon sur Ocampos devant Lafont. Si l'Argentin tombe, le ballon revient sur Thauvin qui le glisse au fond des filets (1-0, 33e).

- A la suite d'un corner tiré par Payet, Amian dévie légèrement le ballon et Ocampos, seul au second poteau, marque de la cuisse avec de la chance (2-0, 61e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a décerné une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Florian Thauvin (7,5/10)

Encore un bon match pour lui. Si ses coéquipiers en attaque n'ont pas toujours fait les bons choix, l'international français a lui été juste. Auteur de plusieurs bons décalages, il a multiplié les tentatives pour déstabiliser les défenseurs toulousains et a été récompensé de ses efforts par l'ouverture du score sur un tir à bout portant. Une belle performance malgré un petit oubli, avec Ocampos seul à côté de lui, en seconde période après un beau festival dans la surface. Remplacé à la 90+1e par Yusuf Sari (non noté).

MARSEILLE :

Steve Mandanda (6) : une soirée tranquille pour le gardien de l'Olympique de Marseille. Pour son retour après une petite blessure, l'international français a été parfaitement protégé par ses coéquipiers et n'a quasiment rien eu à faire à l'exception d'une belle intervention devant Cahuzac.

Hiroki Sakai (6) : comme à son habitude, le latéral droit n'a pas ménagé ses efforts dans son couloir avec des montées tranchantes. Absolument pas inquiété défensivement, le Japonais n'a pas hésité à se projeter et a bien combiné avec Thauvin. Malgré tout, il doit gagner en précision dans ses transmissions.

Adil Rami (6,5) : à l'image d'un tacle agressif sur Toivonen, le défenseur central a été présent dans l'engagement. Agressif dans le bon sens du terme, l'international tricolore a parfaitement muselé les attaquants adverses grâce notamment à son jeu aérien.

Rolando (6) : souvent décrié, le Portugais a le mérite de faire le boulot. Bien évidemment, il n'a pas été vraiment inquiété par un Toivonen complètement inexistant, mais ses interventions ont été propres. On notera également sa belle tête sur corner où il a été tout proche d'ouvrir le score.

Jordan Amavi (6) : après le début de saison désastreux d'Evra, le latéral gauche a parfaitement saisi sa chance ! Auteur de plusieurs performances intéressantes, il a confirmé ce dimanche contre Toulouse. Irréprochable défensivement, le joueur prêté par Aston Villa s'est surtout distingué avec de belles montées et des centres intéressants.

Franck Zambo Anguissa (7) : ce n'est pas le footballeur le plus plaisant à voir, mais quel travail ! A la récupération, son duo avec Gustavo est bon et permet à l'OM de maîtriser les débats dans ce secteur de jeu. Il a perdu des ballons dans la construction, mais son travail défensif a été impressionnant.

Luiz Gustavo (6,5) : il se comporte toujours comme un véritable patron dans ce secteur de jeu. Même s'il a encore pris un carton jaune sur une faute évitable sur Jean, le Brésilien a gratté de très nombreux ballons et a été la plaque tournante du jeu phocéen. Sur ses premières relances, il est particulièrement solide.

Florian Thauvin (7,5) : lire le commentaire ci-dessus.

Dimitri Payet (7,5) : aligné dans un rôle de meneur de jeu, le Marseillais s'est régalé. Profitant des espaces laissés par les Toulousains, il a joué entre les lignes et a réalisé d'excellents décalages pour ses coéquipiers. Impliqué dans de nombreux bons coups avec une passe décisive pour Ocampos ou encore un caviar délivré à Njie qui a gâché une énorme occasion, il retrouve des couleurs dans cette position axiale.

Lucas Ocampos (7) : on ne pourra pas enlever sa générosité à l'Argentin ! Son match a été loin d'être parfait, il a eu un gros déchet technique dans la zone de vérité et n'a pas toujours effectué le bon choix. Par contre, il a multiplié les courses, les dribbles et a apporté de nombreuses solutions en étant aussi impliqué sur l'ouverture du score. Dans l'esprit, on ne peut rien lui reprocher et ce n'est pas un hasard s'il a été récompensé avec ce but, un peu chanceux, de la cuisse. Remplacé à la 75e minute par Bouna Sarr (non noté).

Clinton N'Jie (5,5) : avec sa vitesse, le Camerounais est une vraie bonne solution à la pointe de l'attaque et a posé des problèmes aux défenseurs centraux de Toulouse. Malgré plusieurs situations intéressantes, il a manqué de lucidité et aussi de technique pour parvenir à faire la différence devant le but, avec notamment un duel totalement raté. Dommage... Remplacé à la 68e minute par Valère Germain (non noté).

TOULOUSE :

Alban Lafont (6,5) : heureusement que le gardien du TFC était là ! Quand son équipe a pris l'eau, il a sauvé les meubles pendant de longues minutes en multipliant les parades devant Njie, Ocampos ou encore Thauvin. Abandonné par sa défense, il n'a malheureusement rien pu faire sur le but à bout portant de Thauvin puis celui d'Ocampos. Difficile de lui faire le moindre reproche, surtout qu'il a effectué une ultime parade devant Germain dans les derniers instants.

Kelvin Adou (3,5) : sur son côté droit, le latéral n'a pas passé une soirée facile. Avec les vagues phocéennes qui se sont multipliées, il n'a pas réussi à stopper les offensives de l'OM et a été très peu en vue. Offensivement, il a été tout simplement inexistant.

Issa Diop (5) : un match correct pour le défenseur central. Si l'OM a largement dominé les débats, il a réalisé plusieurs interventions intéressantes dans la surface pour parvenir à repousser les offensives adverses. Il a été l'un des rares à réussir à limiter la casse.

Christopher Jullien (4) : le capitaine du TFC a réalisé de très nombreuses interventions ce dimanche, mais sa copie a été pourtant très moyenne. Souvent en difficulté dans son dos face à la vivacité des attaquants adverses, il a également perdu de nombreux ballons avec plusieurs relances imprécises.

François Moubandje (3) : une performance décevante pour le latéral gauche. Sur son côté, il n'a strictement rien apporté et s'est surtout distingué par ses ballons perdus. Pire encore, il a été en difficulté dans ses duels avec les attaquants marseillais.

Somália (4) : le milieu de terrain a passé son temps à courir, mais il n'a pas été efficace. Très effacé dans le jeu, il s'est contenté de défendre sans vraiment réussir à gêner les Marseillais, qui ont largement dominé dans sa zone du terrain.

Yannick Cahuzac (5) : aligné pour muscler l'entrejeu, l'ancien Bastiais n'a pas déçu. Seul joueur du TFC à avoir mis de l'impact dès le début du match, il s'est signalé avec plusieurs récupérations intéressantes et a été relativement propre dans ses transmissions. Ce n'est pas un hasard s'il s'est procuré la seule occasion de son équipe.

Gianelli Imbula (3,5) : face à son ancienne équipe, on attendait plus de lui. Dans le coeur du jeu, il a été assez discret et n'a pas assez influencé l'orientation du jeu du TFC. Dans l'ensemble, il n'a jamais semblé être dans le bon rythme. Remplacé à la 61e minute par Alexis Blin (non noté).

Jimmy Durmaz (5,5) : le Suédois a été l'un des rares joueurs offensifs de Toulouse a tenté de réveiller son équipe en première période, mais cela n'a pas été suffisant... Malheureusement pour lui, il n'a pas réussi à déstabiliser les Marseillais. Blessé, il est sorti sur une civière, il a été remplacé à la 50e minute par Andy Delort (4,5), qui n'a pas réussi à apporter plus.

Corentin Jean (3) : une rencontre difficile pour l'attaquant. Dans les duels, il a été constamment bougé par les Marseillais malgré son énergie. Inefficace offensivement, il a été malchanceux sur le but de Thauvin en aidant l'OM avec un contre défavorable.

Ola Toivonen (3) : un véritable fantôme ! A la pointe de l'attaque du TFC, le Suédois a été tout simplement inexistant et n'a jamais réussi à poser des problèmes à la défense centrale de l'OM. Remplacé à la 61e minute par Driss Khalid (non noté).

MARSEILLE 2-0 TOULOUSE (mi-tps: 1-0) - FRANCE - Ligue 1 / 7e journée

Stade : Stade Vélodrome - Arbitre : B. Millot



Buts : F. Thauvin (32e) L. Ocampos (61e) pour MARSEILLE

Avertissements : Luiz Gustavo (24e) , A. Zambo Anguissa (84e) , pour MARSEILLE



MARSEILLE : S. Mandanda - H. Sakai , A. Rami , Rolando , J. Amavi - A. Zambo Anguissa , Luiz Gustavo - F. Thauvin (Y. Sari, 90+2e) , D. Payet , L. Ocampos (B. Sarr, 77e) - C. N'Jie (V. Germain, 69e)



TOULOUSE : A. Lafont - K. Adou , I. Diop , C. Jullien , F. Moubandje - Somália , Y. Cahuzac , G. Imbula (A. Blin, 62e) , J. Durmaz (A. Delort, 51e) - C. Jean - O. Toivonen (D. Khalid, 62e)



Comme prévu, les supporters de l'OM ont soutenu Tapie



La célébration de Thauvin, auteur de l'ouverture du score (1-0, 33e)



Payet a été omniprésent dans le coeur du jeu



Ocampos félicité par Garcia après son but (2-0, 61e)



La belle communion des Marseillais avec leurs fans