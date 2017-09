Les Canaris aux portes du podium ! - Débrief et NOTES des joueurs (Strasbourg 1-2 Nantes)

Vainqueur à Strasbourg (2-1) ce dimanche en Ligue 1, le FC Nantes enregistre un 4e succès en 5 matchs. 5es, les Canaris reviennent à deux petits points de Bordeaux et du podium.

Léo Dubois a inscrit un bijou ce dimanche !

Avec sa solidité habituelle, le FC Nantes de Claudio Ranieri a confirmé sa bonne forme actuelle en s'imposant 2-1 sur le terrain de Strasbourg ce dimanche dans le cadre de la 7e journée de Ligue 1. Invaincus depuis 5 matchs, les Canaris sont 5es à deux points de Bordeaux et du podium.

Strasbourg fait sauter le verrou nantais !

Bien entrés dans la partie, les Alsaciens faisaient mouche sur leur première occasion grâce à une tête de Da Costa, préféré à Saadi en pointe, à bout portant (1-0, 10e). Ce but ressemblait à un petit événement puisque Tatarusanu n'était plus allé chercher le ballon au fond de ses filets depuis près de 400 minutes !

Dubois, un but venu d'ailleurs !

Loin de tergiverser, le FCN, pourtant pire attaque de Ligue 1, réagissait aussitôt par Thomasson, qui égalisait d'une frappe en pivot après avoir reçu un ballon chanceux (1-1, 13e). Le rythme restait élevé et Tatarusanu plongeait bien pour mettre en échec Seka. Equilibrés, les débats penchaient finalement en faveur des Canaris grâce à une inspiration géniale de Dubois qui trouvait la lucarne de Kamara sur une magnifique frappe aux 35 mètres (1-2, 24e). Quel bijou ! Fort de cet avantage, Nantes retrouvait son habituel visage défensif et bloquait bien les hommes de Thierry Laurey malgré un sursaut strasbourgeois avant la pause.

Nantes plie mais ne rompt pas

Au retour des vestiaires, Da Costa tentait de sonner la révolte pour les locaux mais sans obtenir de véritable occasion. Malgré sa maîtrise du ballon, le Racing butait sur des Nantais généreux et bien en place. Il fallait attendre l'entrée de Coulibaly, qui butait sur Kamara, pour relancer ce match.

Car, derrière, les Alsaciens accéléraient enfin mais Seka manquait le cadre puis Tatarusanu écoeurait coup sur coup Terrier puis Blayac. Il y avait le feu devant le but des visiteurs mais Alcibiade sauvait sur sa ligne dans les derniers instants ! Embourbés dans la zone de relégation, les Alsaciens regretteront leur réveil trop tardif…

La note du match : 6/10

Du soleil, des supporters encore une fois enjoués et présents en masse, des écharpes et des drapeaux en tribunes : tous les ingrédients étaient réunis pour passer un bel après-midi à la Meinau. Et les 22 acteurs se sont montrés à la hauteur sur le terrain, offrant un début de match assez fou avec 3 buts en 24 minutes. Malheureusement, une fois en tête, Nantes s'est surtout échiné à défendre et il a fallu attendre les derniers instants pour vibrer à nouveau.

Les buts :

- Après avoir traversé la surface, un centre de Lala parvient jusqu'à Martin. Côté droit, l'ancien Montpelliérain centre dans la surface pour Da Costa qui devance Awaziem et bat Tatarusanu d'une tête décroisée à bout portant (1-0, 10e).

- La défense de Strasbourg repousse un corner. Le ballon revient dans l'axe où Pallois, gêné par son coéquipier Touré, renvoie maladroitement vers l'avant. Par chance, sa remise trouve Thomasson. Seul dans la surface, le milieu de terrain se retourne et bat Kamara d'une frappe en pivot dans la lucarne (1-1, 13e).

- Sur un corner de Lima repoussé dans l'axe par la défense alsacienne, le ballon revient sur Dubois. A 35 mètres et sans vraiment prendre d'élan, le capitaine nantais décoche une superbe frappe du droit qui finit en plein dans la lucarne de Kamara (1-2, 24e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Ciprian Tatarusanu (7/10)

Même s'il a vu sa belle série d'invincibilité prendre fin au terme de près de 400 minutes, le géant roumain a livré comme à son habitude une prestation solide. Impérial face à Seka en première période, il sort encore deux arrêts décisifs dans le temps additionnel avant d'être suppléé par sa défense.

STRASBOURG :

NANTES :

