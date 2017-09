Les Verts s'en sortent très bien... - Débrief et NOTES des joueurs (ASSE 2-2 Rennes)

Mené à deux reprises et bien aidé par la clémence de l'arbitre, Saint-Etienne a arraché le nul face à Rennes (2-2) ce dimanche lors de la 7e journée de Ligue 1. Au classement, les Verts profitent de ce point pour rester à la 4e place.

Rémy Cabella n'a pas ménagé ses efforts.

Les Verts ne sont pas malheureux sur ce match ! Mené à deux reprises, Saint-Etienne a réussi à accrocher le nul contre Rennes (2-2) ce dimanche dans le cadre de la 7e journée de Ligue 1. Si les Bretons n'ont pas été particulièrement brillants, les Stéphanois peuvent s'estimer heureux de la clémence de l'arbitre, qui aurait dû expulser Kévin Théophile Catherine à deux reprises !

Malgré ce résultat, les Verts occupent tout de même la 4e place du classement. Par contre, dans le même temps, les Bretons restent à la 15e position et vont devoir enchaîner une bonne série pour remonter.

La grosse faute de Théophile Catherine, l'inspiration de Bourigeaud

Dans une superbe ambiance au Stade Geoffroy-Guichard, les Stéphanois réalisaient une belle entame en effectuant un pressing haut qui gênait considérablement les Rennais. Grâce aux imprécisions techniques des Verts, les Bretons retrouvaient des couleurs sans pour autant se montrer dangereux. Nerveux, les hommes d'Oscar Garcia multipliaient les fautes et Théophile Catherine pouvait s'estimer heureux de ne pas recevoir un rouge pour un vilain geste sur Sarr, obligé de sortir sur une civière.

Juste avant la pause, Selnaes perdait un ballon devant sa surface et Bourigeaud profitait du positionnement de Ruffier pour marquer d'une frappe lobée (0-1, 41e). Quelle erreur du Norvégien ! Mais dans la foulée, l'ASSE parvenait à égaliser contre le cours du jeu avec une frappe de Silva sur une remise de Perrin (1-1, 45+2e).

Théophile Catherine plombe les Verts, Bamba égalise !

Au retour des vestiaires, Théophile Catherine se distinguait encore par une faute stupide, cette fois-ci dans la surface sur Mubele, et concédait un penalty. Étrangement, le défenseur stéphanois évitait encore le carton rouge... Sans trembler, Khazri prenait Ruffier à contre-pied (1-2, 53e). Après un moment de flottement, l'ASSE réagissait enfin ! En souffrance pendant plusieurs minutes, Rennes craquait et concédait à son tour un penalty sur une faute de Koubek sur Diony. Même si le portier tchèque touchait le ballon, Bamba transformait sa tentative pour égaliser (2-2, 70e).

Dans la foulée, Monnet-Paquet, seul dans la surface, se procurait une énorme occasion mais sa tête était trop écrasée ! Et la fin de match s'emballait ! Après un tir d'Amalfitano détournée par Ruffier sur son poteau, c'est Monnet-Paquet qui trouvait à son tour le poteau de Koubek sur une tête ! Dans les derniers instants, Silva était sévèrement expulsé pour un tacle non maîtrisé et le score n'évoluait finalement plus.

La note du match : 6/10

Ce n'était pas le match de l'année, mais il a eu le mérite d'être spectaculaire ! Si la qualité technique n'était pas très élevée sur cette partie avec de nombreuses imprécisions, les deux équipes ont livré un vrai combat avec de l'engagement et de l'intensité. Des occasions, des buts et du suspense, c'est déjà bien !

Les buts :

- Sur une relance de Ruffier, Selnaes temporise devant sa propre surface. Trop attentiste, le Norvégien perd le ballon face à Bourigeaud, qui profite de la position avancée du gardien pour ouvrir le score d'une frappe lobée parfaite (0-1, 41e).

- A la suite d'un corner tiré au second poteau, Perrin réalise une remise en retrait du pied. Bien placé, Silva effectue une reprise pour égaliser à bout portant (1-1, 45+2e).

- Après un penalty concédé par Théophile Catherine pour une faute sur Mubele, Khazri prend Ruffier à contre-pied avec une frappe placée sur la gauche (1-2, 53e).

- Alors que Traoré sauve les siens devant Bamba, Koubek se jette et fauche Diony dans la surface. L'arbitre n'hésite pas et siffle un penalty. Sur la frappe de Bamba, le gardien tchèque touche le ballon mais ne peut pas le stopper (2-2, 70e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a décerné une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Benjamin Bourigeaud (7,5/10)

Le milieu de terrain a encore confirmé son bon début de saison ! Ce n'est désormais plus une surprise, l'ancien Lensois a affiché l'étendue de son talent en étant un vrai problème pour les Stéphanois. A son avantage dans le jeu, il s'est distingué avec ce magnifique but sur une frappe lobée après une récupération haute. Après la pause, il a encore été décisif avec cet excellent centre qui a entraîné le penalty obtenu par Mubele. Excellent.

ST ETIENNE :

Stéphane Ruffier (5) : le gardien de l'ASSE a clairement une part de responsabilité sur le but concédé face à Bourigeaud. Bien évidemment, il n'est pas responsable de la perte de balle de Selnaes, mais il doit être attentif pour reculer plus rapidement. Une erreur qui ternit un match plutôt correct puisqu'il ne peut rien faire sur le penalty. A noter qu'il a sauvé les siens en fin de partie en détournant sur son poteau un tir d'Amalfitano.

Saidy Janko (4) : le latéral droit va longtemps se souvenir du carton jaune récolté en première période. A deux mètres de Sarr, il a été averti pour une raison encore inconnue... Sinon, il n'a pas effectué un grand match avec une défense parfois approximative et un apport limité offensivement. Remplacé à la 45e minute pour un changement tactique par Bryan Dabo (5), qui n'a pas apporté grand-chose dans le jeu en raison de nombreuses imprécisions. Malgré tout, son activité a été intéressante.

Kévin Théophile Catherine (1) : on se demande encore comment le défenseur central a terminé cette partie. Auteur d'un vilain geste sur Sarr, sorti sur blessure, le Stéphanois a seulement écopé d'un carton jaune alors qu'il méritait d'être expulsé. Et sinon ? Il a encore réalisé une faute stupide sur Mubele au retour des vestiaires en concédant un penalty... Une catastrophe !

Loïc Perrin (6,5) : dans les moments difficiles, heureusement que le capitaine de l'ASSE est présent ! Toujours agressif dans le bon sens du terme, il a été un vrai patron pour la défense des Verts, mais a aussi réussi à débloquer la situation en attaque avec cette bonne remise pour Silva sur l'égalisation. Indispensable.

Ronael Pierre-Gabriel (6) : un match sérieux pour le latéral gauche. Défensivement, il a parfaitement résisté aux attaquants bretons grâce à sa vitesse. Auteur de plusieurs bonnes montées, il a apporté en attaque sans pour autant réussir à faire la différence.

Gabriel Silva (7) : titularisé pour cette rencontre, le Brésilien a réalisé un bon match. Dans le jeu, il a impressionné par son agressivité et a très bien tenu son couloir malgré quelques imprécisions techniques. En plus, c'est lui qui a relancé l'ASSE avec ce but après une remise de Perrin. Une réalisation qui compte. Son expulsion en fin de match a été sévère...

Dioussé (3,5) : son apport à la récupération est indéniable. Avec son volume de jeu, il permet à l'ASSE de récupérer de nombreux ballons dans le coeur du jeu... Mais un tel déchet technique n'est pas acceptable ! Sur toutes les passes risquées, il s'est raté en rendant immédiatement le ballon à Rennes. A ce niveau, ce n'est pas possible. Remplacé à la 63e minute par Kevin Monnet-Paquet (non noté), remuant et très dangereux avec notamment une tête sur le poteau.

Ole Kristian Selnaes (3) : une vraie déception sur cette partie. Déjà peu présent pour orienter le jeu offensif de son équipe, le Norvégien s'est distingué par une énorme bourde sur l'ouverture du score de Bourigeaud. Trop attentiste, il a perdu le ballon devant sa surface... Une erreur qu'il n'a pas réussi à surmonter.

Jonathan Bamba (5,5) : un match en deux temps pour l'ailier. Malgré ses courses et ses nombreuses tentatives, il a été en échec en première période et n'a pas réussi à peser positivement. Mais après la pause, il a été positionné sur un côté et a affiché un visage bien plus séduisant. Présent dans le jeu, il a égalisé en transformant son penalty.

Loïs Diony (4) : par contre, pour le buteur des Verts, les semaines se suivent et se ressemblent... Il continue de décevoir ! Visiblement pas en forme physiquement, l'ancien joueur de Dijon a été complétement muselé par les défenseurs adverses et n'a pas eu la moindre occasion à se mettre sous la dent. Heureusement, il a obtenu ce penalty sur une faute de Koubek. Remplacé à la 86e minute par Alexandre Soderlund (non noté).

Rémy Cabella (6) : grâce à sa qualité technique, le joueur prêté par l'Olympique de Marseille s'est rapidement distingué avec un bon début de partie. Malheureusement, son équipe a été en difficulté par la suite et n'a pas réussi à le trouver régulièrement. Dommage, car il a été très intéressant en fin de partie en étant impliqué dans tous les bons coups avec notamment le centre qui a entraîné le penalty sur l'égalisation.

RENNES :

Tomas Koubek (3,5) : un match raté pour le portier de Rennes. Si le Tchèque a bien répondu présent sur les premières tentatives timides de Bamba, il aurait pu mieux faire sur la première égalisation de Silva en sortant notamment sur ce corner. En seconde période, il s'est jeté devant Diony et a concédé bêtement un penalty, qui a permis à l'ASSE d'égaliser une seconde fois.

Hamari Traoré (6) : dans son couloir droit, le latéral a réalisé de très nombreuses courses pour apporter son soutien à Bourigeaud. Défensivement, il n'a pas été en grande difficulté face à des Stéphanois peu inspirés.

Joris Gnagnon (6,5) : les semaines passent et le défenseur central confirme son statut de patron de la défense de Rennes. Malgré quelques relances approximatives, le jeune talent compense avec ses interventions tranchantes. Serein, il apporte beaucoup à son équipe et s'est occupé de museler Diony.

Rami Bensebaini (5) : à l'inverse de Gnagnon, l'Algérien n'a pas dégagé une grande sérénité ce dimanche. Même s'il a plutôt bien limité les dégâts sur l'ensemble de la partie avec tout de même de nombreux ballons récupérés, il a joué à se faire peur sur certaines actions et a réalisé plusieurs mauvaises passes.

Ludovic Baal (5,5) : la présence du latéral gauche a été très importante. Grâce aux difficultés des Stéphanois, le défenseur n'a pas hésité à se projeter et a énormément combiné avec ses coéquipiers. Il n'a pas toujours été en réussite, mais il a eu le mérite de tout donner.

Benjamin Bourigeaud (7,5) : lire le commentaire ci-dessus.

Sanjin Prcic (6) : dans les tâches de l'ombre, le milieu de terrain est indispensable pour Rennes. Toujours bien placé, il a récupéré de nombreux ballons et a été précieux pour son équipe. Par contre, il a été un peu brouillon dans ses transmissions.

Benjamin André (5) : un match moyen pour le capitaine de Rennes. Plutôt effacé dans le coeur du jeu, il a bien évidemment fourni un travail défensif honorable, mais on attend plus de sa part notamment dans les premières relances.

Firmin Mubele (6,5) : positionné sur le côté, l'ailier a souvent couru dans le vide et a régulièrement buté sur la défense adverse lors de ses tentatives individuelles. Mais il a obtenu un penalty décisif en profitant d'une faute stupide de Théophile Catherine.

Wahbi Khazri (6) : libre dans son positionnement, l'ancien Bordelais a beaucoup dézoné pour participer au jeu de son équipe. Propre techniquement, il a fait du bien à Rennes dans la construction. Sur un penalty obtenu par Mubele, il a marqué en prenant Ruffier à contre-pied. Emoussé, il a été remplacé à la 79e minute par Faitout Maouassa (non noté).

Ismaïla Sarr (non noté) : auteur d'un bon début de match avec des courses dangereuses, il a été victime d'une grosse faute de Théophile-Catherine. Touché à la cheville, il est sorti sur une civière. Remplacé à la 36e minute par Morgan Amalfitano (5,5). Discret, l'ancien Marseillais a tout de même réalisé des efforts défensifs importants dans son couloir pour contenir les assauts stéphanois. En fin de match, son tir a été détourné par Ruffier sur le poteau.

ST ETIENNE 2-2 RENNES (mi-tps: 1-1) - FRANCE - Ligue 1 / 7e journée

Stade : Stade Geoffroy-Guichard - Arbitre : J. Miguelgorry



Buts : Gabriel Silva (45+2e) J. Bamba (70e, pen.) pour ST ETIENNE - B. Bourigeaud (41e) W. Khazri (53e, pen.) pour RENNES

Avertissements : Dioussé (4e) , K. Théophile Catherine (31e) , S. Janko (34e) , pour ST ETIENNE - M. Amalfitano (59e) , B. André (69e) , H. Traoré (75e) , pour RENNES - Expulsions : Gabriel Silva (90+4e) , pour ST ETIENNE



ST ETIENNE : S. Ruffier - K. Théophile Catherine , L. Perrin , R. Pierre-Gabriel - S. Janko (B. Dabo, 46e) , Dioussé (K. Monnet-Paquet, 64e) , O. Selnæs , Gabriel Silva - J. Bamba , L. Diony (A. Søderlund, 86e) , R. Cabella



RENNES : T. Koubek - H. Traoré , J. Gnagnon , R. Bensebaini , Ludovic Baal - B. Bourigeaud , S. Prcic , B. André , N. Mubele - W. Khazri (F. Maouassa, 80e) - I. Sarr (M. Amalfitano, 37e)



Après la faute de Théophile Catherine, Sarr est sorti sur une civière



La joie des Rennais après l'ouverture du score de Bourigeaud (0-1, 41e)



Silva félicité par ses partenaires après son but (1-1, 45+2e)



Khazri a redonné l'avantage aux siens sur penalty et a chambré les fans des Verts (1-2, 53e)



Mais Bamba lui a répondu dans le même exercice (2-2, 70e)