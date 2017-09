Monaco : au coeur d'un scandale, Rybolovlev pourrait jeter l'éponge !

Impliqué dans un scandale et tombé en disgrâce auprès du Palais princier, le propriétaire de l'AS Monaco Dmitri Rybolovlev envisagerait de quitter ses fonctions, indique Le Journal du Dimanche. Avec quelles conséquences pour l'ASM ?

Dmitri Rybolovlev dans de sales draps....

Vers une révolution de palais à l'AS Monaco ? Modèle de gestion ces dernières années, le club princier pourrait connaître d'importants bouleversements à sa tête au cours des prochains mois.

Propriétaire du club depuis décembre 2011, Dmitri Rybolovlev songerait tout simplement à claquer la porte, affirme Le Journal du Dimanche ! Il faut dire que le vent a tourné pour le Russe qui voit son nom revenir avec insistance dans une affaire d'escroquerie et de trafic d'influence.

Rybolovlev plus en odeur de sainteté

En plein conflit avec un marchand d'art genevois prénommé Yves Bouvier, le milliardaire est soupçonné d'avoir mis en place un vaste réseau de trafic d'influence dans les plus hautes sphères politiques et judiciaires de Monaco pour faire arrêter son adversaire début 2015. Dans cette affaire, le parquet général de Monaco a ouvert «une information judiciaire contre X pour trafic d'influence» vendredi et le ministre de la Justice de la Principauté Philippe Narmino, qui aurait profité des largesses de Rybolovlev, a été poussé à la démission puis brièvement placé en garde à vue.

Dans ce contexte, le Palais a demandé à l'oligarque, devenu infréquentable, de se faire petit. Forcément, le dirigeant se sent désormais blessé dans son orgueil, surtout que sa demande de nationalité monégasque, qu'il espère depuis des années pour services rendus, est restée lettre morte. Du coup, l'intéressé pourrait arrêter les frais avec la vitrine ASM qui ne lui a pas rapporté les bénéfices escomptés.

300 millions d'euros investis

Est-ce que son départ constituerait un coup dur pour l'actuel 2e de Ligue 1 ? D'un côté, Rybolovlev a investi plus de 300 millions d'euros dans le club princier qu'il a récupéré dans les bas-fonds de la Ligue 2 pour le conduire jusqu'au sacre en Ligue 1 et aux demi-finales en Ligue des Champions. Mais, entretemps, le projet monégasque a largement changé de cap et ne consiste plus à attirer des stars comme Radamel Falcao et James Rodriguez au moment du retour en Ligue 1.

Désormais spécialisé dans la détection et la revente de jeunes à fort potentiel, le champion de France en titre est totalement indépendant financièrement. L'été dernier, le club a vendu pour 186 M€ tout en dépensant «seulement» 100 M€ pour rebâtir l'équipe. Et en fin de saison, le Paris Saint-Germain devra s'acquitter de l'option d'achat quasi-obligatoire de 180 M€ pour l'attaquant Kylian Mbappé. Autant dire que l'ASM n'a pas de quoi s'affoler en cas de départ de son mécène, très effacé au quotidien et habitué à laisser la gestion des affaires courantes au vice-président Vadim Vasilyev...

D'après vous, l'ASM doit-elle redouter un départ de Dmitri Rybolovlev ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous…