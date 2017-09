Lille : alors que Bielsa s'inquiète, la direction est à l'ouest... Pierre-Damien Lacourte - Actu Ligue 1, Mise en ligne: le 23/09/2017 à 09h42 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Lille a touché le fond vendredi à domicile en s'inclinant 4-0 face à Monaco. Alors que Marcelo Bielsa se dit logiquement inquiet après ce match, Marc Ingla a lui à l'inverse aimé la prestation de son équipe (!) qu'il voit très vite remonter au classement. Les Lillois pourraient être derniers du classement à l'issue du week-end. Corrigé sur sa pelouse 4-0 par Monaco vendredi, le LOSC pourrait glisser à la dernière place du classement à l'issue du week-end. A la dérive hier soir, les Lillois ont encore affiché leurs limites, celles de joueurs dépassés par le système tactique de leur entraîneur, en plus d'être en panne sèche offensivement et incroyablement fébriles derrière. Marcelo Bielsa est donc logiquement inquiet après ce résultat. «Je suis très déçu de ne pas être à la hauteur des attentes placées en moi, c'est un match où nous avons été dépassé à tous les niveaux, a logiquement admis le technicien argentin après le match. Il serait impossible de ne pas être inquiet. Je me sens responsable de la situation. Je regrette beaucoup le prix payé par les joueurs pour la réalité qu'ils doivent affronter.» Bielsa a bien vu que ses joueurs sont pour l'heure incapables de digérer ses consignes tactiques. Et que cela se matérialise sur le terrain par des prestations soit catastrophiques, soit incompréhensibles. «Nous avons beaucoup de talent et de personnalité» Mais alors qu'El Loco se montre lucide sur le niveau de jeu de son équipe, ce n'est visiblement pas le cas de sa direction. Même après cette lourde défaite, Marc Ingla a osé dire qu'il avait aimé le visage affiché par les Dogues. "C'est un mauvais résultat. Mais il ne remet pas en question notre projet de croissance qui est défini par un certain style de joueurs. Je voudrais remercier le public du stade Pierre-Mauroy qui nous a soutenus durant toute la rencontre. Ils ont compris notre projet. On a eu plus de possession contre le champion en titre et on a été courageux, tenait à souligner le directeur général du LOSC après la rencontre. Cela veut dire que nous avons beaucoup de talent et de personnalité. On a commis des erreurs. Je les attribue en partie à la jeunesse de notre effectif." «On a réussi à dominer le champion de France» Soit il n'a rien compris, soit il se voile la face... Et comme Ingla est plutôt réputé pour disposer de vraies connaissances en matière de football, on dira plutôt qu'il refuse de voir la réalité du moment. D'autant qu'avec ce qu'il a vu, il est persuadé que Lille peut très vite remonter la pente. «On a réussi à dominer le champion de France. Cela me remplit d'orgueil, est allé jusqu'à affirmer le dirigeant lillois. La L1 est un Championnat serré. Tu peux remonter au classement en deux ou trois bons résultats. On est très déterminés.» Vu la mine déconfite du propriétaire Gerard Lopez en tribune vendredi, Ingla doit être le seul à y croire aujourd'hui... Que pensez-vous des propos d'Ingla ? Faites-vous encore confiance aux dirigeants lillois ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.





Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+ Un problème avec cet article ? Prévenez-nous en cliquant sur ce lien





Publiez un commentaire avec votre compte Facebook, Yahoo, Hotmail ou AOL AIDE REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS Pour signaler un abus, contactez



REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS