Lyon : Depay et Cornet écartés, Genesio envoie un message clair

Déçu du rendement de ses attaquants à Paris (défaite 2-0) dimanche dernier, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais Bruno Genesio a fait des choix forts. Pour affronter Dijon ce samedi en Ligue 1, Memphis Depay et Maxwel Cornet n'ont pas été convoqués, contrairement au tout jeune Willem Geubbels.

Memphis Depay a été écarté pour le match contre Dijon.

«J'attends plus dans le dernier geste. Il y a eu deux ou trois opportunités que l'on doit mieux jouer. (...) J'attends que l'on progresse dans les choix offensifs et l'animation. On a une marge de progression importante.»

Mécontent après la défaite contre le Paris Saint-Germain (0-2) le week-end dernier, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais Bruno Genesio a ciblé ses attaquants cette semaine. On pouvait donc s'attendre à quelques changements. Mais peut-être pas à des choix aussi forts.

Depay tombe de haut !

Pour la réception de Dijon ce samedi (20h) en championnat, le technicien a décidé d'écarter Memphis Depay (23 ans) et Maxwel Cornet (20 ans) de son groupe ! Il faut dire que les deux Gones ont déçu au Parc des Princes. Le Néerlandais a été très discret, tandis que l'ancien Messin a mal négocié des situations intéressantes en fin de match.

Autant dire que cette décision sera difficile à avaler pour les deux joueurs, et surtout pour Depay qui s'était installé dans le 11 de départ (6 matchs dont 5 titularisations en L1 cette saison). En réalité, l'ailier passé par Manchester United gardait les faveurs de son coach grâce à des statistiques correctes (1 but et 3 passes décisives en L1 cette saison), malgré des prestations mitigées.

Un jeune de 16 ans convoqué

Mais cette fois, la patience de Genesio a atteint ses limites, sachant que l'entraîneur avait récemment prévenu l'international néerlandais. Recruté pour 16 M€ (+ 9 M€ de bonus) l'hiver dernier, Depay ne pourra plus compter sur son statut. La preuve, l'attaquant de 16 ans Willem Geubbels a été appelé à sa place, histoire de rendre le message encore plus clair…

Le groupe de Lyon : Lopes, Gorgelin - Diakhaby, Marcelo, Morel, Mendy, Tete - Aouar, Grenier, Ferri, Tousart, Owusu, Ndombele - Mariano, Fekir, Maolida, Geubbels, Traoré.

Que pensez-vous des décisions de Bruno Genesio ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.