FIFA : les trois finalistes pour le prix du joueur de l'année 2017 !

La FIFA a dévoilé ce vendredi l'identité des trois finalistes pour le prix «The Best - Joueur de la FIFA» de l'année 2017. Cela se jouera entre Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Neymar !

Ronaldo avait été élu joueur de l'année 2016

Depuis que France Football ne collabore plus avec la FIFA pour le Ballon d'Or, l'instance internationale a décidé d'attribuer ses propres récompenses. Et deux jours après l'annonce des joueurs en lice pour intégrer l'équipe type FIFA de l'année (lire ici), elle a dévoilé les trois finalistes pour le prix «The Best - Joueur de la FIFA» qui récompensera le meilleur joueur de l'année 2017, élu par les supporters, les sélectionneurs, les capitaines de sélections et les journalistes.

Ronaldo a gonflé son palmarès

Sans surprise, on retrouve l'attaquant du Real Madrid, Cristiano Ronaldo (32 ans), récompensé en 2016. L'international portugais a réalisé le doublé Ligue des Champions-Championnat cette année et il a particulièrement brillé sur la scène européenne avec 10 buts lors des cinq derniers matchs de la C1, dont un doublé en finale (contre la Juventus Turin) et deux triplés (contre le Bayern Munich et l'Atletico Madrid). A ces deux titres s'ajoutent 29 buts toutes compétitions confondues en 2017.

Messi ne s'arrête pas de marquer

Le deuxième finaliste n'est pas une surprise également puisqu'il s'agit de Lionel Messi (30 ans). Si l'attaquant du FC Barcelone a laissé les trophées à son grand rival, il a cependant brillé sur les terrains. Meilleur buteur de la Liga 2016-2017 avec 37 buts, il totalise déjà 12 buts toutes compétitions confondues en 2017-2018, et personne ne fait mieux que lui pour le moment sur l'année civile avec 43 réalisations.

Neymar veut dépasser les deux géants

Enfin, le trio est complété par Neymar (25 ans). Auteur de 19 buts en 2017, le Brésilien a notamment été le bourreau de son nouveau club, le Paris Saint-Germain, lors de la fameuse remontada en Ligue des Champions. Une formation qu'il a décidé de rejoindre cet été pour devenir la principale star d'un projet et se donner plus de chances de remporter des distinctions, dont le fameux Ballon d'Or. Est-ce qu'il commencera par le prix «The Best - Joueur de la FIFA» ? Réponse le 23 octobre.

Pour vous, qui remportera ce prix ? Et qui le mérite vraiment ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...