FIFA : les 55 nommés pour l'équipe type de l'année 2017 !

La FIFA a dévoilé ce mercredi la liste des 55 joueurs en compétition pour figurer dans l'équipe type de l'année 2017. On y retrouve notamment sept joueurs français et six représentants de la Ligue 1.

Le Real Madrid surreprésenté dans la pré-sélection du onze FIFA

Comme tous les ans, la FIFA va dévoiler son équipe type de l'année. 25 000 joueurs ont participé à un vote pour établir une liste de 55 joueurs nommés pour faire partie du onze FIFA 2017. Le résultat final sera connu lors de la cérémonie The Best FIFA Football Awards organisée le 23 octobre prochain.

12 joueurs du Real Madrid !

Sans grande surprise, le Real Madrid est grandement représenté dans cette liste de 55 joueurs dévoilée ce mercredi. Champion d'Europe et d'Espagne en titre, le club madrilène place 12 éléments (Navas, Carvajal, Marcelo, Varane, Ramos, Isco, Kroos, Modric, Casemiro, Bale, Benzema et Ronaldo). Son grand rival, le FC Barcelone, possède 8 joueurs nommés (Alba, Mascherano, Piqué, Umtiti, Busquets, Iniesta, Messi, Suarez).

Sept Français et six Parisiens

En plus de Raphaël Varane, Karim Benzema et Samuel Umtiti, quatre joueurs viennent compléter le contingent français : N'Golo Kanté, Paul Pogba, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé. Avec sept éléments, la France est bien représentée. Quant à la Ligue 1, elle ne peut compter que sur le Paris Saint-Germain. Outre Mbappé, le club de la capitale place deux autres recrues Dani Alves et Neymar, ainsi que Thiago Silva, Marco Verratti et Edinson Cavani.

Pour rappel, le onze de l'année 2016 se composait de Manuel Neuer au poste de gardien derrière une défense à quatre avec Dani Alves, Gerard Piqué, Sergio Ramos et Marcelo. Au milieu de terrain, Andrés Iniesta était accompagné de Toni Kroos et Luka Modric. Enfin, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Luis Suarez composaient le trio offensif. On devrait en retrouver certains encore présents cette année.

Les 55 nommés :

Gardiens : Gianluigi Buffon (Juventus Turin), David de Gea (Manchester United), Keylor Navas (Real Madrid), Manuel Neuer (Bayern Munich), Jan Oblak (Atletico Madrid)

Défenseurs : David Alaba (Bayern Munich), Jordi Alba (FC Barcelone), Dani Alves (Paris Saint-Germain), Jérôme Boateng (Bayern Munich), Leonardo Bonucci (Milan AC), Dani Carvajal (Real Madrid), Giorgio Chiellini (Juventus Turin), Diego Godin (Atletico Madrid), Mats Hummels (Bayern Munich), Phillipp Lahm (Bayern Munich/retraite), David Luiz (Chelsea FC), Marcelo (Real Madrid), Javier Mascherano (FC Barcelone), Pepe (Besiktas), Gerard Piqué (FC Barcelone), Sergio Ramos (Real Madrid), Thiago Silva (Paris Saint-Germain), Samuel Umtiti (FC Barcelone), Antonio Valencia (Manchester United), Raphaël Varane (Real Madrid)

Milieux : Thiago Alcântara (Bayern Munich), Sergio Busquets (FC Barcelone), Casemiro (Real Madrid), Philippe Coutinho (Liverpool), Eden Hazard (Chelsea), Andrés Iniesta (FC Barcelone), Isco (Real Madrid), N'Golo Kanté (Chelsea), Toni Kroos (Real Madrid), Nemanja Matic (Manchester United), Luka Modric (Real Madrid), Mesut Özil (Arsenal), Paul Pogba (Manchester United), Marco Verratti (Paris Saint-Germain), Arturo Vidal (Bayern Munich)

Attaquants : Gareth Bale (Real Madrid), Karim Benzema (Real Madrid), Edinson Cavani (Paris Saint-Germain), Paulo Dybala (Juventus), Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Zlatan Ibrahimovic (Manchester United), Harry Kane (Tottenham), Robert Lewandowski (Bayern Munich), Romelu Lukaku (Manchester United), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), Lionel Messi (FC Barcelone), Neymar (Paris Saint-Germain), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Alexis Sanchez (Arsenal), Luis Suarez (FC Barcelone)

