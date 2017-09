Nice : loin d'adopter la position d'Aulas, Rivère plaide pour la locomotive PSG

Si le Paris Saint-Germain a été visé par de nombreuses critiques de la part du président de l'Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas pour son mode de fonctionnement, le club de la capitale dispose aussi de soutiens en Ligue 1. Le patron de l'OGC Nice Jean-Pierre Rivère estime positive l'influence du PSG.

Jean-Michel Aulas a occupé la scène médiatique ces dernières semaines pour critiquer encore et encore le mode de fonctionnement du Paris Saint-Germain. Et pourtant, les propos du président de l'Olympique Lyonnais ne représentent pas forcément la vision de ses homologues en Ligue 1. Alors que les patrons de Guingamp Bertrand Desplat et de Saint-Etienne Bernard Caïazzo avaient déjà défendu le club de la capitale, le boss de Nice Jean-Pierre Rivère a réalisé une sortie remarquée.

Le PSG, une locomotive parfaite pour la L1

Invité sur les ondes de la radio RMC, le président des Aiglons a insisté sur l'influence positive du PSG sur les autres équipes du championnat de France. «Je considère que le Paris Saint-Germain, c'est parfait pour la Ligue 1. On a besoin de locomotive, c'est mon opinion. Le Paris Saint-Germain, depuis qu'il est arrivé en Ligue 1, a donné une exposition à notre championnat ces dernières années», a estimé Rivère.

Allant encore plus loin dans son raisonnement, le dirigeant azuréen a expliqué que la puissance du PSG le poussait à redoubler d'ingéniosité pour être performant. «En plus quand vous avez des locomotives comme ça, nécessairement, même quand vous êtes très loin budgétairement, ça vous donne une envie de faire mieux», a-t-il avancé en référence notamment aux recrutements de Wesley Sneijder ou encore Mario Balotelli.

Rivère fait un rappel à Aulas...

Très loin du discours tenu par Aulas, Rivère a profité de cette occasion pour réaliser une petite piqûre de rappel. «Chacun a eu sa période, à un moment, Lyon était tout le temps devant aussi. Sept années de suite, et on ne disait rien. C'est une très bonne chose pour la Ligue 1 et plus il y aura de Paris Saint-Germain, mieux on se portera», a estimé le patron de l'OGCN. Si le très médiatique Aulas fait beaucoup de bruit, le PSG peut donc compter sur des soutiens en L1.

