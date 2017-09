Lille : Bielsa-Campos, ça se crispe...

Au LOSC, des tensions sont apparues entre l'entraîneur Marcelo Bielsa et le conseiller sportif Luis Campos. Le mercato a fait naître les premières divergences sportives entre les deux hommes.

Certains ont un peu perdu le sourire au LOSC

Lorsque le nom de Marcelo Bielsa a été cité pour la première fois du côté de Lille, un point précis laissait penser que l'Argentin ne viendrait pas sur le banc lillois : la cohabitation avec Luis Campos. Nombreux étaient ceux à s'interroger sur la possible collaboration entre deux hommes qui aiment avoir la mainmise sur le domaine sportif. El Loco est finalement venu au LOSC. Et la crainte s'est confirmée.

Bielsa a refusé trois joueurs d'expérience

Comme le révèle L'Equipe ce vendredi, des tensions sont déjà présentes entre Campos et Bielsa. Les premières divergences sont apparues à la fin du mercato estival. Le conseiller sportif du président Gerard Lopez a regretté que l'entraîneur argentin n'ait pas recruté trois joueurs d'expérience supplémentaires, refusant notamment l'attaquant Wilfried Bony (Swansea), le latéral Miguel Layun (FC Porto) et le défenseur central Eliaquim Mangala (Manchester City).

«Pour Bony, il ne joue pas à Lille parce qu'il a choisi Swansea. Je n'étais pas d'accord avec son arrivée. Elle m'a été soumise le dernier jour. Les arguments du club pour que je parle avec lui m'ont semblé plus importants que les miens. Je n'avais jamais fait cela avant. Parce que stimuler le désir d'un joueur pour rejoindre une équipe ne me paraît pas convenable. Cela crée un engagement pour le futur, et je n'ai aucune garantie pour tenir ces engagements. Son transfert était conclu. J'ai assumé d'échanger avec lui, et il a fait son choix» , a expliqué El Loco en conférence de presse.

Campos alerte sur les mauvais résultats

L'arrivée de l'Ivoirien aurait-elle donné un coup de fouet à une attaque lilloise à la peine en ce début de saison avec seulement 4 buts inscrits en six journées de Ligue 1 ? En tout cas, Campos peut s'appuyer sur les résultats décevants pour justifier ses arguments. En interne, le Portugais a déjà alerté sur le mauvais début de saison et estime que le projet lillois, dont il est aussi à l'origine, prend du retard. Il pense aussi que Bielsa ne fait pas toujours les bons choix dans son onze et qu'il n'utilise pas certains joueurs aux bons postes.

Faut-il s'attendre au pire ? Cette semaine, Bielsa a assuré qu'il ne démissionnera pas. Et visiblement, Campos non plus. L'ancien dirigeant monégasque n'a pas l'intention de partir puisqu'il s'est engagé auprès de plusieurs recrues pour les convaincre de rejoindre le projet lillois. Et il l'a fait savoir à son président, auquel il avait conseillé d'abord de recruter Laurent Blanc bien avant l'arrivée d'El Loco.

