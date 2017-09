Real : déjà 7 points de retard sur le Barça, les Merengue sont dans le dur ! Damien Da Silva - Actu Espagne, Mise en ligne: le 21/09/2017 à 10h32 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Malgré deux titres déjà remportés en ce début de saison (Supercoupe d'Europe et Supercoupe d'Espagne), le Real Madrid déçoit avec des résultats très mitigés en Liga. Battus par le Betis Séville (0-1) mercredi, les Merengue comptent déjà 7 points de retard sur le FC Barcelone. Le Real de Zinédine Zidane traverse une période difficile. Le Real Madrid a commencé sa saison en remportant deux nouveaux titres avec les sacres en Supercoupe d'Europe face à Manchester United mais aussi en Supercoupe d'Espagne contre le FC Barcelone. Mais depuis, les Merengue déçoivent en Liga. En 5 journées, la Maison Blanche a d'ores et déjà concédé deux nuls mais aussi une défaite ! En effet mercredi, au terme d'une performance insipide, les hommes de Zinédine Zidane se sont inclinés à domicile face au Betis Séville (0-1) avec un but de la tête dans les derniers instants de la rencontre d'Antonio Sanabria (90+4e). Un revers qui plonge le Real dans le doute... Le Real déjà à 7 points du Barça... Car malgré le retour de suspension de Cristiano Ronaldo, le champion d'Espagne en titre a livré une performance décevante. Imprécis offensivement, à l'image du Portugais qui s'est complètement troué sur une offrande de Gareth Bale, le Real a buté encore et encore sur le portier adverse Adan, auteur notamment d'un beau sauvetage sur une talonnade du Gallois repoussée sur son poteau. Plus inquiétant encore, les Merengue n'ont pas été sereins défensivement et ont été donc punis au bout du temps additionnel. Conséquence, l'équipe dirigée par Zidane se retrouve seulement à la 7e place du classement avec d'ores et déjà 7 points de retard sur le leader, le FC Barcelone ! «Notre situation n'est pas délicate, mais elle n'est pas forcément top, puisqu'on perd sept points en très peu de journées. Mais justement, ça veut dire aussi qu'il reste beaucoup de journées de championnat et on ne va pas s'affoler», a déclaré l'entraîneur madrilène après la rencontre. Le Real manque aussi un record, une réaction attendue ! Si cette défaite représente une vraie alerte pour le Real dans la course au titre en Liga, elle marque aussi un coup d'arrêt dans la folle série des Merengue. En effet, les Madrilènes avaient égalé le record du FC Santos de Pelé avec au moins un but marqué sur les 73 derniers matchs. En perdant 1-0 face au Betis, le Real n'est donc pas parvenu à s'emparer seul de ce prestigieux record. En déplacement à Alavès (5 défaites cette saison en Liga) samedi, la Maison Blanche va devoir relever la tête pour oublier cette désillusion et surtout enfin lancer sa saison en Liga. On ne doute absolument pas de la capacité de ce groupe à remonter la pente, mais le temps commence à presser étant donné la bonne forme du FC Barcelone, sur une série de 5 victoires en championnat en 2017-2018... Que pensez-vous de la situation du Real Madrid ? L'avance du FC Barcelone est-elle déjà trop importante ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





