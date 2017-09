Lyon : dans l'oeil du cyclone, Mariano avoue ses faiblesses Pierre-Damien Lacourte - Actu Ligue 1, Mise en ligne: le 20/09/2017 à 22h01 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Alors qu'il avait réalisé des débuts prometteurs avec notamment 4 buts en 5 matchs de Ligue 1, Mariano Diaz a affiché ses limites face au PSG dimanche dernier. Très critiqué depuis, l'attaquant lyonnais reconnaît qu'il a encore énormément de pain sur la planche pour faire oublier Alexandre Lacazette. Mariano a du boulot pour convaincre les sceptiques. Aussi étonnant que cela puisse paraître, Mariano Diaz (24 ans) a changé de dimension cet été en passant du Real Madrid à l'Olympique Lyonnais. Alors qu'il devait essentiellement se contenter de la réserve des Merengue, avec laquelle il brillait certes, l'attaquant dominicain est devenu le nouvel avant-centre des Gones. Après des débuts intéressants en Ligue 1 avec notamment 4 buts en 5 matchs, Mariano a affiché ses limites dimanche dernier face au Paris Saint-Germain. Lent avec et sans le ballon, incapable de bouger les défenseurs parisiens, jamais en phase avec ses partenaires, brouillon techniquement, l'ancien Madrilène a subi de sérieuses critiques après cette rencontre. «Il y a quelque chose qui m'échappe» «Ce n'est pas un footballeur» , dira même de lui Pierre Ménès avec les excès qu'on lui connaît. D'autres le compareront à l'inoubliable Brandao... Sidney Govou, lui, s'étonne encore du choix de l'OL. «Si encore, le joueur est titulaire dans un club européen de même niveau que l'OL comme Séville ou Valence, il est normal que l'OL se penche sur lui mais là, on décide de remplacer un joueur comme Alexandre Lacazette par le 5e attaquant du Real Madrid ! J'ai un peu de mal à comprendre» , lâche sans détour l'ex-attaquant des Gones sur le site Olympique et Lyonnais. «Surtout que derrière lui, hormis les jeunes, c'est un peu le néant. Donc il passe du fond du banc du Real Madrid à une place de titulaire assez confortable à Lyon. Il y a quelque chose qui m'échappe, poursuit Govou. Je n'ai rien contre lui, c'est certainement un bon joueur s'il a été recommandé par Zizou et Karim Benzema. Peut-être que Mariano va se révéler et atteindre le niveau d'Alexandre Lacazette à court ou moyen terme. Mais pour le moment, il y a un véritable écart entre les deux.» «Je dois m'améliorer sur tous les points» Pas sourd à toutes ces critiques, Mariano reconnaît qu'il a encore du pain sur la planche pour faire oublier l'attaquant français, parti à Arsenal durant l'intersaison. «Les doutes ? Je peux plus ou moins les comprendre, car je n'étais pas le joueur le plus important du Real Madrid. Mais maintenant je suis venu ici pour remplacer Alexandre Lacazette et faire aussi bien que lui. J'espère laisser une aussi bonne impression que lui. Je considère que j'ai des failles dans tous les aspects de mon jeu. Je dois encore m'améliorer sur tous les points, je suis encore très perfectible» , avoue l'ancien Madrilène, interrogé par Lyon Capitale. Samedi, Mariano aura l'occasion de briller à domicile face à Dijon. Mais même s'il se rachète de son tout petit match de Paris, les sceptiques diront qu'il a simplement le niveau pour s'illustrer face aux équipes de second rang... Que pensez-vous de Mariano ? A-t-on raison de lui tomber dessus après sa prestation du Parc des Princes ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.





Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+ Un problème avec cet article ? Prévenez-nous en cliquant sur ce lien





Publiez un commentaire avec votre compte Facebook, Yahoo, Hotmail ou AOL AIDE REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS Pour signaler un abus, contactez



REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS